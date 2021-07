Neuralink d’Elon Musk soutenu par Google Ventures, Peter Thiel, Sam Altman

Elon Musk, fondateur et ingénieur en chef de SpaceX, prend la parole lors de la conférence Satellite 2020 à Washington, DC, États-Unis, le 9 mars 2020.

Jusqu’à présent, la technologie a été testée sur des cochons et un singe capable de jouer au jeu vidéo Pong avec son esprit.

« La première indication à laquelle cet appareil est destiné est d’aider les tétraplégiques à retrouver leur liberté numérique en permettant aux utilisateurs d’interagir avec leurs ordinateurs ou leurs téléphones avec une bande passante élevée et de manière naturaliste », écrit-il.

La société cible ses premiers appareils sur les tétraplégiques – qui sont incapables d’interagir avec de nombreux appareils d’aujourd’hui – et elle travaille à des essais humains.

Fondé en 2016, Neuralink essaie de développer des implants cérébraux à large bande passante capables de communiquer avec les téléphones et les ordinateurs.

La manche de la série C, annoncée en un article de blog Jeudi, était dirigé par Vy Capital, basé à Dubaï.

La société d’interface cerveau-machine d’Elon Musk, Neuralink, a levé 205 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Google Ventures, le Founders Fund de Peter Thiel et le PDG d’OpenAI, Sam Altman.

La société a déclaré que son premier produit, connu sous le nom de N1 Link, sera « complètement invisible » une fois implanté et transmettra des données via une connexion sans fil. Musk, qui est PDG de Neuralink ainsi que de Tesla et SpaceX, a précédemment décrit Neuralink comme un Fitbit dans votre crâne avec de minuscules fils qui vont dans votre cerveau.

« Les fonds du cycle seront utilisés pour commercialiser le premier produit de Neuralink et accélérer la recherche et le développement de futurs produits », a déclaré Neuralink.