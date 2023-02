Neuralink d’Elon Musk fait l’objet d’une enquête

La société d’interface cerveau-ordinateur d’Elon Musk, Neuralink, fait l’objet d’une enquête par le département américain des Transports pour avoir prétendument emballé et transporté du matériel contaminé de manière dangereuse, a confirmé un porte-parole du DOT à CNBC.

Dans un lettre au secrétaire aux transports Pete Buttigieg Jeudi, le groupe de protection des animaux Physicians Committee for Responsible Medicine l’a déclaré documents publics obtenus qui suggèrent que Neuralink pourrait avoir mal manipulé des dispositifs transportant des agents pathogènes infectieux qui posaient des risques pour la santé humaine en 2019.

Les dispositifs ont été retirés du cerveau de primates non humains et pourraient avoir été contaminés par des virus comme l’herpès B et des bactéries résistantes aux antibiotiques comme Staphylococcus et Klebsiella, selon la lettre. PCRM a affirmé que les matériaux n’étaient pas correctement contenus ou transportés, peut-être parce que les employés de Neuralink n’avaient pas reçu de formation appropriée en matière de sécurité.

Un porte-parole du DOT a déclaré à CNBC qu’il était “de pratique courante” d’enquêter sur les violations présumées de la réglementation sur le transport des matières dangereuses. La Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, qui fait partie du DOT, mène une “enquête standard pour assurer la conformité et la sécurité publique des travailleurs et du public” sur la base des informations qu’elle a reçues du PCRM, a déclaré le porte-parole.

Les représentants de Neuralink n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Neuralink est l’une des nombreuses entreprises du secteur émergent de l’interface cerveau-ordinateur, ou BCI. Un BCI est un système qui déchiffre les signaux cérébraux et les traduit en commandes pour des technologies externes, permettant aux patients de déplacer des curseurs, de taper et même d’accéder à des appareils domestiques intelligents en utilisant uniquement leur esprit. Plusieurs entreprises ont créé avec succès des appareils dotés de ces capacités.

Musk, qui est également PDG de Tesla , SpaceX et Twitter, ont cofondé Neuralink en 2016 avec un groupe de scientifiques et d’ingénieurs. La société développe un BCI conçu pour être inséré directement dans le tissu cérébral, et bien qu’elle ne teste pas encore son appareil chez l’homme, Musk a déclaré qu’il espère le faire cette année.

Les archives publiques obtenues par PCRM, qui ont été examinées par CNBC, comprennent des e-mails échangés entre Neuralink et l’Université de Californie à Davis. L’université s’est associée à Neuralink entre 2017 et 2020 pour aider l’entreprise à mener des expériences sur des primates.

Lors d’un échange en mars 2019, un membre du personnel de l’UC Davis, dont le nom est expurgé, a écrit dans un e-mail que le matériel avait été manipulé de manière incorrecte et que le transport de matières dangereuses devait être effectué par un manutentionnaire de matières dangereuses formé.

Le membre du personnel a écrit que si les employés de Neuralink n’avaient pas suivi la formation nécessaire, le personnel de l’UC Davis était “toujours heureux” d’emballer et d’expédier du matériel.

“Étant donné que les composants matériels du dispositif neuronal explanté ne sont pas scellés et qu’il n’a pas été désinfecté avant de quitter le Primate Center, cela présente un danger pour n’importe qui potentiellement entrer en contact avec l’appareil “, a déclaré le membre du personnel de l’UC Davis dans l’e-mail. ” Le simple fait de l’étiqueter ” dangereux ” ne tient pas compte du risque de contracter potentiellement l’herpès B. ”

Dans un autre cas en avril 2019, un membre du personnel de l’UC Davis, dont le nom est expurgé, a écrit dans un e-mail que trois appareils explantés étaient arrivés dans une “boîte ouverte sans conteneur secondaire”. Le membre du personnel a noté que le matériel non confiné et contaminé par des singes mettait en danger les membres du Primate Center.

“Il s’agit d’une exposition à toute personne entrant en contact avec le matériel explanté contaminé et nous en faisons tout un plat parce que nous sommes préoccupés par la sécurité humaine”, a déclaré le membre du personnel dans l’e-mail.

PCRM a obtenu ces dossiers de l’UC Davis par le biais d’une demande d’information publique. Étant donné que Neuralink est une société privée, elle n’est pas soumise aux lois sur les archives publiques. Les représentants de l’UC Davis n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le PCRM s’oppose à l’utilisation des tests sur les animaux dans la recherche médicale, et le groupe a déjà fait part de ses inquiétudes concernant Neuralink. En février 2022, le groupe déposé une plainte avec le département américain de l’Agriculture alléguant que Neuralink avait violé la loi sur la protection des animaux lors de son partenariat avec UC Davis. La plainte a été transmise à l’inspecteur général de l’USDA, qui aurait lancé une enquête fédérale sur l’entreprise, selon un Rapport Reuters.

Le groupe de défense a également demandé à la Food and Drug Administration des États-Unis en décembre d’enquêter sur Neuralink pour avoir éventuellement violé les bonnes pratiques de laboratoire.

Les représentants de l’USDA et de la FDA n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Ryan Merkley, directeur du plaidoyer pour la recherche au PCRM, a déclaré que la dernière enquête du DOT suggère que Neuralink a été “bâclé d’une toute nouvelle manière”, a-t-il déclaré à CNBC. Il a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que quiconque ait été infecté en raison d’une exposition au matériel, mais que le ton inquiet du personnel de l’UC Davis dans les e-mails “reflète la gravité de cette fuite potentielle d’agents pathogènes”.

“C’est une toute autre chose qui affecte évidemment non seulement les animaux impliqués, mais les personnes travaillant chez Neuralink, les personnes travaillant chez UC Davis et tous ceux avec qui ils sont entrés en contact”, a-t-il déclaré.