NeuroFlow, partenaire du Système de santé de l’Atlantique, lancera un modèle de soins en collaboration

Basé en Pennsylvanie NeuroFlow, une entreprise de santé comportementale, s’est associée à Atlantic Health System, basé au New Jersey, pour faire progresser un modèle de soins collaboratifs pour les patients adultes en santé comportementale dans 16 sites d’organisations de soins responsables (ACO).

La plate-forme basée sur le cloud de NeuroFlow permet aux prestataires de soins de santé de suivre, d’évaluer et de se connecter avec les patients entre les visites de bureau traditionnelles. La société propose également une aide à la décision clinique basée sur l’IA avec des recommandations pour les prochaines étapes pour chaque patient.

Les partenaires se concentreront initialement sur la migration du flux de travail clinique du système de santé vers l’outil de gestion de la charge de travail de NeuroFlow.

À compter de juin, Atlantic Health utilisera NeuroFlow pour soutenir les patients adultes en santé comportementale dans ses ACO et les ACO Optimus Healthcare Partners affiliés au système de santé de l’Atlantique. Dans les mois suivants, des patients plus jeunes seront inscrits et les partenaires lanceront le programme de soins en collaboration.

« Alors que de plus en plus de prestataires de soins de santé adoptent une approche intégrée des soins – mettant la santé comportementale sur un pied d’égalité avec la santé physique – nous sommes dans une excellente position pour compléter le flux de travail des équipes cliniques occupées qui manquent souvent de l’infrastructure numérique et des outils de flux de travail pour gérer Nous sommes ravis de lancer sur 16 sites avec Atlantic Health, avec un potentiel d’expansion supplémentaire en 2024 », a déclaré Adam Pardes, directeur de l’exploitation chez NeuroFlow. MobiHealthActualités dans un e-mail.

LA GRANDE TENDANCE

En mai, NeuroFlow a annoncé un partenariat similaire avec le système de santé basé en Géorgie Emory Healthcare pour faire évoluer le modèle de soins collaboratifs d’Emory dans son programme intégré de santé comportementale et piloter un programme de prévention du suicide en soins primaires. Les patients d’Emory auraient également accès au contenu de la psychothérapie entre les visites programmées.

En octobre, NeuroFlow a obtenu un Investissement de croissance de 25 millions de dollars, portant son financement total à 32 millions de dollars. L’année précédente, la société avait obtenu 20 millions de dollars en financement de série B et 7,5 millions de dollars en financement de série A.

En février, NeuroFlow était l’une des 10 entreprises de recevoir un financement du ministère des Anciens Combattants pour son initiative Mission Daybreak, qui se concentrait sur l’utilisation de la technologie pour aider à prévenir les suicides au sein de la population d’anciens combattants utilisant la technologie.

En 2021, NeuroFlow a annoncé une collaboration avec CirrusMD, une startup offrant de la télésanté à la demande, basée sur le texte. CirrusMS tirerait parti de la plate-forme d’aide à la décision clinique de NeuroFlow, des outils d’engagement des patients et des services d’intervention.