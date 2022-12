Neuralink, la société d’Elon Musk, présente un prototype d’implant cérébral

Elon Musk – le fondateur de SpaceX, PDG de Tesla et, plus récemment, propriétaire de Twitter – a organisé un événement flashy mercredi soir pour une autre de ses sociétés : Neuralink, la startup proposant des implants qui connectent votre cerveau à un ordinateur.

L’événement a présenté une vidéo qui, selon Musk, montrait un singe utilisant un implant cérébral pour contrôler un curseur et taper sur un ordinateur.

Ce n’est pas une toute nouvelle technologie, car les chercheurs travaillent sur des appareils capables de décoder les signaux cérébraux à des fins pratiques depuis des décennies. Par exemple, permettre à une personne de taper des mots ou de jouer à des jeux vidéo avec seulement son cerveau a déjà été fait.

Musk a noté lors de l’événement “show and tell” que l’objectif principal de la soirée était de recruter des talents pour Neuralink.

“La plupart du temps, les gens pensent qu’ils ne pourraient pas vraiment travailler chez Neuralink parce qu’ils ne connaissent rien à la biologie ou au fonctionnement du cerveau”, a déclaré Musk. “Ce que nous voulons vraiment souligner ici, c’est que vous n’en avez pas besoin, car lorsque vous décomposez les compétences nécessaires pour faire fonctionner Neuralink, ce sont en fait bon nombre des mêmes compétences qui sont nécessaires pour faire fonctionner une montre intelligente ou un téléphone moderne. .”

DJ Seo, vice-président des implants de Neuralink, a présenté la dernière itération de l’appareil de la société, notant qu’il sera sans fil et rechargeable. Il a également partagé des images d’un robot qui, selon lui, a été construit pour effectuer la chirurgie d’implantation et a également présenté une démonstration de ce à quoi pourrait ressembler cette chirurgie, notant que la fabrication et une clinique de test étaient en cours d’installation à Austin, au Texas.

Musk a lancé Neuralink il y a plus de cinq ans dans le but de développer des technologies capables d’améliorer la connexion entre les humains et l’ordinateur en implantant des puces dans le cerveau des gens. Jusqu’à présent, l’entreprise n’a effectué que des tests sur des animaux.

L’année dernière, par exemple, Neuralink a déclaré qu’il était en mesure de permettre aux singes de jouer au jeu vidéo Pong en utilisant uniquement leurs implants cérébraux, bien que quelque chose de similaire ait déjà été accompli chez un humain avec un implant cérébral plus d’une décennie auparavant. Musk a vanté des images du singe jouant à nouveau à Pong mercredi.

L’utilisation d’animaux, cependant, a provoqué la colère des militants. La société a reconnu qu’un singe était mort au cours du processus de test.

“Nous faisons tout ce que nous pouvons avec des tests rigoureux sur banc, nous ne sommes donc pas cavaliers en ce qui concerne l’introduction d’appareils chez les animaux”, a déclaré Musk mercredi.

L’idée centrale derrière Neuralink soulève de nombreuses questions éthiques et sociopolitiques. Mais les partisans affirment que de tels dispositifs apportent une aide qui change la vie des amputés et des personnes handicapées si, par exemple, ils perdent la capacité d’utiliser leurs mains ou de voir.

Musk, cependant, a également tendance à mettre l’accent sur les utilisations non médicales, telles que l’utilisation d’implants cérébraux pour égaliser le terrain de jeu, si l’intelligence artificielle numérique devient plus intelligente que n’importe quel humain.

« Comment atténuons-nous ce risque ? Au niveau de l’espèce ? » Musk a demandé mercredi. “Même dans un scénario bénin, où l’IA est très, très bienveillante, alors comment allons-nous faire le trajet ?”

Neuralink de Musk n’est pas la seule organisation à poursuivre cette technologie. Et certains chercheurs financés par le gouvernement fédéral font déjà des essais cliniques.

Lors de l’événement de mercredi, on a demandé à Musk si Neuralink prévoyait de mettre ses outils à la disposition des neuroscientifiques. Il a répondu que l’entreprise le ferait après avoir atteint la phase de production.

Avant que les implants cérébraux de Neuralink ne soient produits en masse et n’atteignent le marché plus large, ils auront besoin d’une approbation réglementaire. La Food and Drug Administration des États-Unis a publié un article en mai de l’année dernière décrivant les premières réflexions de l’agence sur les dispositifs d’interface cerveau-ordinateur, notant que le domaine “progresse rapidement”.

Musk a déclaré mercredi que Neuraink avait soumis “la plupart” de ses documents à la FDA et pourrait commencer les tests sur les humains d’ici six mois. Il convient de noter, cependant, que Musk vante fréquemment des délais qui ne se concrétisent pas, de ses affirmations sur le moment où SpaceX acheminerait sa fusée Mars dans l’espace à ses prédictions sur le moment où les voitures autonomes seraient sur la route.