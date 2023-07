NeuroFlow, partenaire de Novant Health pour étendre ses offres de santé mentale

Winston-Salem, fournisseur de soins de santé basé en Caroline du Nord Novant Health s’associe à la société de santé comportementale NeuroFlow, basée en Pennsylvanie, pour fournir des services de santé mentale étendus à ses patients et aux membres de son équipe.

La plate-forme basée sur le cloud de NeuroFlow permet aux prestataires de soins de santé de suivre, d’évaluer et de se connecter avec les patients entre les visites de bureau traditionnelles. La société propose également une aide à la décision clinique basée sur l’IA avec des recommandations personnalisées pour les prochaines étapes pour les patients, du contenu éducatif, des journaux d’humeur et de sommeil, des capacités de journalisation et des dépistages de bien-être.

Grâce à ce partenariat, les patients de Novant âgés de 13 ans ou plus souffrant de dépression auront accès aux ressources et au soutien en santé mentale de NeuroFlow 24 heures sur 24. Les membres de l’équipe de Novant pourront également accéder aux offres de NeuroFlow pour la gestion des soins personnels.

« Notre partenariat avec NeuroFlow donne aux patients aux prises avec des besoins de santé mentale et comportementale un accès continu à une boîte à outils numérique et, plus important encore, ils peuvent être surveillés par un médecin de Novant Health qui peut fournir un soutien et une intervention supplémentaires », a déclaré le Dr Ashley Perrott, senior médecin exécutif du Community Health and Wellness Institute de Novant Health, a déclaré dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

NeuroFlow a marqué 7,5 millions de dollars en financement de série A en 2019 et 20 millions de dollars en financement de série B en 2021. L’année dernière, la société a obtenu un investissement de 25 millions de dollars.

En février, la société a été l’une des dix entreprises de soins numériques pour gagner le Mission Daybreak Grand Challenge des Anciens Combattants, qui fait partie d’une stratégie de 10 ans visant à mettre fin au suicide des anciens combattants grâce à une approche globale de santé publique.

En mai, la société a annoncé un partenariat avec Emory Healthcare, basé en Géorgie, pour faire évoluer le modèle de soins collaboratifs du système de santé afin d’accroître l’accès aux services de santé comportementale et piloter un programme de prévention du suicide en soins primaires.

NeuroFlow aussi s’est associé à Atlantic Health System, basé au New Jersey, pour faire progresser un modèle de soins collaboratifs pour les patients adultes en santé comportementale dans 16 sites d’organisations de soins responsables (ACO).

En décembre, Novant Health a annoncé qu’il était s’associe à Movano Health pour tester en version bêta la « fonctionnalité et la portabilité » de ses bagues intelligentes avec 30 employés du système de santé.