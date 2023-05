Neuralink d’Elon Musk obtient l’approbation de la FDA pour une étude sur l’homme

Le logo Neuralink affiché sur un écran de téléphone, une silhouette d’un papier en forme de visage humain et un code binaire affiché sur un écran sont visibles sur cette photo d’illustration à exposition multiple prise à Cracovie, en Pologne, le 10 décembre 2021.

Neuralink, la startup neurotechnologique cofondée par Elon Musk, a annoncé jeudi avoir reçu l’approbation de la Food and Drug Administration pour mener son première clinique chez l’homme étude.

Neuralink construit un implant cérébral appelé Link, qui vise à aider les patients atteints de paralysie sévère à contrôler les technologies externes en utilisant uniquement des signaux neuronaux. Cela signifie que les patients atteints de maladies dégénératives graves comme la SLA pourraient éventuellement retrouver leur capacité à communiquer avec leurs proches en déplaçant les curseurs et en tapant avec leur esprit.

« C’est le résultat d’un travail incroyable de l’équipe Neuralink en étroite collaboration avec la FDA et représente une première étape importante qui permettra un jour à notre technologie d’aider de nombreuses personnes », a déclaré l’entreprise. écrit dans un tweet.

La FDA et Neuralink n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC. L’étendue de l’essai approuvé n’est pas connue. Neuralink a déclaré dans un tweet que le recrutement de patients pour son essai clinique n’était pas encore ouvert.

Neuralink fait partie de l’industrie émergente de l’interface cerveau-ordinateur, ou BCI. Un BCI est un système qui déchiffre les signaux cérébraux et les traduit en commandes pour des technologies externes. Neuralink est peut-être le nom le plus connu dans l’espace grâce à la notoriété de Musk, qui est également le PDG de Tesla, SpaceX et Twitter.

Les scientifiques étudient la technologie BCI depuis des décennies et plusieurs entreprises ont développé des systèmes prometteurs qu’elles espèrent commercialiser. Mais recevoir l’approbation de la FDA pour un dispositif médical commercial n’est pas une mince tâche – cela oblige les entreprises à mener à bien plusieurs séries de tests extrêmement approfondis et à collecter des données sur la sécurité.

Aucune entreprise BCI n’a réussi à décrocher le sceau d’approbation final de la FDA. Mais en recevant le feu vert pour une étude sur des patients humains, Neuralink se rapproche un peu plus du marché.

Le BCI de Neuralink obligera les patients à subir une chirurgie cérébrale invasive. Son système est centré sur le Link, un petit implant circulaire qui traite et traduit les signaux neuronaux. Le Link est connecté à une série de fils fins et flexibles insérés directement dans le tissu cérébral où ils détectent les signaux neuronaux.

Les patients équipés d’appareils Neuralink apprendront à le contrôler à l’aide de l’application Neuralink. Les patients pourront alors contrôler des souris et des claviers externes via une connexion Bluetooth, selon le site web de l’entreprise.

L’approbation de la FDA pour une étude sur l’homme est une victoire importante pour Neuralink après une série d’obstacles récents dans l’entreprise. En février, le département américain des Transports a confirmé à CNBC qu’il avait ouvert une enquête sur Neuralink pour avoir prétendument emballé et transporté du matériel contaminé de manière dangereuse. Reuters a rapporté en mars que la FDA avait rejeté la demande d’essais sur l’homme de Neuralink et aurait décrit des « dizaines » de problèmes que la société devait résoudre.

Neuralink a également été critiqué par des groupes d’activistes pour son traitement présumé des animaux. Le Physician’s Committee for Responsible Medicine, qui milite contre les tests sur les animaux, a fait appel à Musk à plusieurs reprises libérer détails sur les expériences sur des singes qui avaient entraîné des hémorragies internes, des paralysies, des infections chroniques, des convulsions, une détérioration de la santé psychologique et la mort.

Un représentant de PCRM n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

En plus d’aider les patients atteints de paralysie, les experts pensent que les BCI pourraient un jour aider à traiter des maladies comme la cécité et la maladie mentale. Musk a exprimé son intention que Neuralink explore ces futurs cas d’utilisation, ainsi que les applications potentielles pour les personnes en bonne santé.

Lors d’un événement de recrutement « show and tell » à la fin de l’année dernière, Musk a même affirmé qu’il prévoyait de recevoir lui-même un jour l’un des implants de Neuralink.

« Vous pourriez vous faire implanter un appareil Neuralink en ce moment et vous ne le sauriez même pas », a déclaré Musk à l’époque. « En fait, dans l’une de ces démos, je le ferai. »