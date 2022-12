Neuralink d’Elon Musk ferait l’objet d’une enquête fédérale pour maltraitance animale

La société de puces cérébrales d’Elon Musk, Neuralink, fait l’objet d’une enquête fédérale pour abus de bien-être animal, a rapporté Reuters.

La société aurait tué environ 1 500 animaux depuis 2018, et de nombreux décès auraient été évitables.

Les employés ont déclaré à Reuters qu’ils se sentaient pressés en raison de l’environnement de travail sous pression de Musk, entraînant des erreurs d’inattention.

La société de puces cérébrales d’Elon Musk pourrait causer un autre problème au milliardaire alors qu’il équilibre la gestion de plusieurs sociétés, notamment Twitter, Tesla et SpaceX.

Reuter signalé que Neuralink fait l’objet d’une enquête fédérale pour des préoccupations concernant le bien-être des animaux par le département américain de l’Agriculture.

Vingt anciens et actuels employés de la société de technologie de la santé ont déclaré à Reuters que l’environnement de travail de l’autocuiseur de Musk a amené les employés à se sentir pressés, faisant des erreurs d’inattention lors des tests et entraînant davantage de souffrances et de décès chez les animaux.

Depuis 2018, environ 1 500 animaux, dont des moutons, des porcs et des singes, ont été tués lors des tests Neuralink, selon le rapport.

Alors que de nombreuses entreprises testent des animaux avant les humains pour mettre de nouveaux produits sur le marché, les employés de Neuralink ont ​​déclaré à Reuters que l’entreprise avait commis plusieurs erreurs imprudentes impliquant une colle chirurgicale incorrecte ou une puce cérébrale de mauvaise taille, ce qui a obligé les scientifiques à tuer ces animaux et recommencer les expériences. Reuters n’a pas pu déterminer si l’enquête fédérale impliquait les mêmes problèmes présumés avec les tests sur les animaux qu’elle a trouvés en parlant aux employés.

Plusieurs travailleurs auraient déclaré que Musk leur avait dit d’imaginer qu’une bombe était attachée à leur tête pour les faire bouger plus rapidement.

“Nous n’avançons tout simplement pas assez vite. Cela me rend fou”, aurait-il écrit aux membres du personnel plus tôt cette année.

Les représentants de Neuralink et du département américain de l’Agriculture n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Neuralink a réussi toutes les inspections de l’USDA de ses installations, rapporte Reuters.

Neuralink a été fondée par Musk et un groupe de scientifiques et d’ingénieurs en 2016 pour développer des puces cérébrales qui permettraient aux ordinateurs de lire les signaux cérébraux. La semaine dernière, Musk a annoncé qu’il prévoyait de commencer les essais cliniques humains l’année prochaine et a déclaré qu’il essaierait le appareil à puce cérébrale lui-même.

Malgré la pression que de nombreux employés auraient ressentie en travaillant chez Neuralink, Musk aurait dit à au moins un ancien employé qu’il n’aimait pas utiliser les animaux pour la recherche et qu’il voulait qu’ils soient “les animaux les plus heureux” de leur vivant.

Neuralink a fait face à des allégations de maltraitance animale dans le passé. Plus tôt cette année, un groupe de défense des animaux accusé les chercheurs de l’entreprise de soumettre des singes à des “souffrances extrêmes” tout en testant des implants cérébraux.

Dans un exemple d’incidents fourni par le groupe, un singe aurait perdu des doigts et des orteils “peut-être à cause de l’automutilation” après une expérience.