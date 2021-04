Neuralink, la société d’interface cerveau-machine fondée par Elon Musk, PDG de Tesla, a publié un Vidéo Youtube d’un singe macaque appelé Pager jouant au jeu vidéo Pong avec son esprit.

La vidéo de 3 minutes 27 secondes, partagée par Musk sur Twitter jeudi soir, semble montrer le singe contrôlant un ordinateur avec son activité cérébrale.

« Un singe joue littéralement à un jeu vidéo par télépathie en utilisant une puce cérébrale », a écrit Musk sur Twitter.

Dans la vidéo, un narrateur tente d’expliquer comment Pager est capable de jouer à Pong avec son esprit.

Le singe de neuf ans, qui avait deux appareils Neuralink placés de chaque côté de son cerveau il y a environ six semaines, a appris à utiliser un joystick pour déplacer un curseur vers des cibles sur un écran en échange d’un smoothie à la banane livré avec une paille. , dit le narrateur.

Il poursuit en expliquant que les appareils «Link» de la société ont enregistré l’activité neuronale de Pager pendant qu’il interagissait avec l’ordinateur. Cela a été possible grâce aux plus de 2000 minuscules fils implantés dans les régions de son cortex moteur qui coordonnent les mouvements de la main et du bras, a déclaré le narrateur.

Ces données ont ensuite été introduites dans un « algorithme de décodeur » pour prédire les mouvements de main prévus par Pager en temps réel.

Une fois le décodeur calibré, Neuralink a déclaré que le singe pouvait l’utiliser pour déplacer le curseur là où il voulait qu’il aille, au lieu de s’appuyer sur le joystick.

En effet, la vidéo YouTube montre Pager contrôlant une pagaie dans le jeu d’arcade Pong alors que le joystick est débranché.