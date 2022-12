Neuralink d’Elon Musk sous enquête pour des violations potentielles du bien-être animal

Neuralink, la start-up d’implants cérébraux cofondée par Elon Musk, fait l’objet d’une enquête fédérale pour d’éventuelles violations du bien-être des animaux et des plaintes du personnel selon lesquelles ses tests précipités sur les animaux causent des souffrances et des décès inutiles, Reuters a rapporté lundi.

Le PDG Musk a fondé Neuralink en 2016 dans le but de créer une technologie qui connecte le cerveau des gens aux ordinateurs. La startup neurotech a créé des puces implantables qui visent à aider les aveugles à voir et les paralysés à marcher.

L’enquête, ouverte par l’inspecteur général du département américain de l’Agriculture, se concentre sur la loi sur la protection des animaux, qui détaille comment les chercheurs doivent effectuer le traitement et les tests sur les animaux, selon Reuters.

L’objectif de Musk d’accélérer le développement a causé des dommages inutiles aux animaux et des expériences imprudentes, ce qui a entraîné la mort d’un nombre accru d’animaux de test. Il y a eu des expériences répétées ou mal préparées qui ont causé la mort inutile d’animaux, a rapporté l’agence de presse.

Neuralink a tué 1 500 animaux au total depuis 2018, a rapporté Reuters. Ce n’est pas une estimation précise en raison des inexactitudes de tenue de registres faites par Neuralink, mais représente apparemment plus de 280 moutons, cochons et singes.

La grande majorité des animaux tués sont probablement des rats et des souris, et la recherche scientifique fondamentale à travers le monde utilise ces deux animaux comme modèles de laboratoire pour la maladie. On estime que 800 000 animaux sont “tués” à des fins de recherche chaque année aux États-Unis, tandis que les refuges pour animaux tuent chaque année près d’un million d’animauxselon la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux.

Le Comité des médecins pour une médecine responsable a également critiqué les pratiques de test de Neuralink, affirmant que la société avait “mutilé” des singes dans la poursuite d’une interface cerveau-machine.

En février, Neuralink a répondu à ces critiques, détaillant son “engagement envers le bien-être animal” dans un article de blog. Le message a expliqué les recherches qu’il a menées sur les porcs et les singes et a révélé des détails sur ses futures pratiques.

Le billet de blog a également confirmé que six animaux avaient été euthanasiés sur les conseils du personnel vétérinaire de l’UC Davis, un collaborateur du travail animalier de l’entreprise. Les raisons variaient. Un animal a eu une complication chirurgicale liée à l’utilisation d’un adhésif biologique appelé BioGlue, un autre a eu un problème avec la puce cérébrale elle-même et quatre animaux ont été euthanasiés à la suite d’infections liées à la puce cérébrale.

Lors d’une mise à jour “show and tell” le 30 novembre, Musk a déclaré que la société ferait pression pour des essais sur l’homme de sa dernière puce cérébrale au cours des six prochains mois. Il devra obtenir l’approbation de son dispositif médical par la Food and Drug Administration des États-Unis pour effectuer un tel essai.

Neuralink n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Mise à jour le 5 août, 18 h 20 : ajout d’un contexte supplémentaire autour de l’euthanasie des animaux et des décès ajoutés.