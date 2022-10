Neuro Parasite transforme un insecte mort en zombie ambulant, une vidéo effrayante devient virale

Une apocalypse zombie est-elle même possible ? Alors que le débat sur les morts qui reviennent à la vie pour manger les gens peut être sans fin, une vidéo sur l’existence d’un neuroparasite qui prend le contrôle du cerveau a fait froid dans le dos aux internautes. Le mardi 18 octobre, c’est le Dr Samrat Gowda, officier du Service forestier indien (IFS), qui s’est rendu sur Twitter pour partager un aperçu d’un insecte mort marchant comme un zombie, laissant de nombreuses personnes horrifiées. Selon l’officier, l’insecte était capable de marcher car son cerveau était pris en charge par un neuroparasite.

Dans le clip, l’insecte, dont le corps a été complètement décortiqué, peut encore être vu marchant sur ce qui semble être un champ d’herbe. Tout en expliquant la raison du comportement bizarre, l’agent de l’IAS a déclaré : « Le savez-vous ? selon les scientifiques, un neuroparasite a pris le contrôle du cerveau de cet insecte mort et le fait marcher… Zombie. Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous:

Savez-vous? selon les scientifiques Un neuro parasite a pris le contrôle du cerveau de cet insecte mort et le fait marcher…….. Zombie ☠️💀💀 pic.twitter.com/WBS8hNvH91 — Dr Samrat Gowda IFS (@IfsSamrat) 18 octobre 2022

La vidéo de la marche effrayante de l’insecte est devenue virale sur Internet. En l’espace de deux jours, le court clip a amassé plus d’un million de vues et plus de 26 000 likes sur Twitter. De nombreux utilisateurs ont répondu au clip avec des commentaires effrayants. L’un d’eux a demandé: “OMG. Cela arrive-t-il aussi aux humains ?

OH MON DIEU. Est-ce que cela arrive aussi aux humains. — Kousalya 🇮🇳 (@kousalya_2016) 19 octobre 2022

Un autre a dit : “C’est la chose la plus effrayante que j’aie jamais vue !”

C’est la chose la plus effrayante que j’aie jamais vue ! – justjoan (@JoanCarthan) 19 octobre 2022

Un autre a demandé: «Est-ce que c’est réel? Incroyable et effrayant aussi !

Est ce réel? Incroyable et effrayant aussi ! — Dr Amin Fateh (@asfateh) 19 octobre 2022

Pendant ce temps, un utilisateur a plaisanté, “Bro le bug est comme : Oh tu pensais que j’avais fini ? Nan”

Bro le bogue est comme: Oh tu pensais que j’avais fini? Nan – Renard maléfique foncé (@DarkEvilFox2) 19 octobre 2022

Si un virus apocalyptique frappe la Terre, la possibilité de pertes massives est élevée, mais peut-il créer des zombies ? Selon Woderopolis, les chances d’une apocalypse zombie sont hautement improbables.

Mais si cela se réalise, les humains pourront-ils survivre aux conséquences ?

