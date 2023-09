Neuralink d’Elon Musk recrute des patients pour son premier essai sur l’homme

La start-up neurotechnologique d’Elon Musk, Neuralink, va commencer à recruter des patients pour son premier essai clinique sur l’homme, a annoncé la société dans un communiqué. article de blog Mardi.

Neuralink a déclaré que son étude, appelée étude PRIME, recherche officiellement des patients depuis qu’elle a reçu l’approbation d’un comité d’examen institutionnel indépendant et d’un site hospitalier. Il s’agit de la prochaine étape du long cheminement de Neuralink vers le marché, et elle intervient après que la startup a récemment reçu l’approbation de la Food and Drug Administration en mai pour mener son étude. première clinique chez l’homme étude.

Les patients qui participent à l’essai devront subir une chirurgie cérébrale invasive. Neuralink construit un implant cérébral qui vise à aider les personnes atteintes de paralysie sévère à contrôler les technologies externes en utilisant uniquement des signaux neuronaux. Cela signifie que les patients atteints de maladies dégénératives graves comme la SLA pourraient éventuellement retrouver leur capacité à communiquer avec leurs proches en déplaçant les curseurs et en tapant avec leur esprit.

« L’objectif initial de notre BCI est de donner aux gens la possibilité de contrôler un curseur ou un clavier d’ordinateur en utilisant uniquement leurs pensées », a déclaré la société dans le blog. Neuralink n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Neuralink fait partie de l’industrie émergente des interfaces cerveau-ordinateur, ou BCI, qui se concentre sur des systèmes qui déchiffrent les signaux cérébraux et les traduisent en commandes pour des technologies externes. Plusieurs entreprises ont développé des systèmes prometteurs qu’elles espèrent commercialiser, mais Neuralink est peut-être le nom le plus connu dans le domaine grâce à Musk lui-même, PDG de Tesla et de SpaceX.

En septembre, aucune société BCI n’avait réussi à obtenir l’approbation finale de la FDA. Mais en recevant le feu vert pour recruter pour une étude avec des patients humains, Neuralink fait un pas de plus.