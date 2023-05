NeuroFlow, partenaire d’Emory Healthcare pour soutenir les soins psychiatriques

Basé en Pennsylvanie NeuroFlow, une société de santé comportementale, s’est associée au système de santé basé en Géorgie, Emory Healthcare, pour fournir des services psychiatriques.

La plate-forme basée sur le cloud de NeuroFlow permet aux prestataires de soins de santé de suivre, d’évaluer et de se connecter avec les patients entre les visites de bureau traditionnelles. La société propose également une aide à la décision clinique basée sur l’IA avec des recommandations pour les prochaines étapes pour chaque patient.

Les partenaires collaboreront pour faire évoluer le modèle de soins collaboratifs d’Emory dans son programme intégré de santé comportementale, qui a été créé pour accroître l’accès aux services de santé comportementale. La paire pilotera également un programme de prévention du suicide en soins primaires.

« Alors que le CoCM [collaborative care model] est un modèle de pratique solide et fondé sur des données probantes avec des avantages évidents pour les patients, il comporte de nombreuses pièces mobiles qui le rendent difficile à maintenir et à faire évoluer. Nous espérons que tirer parti des technologies innovantes qui intègrent les données des patients directement dans notre système de dossiers médicaux étendra notre portée, offrira de nouvelles opportunités d’interagir avec les patients entre les visites programmées et augmentera notre volume clinique en allégeant certaines des charges administratives grâce à une infrastructure plus efficace », a déclaré le Dr . Brandon Kitay, professeur adjoint de psychiatrie et de sciences du comportement et directeur de l’intégration de la santé comportementale pour Emory Healthcare, a déclaré dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

En octobre, NeuroFlow a obtenu un investissement de croissance de 25 millions de dollars, portant son financement total à 32 millions de dollars. La société a levé 20 millions de dollars en financement de série B en 2021 et 7,5 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A.

En février, NeuroFlow était l’une des 10 entreprises pour recevoir un prix du ministère des Anciens Combattants pour Mission Daybreak, une initiative axée sur la prévention des suicides au sein de la population d’anciens combattants à l’aide de la technologie.

En 2021, NeuroFlow a annoncé une collaboration avec CirrusMD, une startup offrant de la télésanté à la demande, basée sur le texte, où CirrusMS tirerait parti de la plateforme d’aide à la décision clinique de NeuroFlow, des outils d’engagement des patients et des services d’intervention.