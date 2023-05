Neurodiversité : qu’est-ce que c’est ?

Au fil du temps, Santuzzi dit que cet effort supplémentaire peut avoir un impact sur les performances au travail et la santé physique et mentale.

Ceux avec autisme faites attention aux détails complexes, ayez de bons souvenirs et faites preuve de certaines compétences « spécialisées ». Les experts pensent que cela peut être un atout dans certains métiers, comme la programmation informatique ou la musique. Comme l’a noté un chercheur, Wolfgang Mozart avait une forte mémoire musicale et une hauteur absolue.

Les personnes atteintes de dyslexie peuvent mieux percevoir certains types d’informations visuelles que celles qui n’en sont pas atteintes. Cette compétence peut être utile dans des emplois comme l’ingénierie et l’infographie.

Nous avons besoin de plus de recherche, mais les experts pensent que les gènes de ces « troubles » du développement persistent parce qu’ils présentent des avantages évolutifs. Par exemple, des comportements comme l’hyperactivité et l’impulsivité auraient pu aider nos ancêtres à trouver de la nourriture ou à s’éloigner du danger. Et de fortes compétences non sociales, comme celles que possèdent certaines personnes autistes, étaient bonnes pour nos ancêtres préhistoriques qui vivaient dans la nature.