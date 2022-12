Neuralink d’Elon Musk fait de grandes déclarations, mais les experts sont sceptiques

Le logo Neuralink affiché sur un écran de téléphone, une silhouette d’un papier en forme de visage humain et un code binaire affiché sur un écran sont visibles sur cette photo d’illustration à exposition multiple prise à Cracovie, en Pologne, le 10 décembre 2021.

L’entreprise de technologie de la santé d’Elon Musk, Neuralink, a partagé des mises à jour de sa technologie d’implant cérébral lors d’un événement de recrutement “show and tell” mercredi soir.

Musk a déclaré que deux des applications de la société viseront à restaurer la vision, même pour les personnes nées aveugles, et une troisième application se concentrera sur le cortex moteur en restaurant la “fonctionnalité complète du corps” pour les personnes dont la moelle épinière a été sectionnée.

Neuralink pourrait commencer à tester la technologie du cortex moteur chez l’homme dès six mois, a déclaré Musk.

“De toute évidence, nous voulons être extrêmement prudents et certains que cela fonctionnera bien avant de mettre un appareil chez un humain, mais nous soumettons, je pense, la plupart de nos documents à la FDA”, a-t-il déclaré.

Étant donné qu’aucun des appareils de Neuralinks n’a été testé sur des humains ou approuvé par la FDA, les annonces de mercredi justifient le scepticisme, a déclaré Xing Chen, professeur adjoint au département d’ophtalmologie de la faculté de médecine de l’Université de Pittsburgh.

“Neuralink est une entreprise, elle n’a pas à répondre aux actionnaires”, a-t-elle déclaré à CNBC. “Je ne sais pas à quel point la surveillance est impliquée, mais je pense qu’il est très important que le public garde toujours à l’esprit qu’avant que quoi que ce soit ne soit approuvé par la FDA, ou tout organisme de réglementation gouvernemental, toutes les allégations doivent être très, très examiné avec scepticisme.”

Neuralink a été fondée en 2016 par Musk et un groupe d’autres scientifiques et ingénieurs. Il s’efforce de développer des interfaces cerveau-ordinateur, ou BCI, qui connectent le cerveau humain à des ordinateurs capables de déchiffrer les signaux neuronaux.

Musk a investi des dizaines de millions de sa propre richesse personnelle dans l’entreprise et a déclaré, sans preuve, que les appareils de Neuralink pourraient permettre une “cognition surhumaine”, permettre aux personnes paralysées d’utiliser un jour des smartphones ou des membres robotiques avec leur esprit, et “résoudre” l’autisme et la schizophrénie.

La présentation de la société mercredi a fait écho à ces nobles ambitions, car Musk a affirmé que “aussi miraculeux que cela puisse paraître, nous sommes convaincus qu’il est possible de restaurer la fonctionnalité complète du corps à quelqu’un qui a une moelle épinière sectionnée”.

Musk a montré des images d’un singe avec une puce informatique dans le crâne jouant à des “jeux vidéo télépathiques”, que Neuralink a lancés pour la première fois il y a plus d’un an. Le milliardaire, qui est aussi le PDG de Tesla SpaceX et le nouveau propriétaire de Twitter, ont déclaré à l’époque qu’il souhaitait implanter des puces Neuralink chez des tétraplégiques souffrant de lésions cérébrales ou médullaires afin qu’ils puissent “contrôler une souris d’ordinateur, ou leur téléphone, ou vraiment n’importe quel appareil simplement en pensant”. “

Neuralink a été critiqué pour son traitement présumé des singes et le Comité des médecins pour une médecine responsable appelé le Musc mercredi libérer détails sur les expériences sur des singes qui avaient entraîné des hémorragies internes, des paralysies, des infections chroniques, des convulsions, une détérioration de la santé psychologique et la mort.