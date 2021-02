Neuhaus a été superbe depuis son entrée dans la première équipe de Gladbach en 2018 et a prospéré sous l’entraîneur Rose. Combien de temps avant qu’il ne rejoigne un super club? Christian Verheyen / Borussia Moenchengladbach via Getty Images

S’il n’y avait pas eu Storm Sabine, Florian Neuhaus aurait déjà connu un derby à domicile contre le FC Cologne. Mais la tempête de début février 2020 a entraîné le report du match à la mi-mars, date à laquelle il a été suspendu. Le Borussia Monchengladbach a gagné 2-1 et à l’extérieur du Borussia Park, les fans ont chanté leurs chansons dans le parking après une nouvelle victoire dans le fougueux Derby du Rhin.

Alors que c’était le premier « Geisterspiel« ( » match fantôme « ) dans l’histoire allemande, c’était aussi le dernier match de Bundesliga joué avant que le football ne s’arrête deux jours plus tard à cause du COVID-19. Près d’un an plus tard, ce week-end, Gladbach accueille Cologne – Regardez en direct aux États-Unis, samedi 6 février, 12h30 HE, ESPN + – mais encore une fois, il n’y aura pas de fans. Neuhaus manque leur soutien, mais les joueurs ont dû s’adapter.

« D’un point de vue sportif, il n’y a plus de grande différence [between derbies and] jeux normaux », déclare Neuhaus à ESPN.

Ce n’est pas la seule chose à laquelle Neuhaus s’adapte en 2021. Depuis le début de la pandémie, le joueur de 23 ans est devenu l’un des meilleurs jeunes joueurs de Bundesliga, est devenu un international allemand et a reçu beaucoup d’attention des plus grands clubs de football. , incitant certains à se demander s’il sera le prochain à faire un saut au Bayern Munich comme tant d’autres avant lui.

En 2015, Joshua Kimmich a fait le grand pas vers Munich après être passé par le VfB Stuttgart et le RB Leipzig. En 2017, c’était au tour de Niklas Sule en quittant le TSG Hoffenheim et un an plus tard, c’est Leon Goretzka qui a fait le transfert inter-Bundesliga, laissant Schalke 04 en transfert gratuit pour l’Allianz Arena. Maintenant, c’est Neuhaus dans Die Rotenvues comme l ‘un des meilleurs jeunes joueurs d’ Allemagne. Rares sont ceux qui refusent leurs avances, mais Neuhaus n’est pas pressé de partir.

Lorsque Neuhaus, 23 ans, joue dans la fente n ° 6 de Gladbach, son rôle est de dicter le rythme de Die Fohlenattaque prodigieuse de. Ils sont une équipe dominante, mais ils aiment attaquer haut et tôt, prendre les adversaires au dépourvu dans le jeu de transition et les étrangler avec une pression élevée si nécessaire. Neuhaus s’intègre parfaitement dans ce système alors que Gladbach, invaincu jusqu’à présent en 2021, se bat pour une place en Ligue des champions de l’année prochaine – ils ont également un affrontement des 16 derniers avec Manchester City à l’horizon plus tard en février.

Bien que Neuhaus ait marqué cinq buts cette saison, il y avait une passe décisive en Ligue des champions contre l’Inter Milan qui a alerté Internet sur son potentiel. C’était 1-1 avec six minutes lorsque Neuhaus a reçu le ballon de Marcus Thuram au plus profond de sa moitié de terrain. Il leva les yeux et vit huit joueurs de l’Inter devant lui, et seulement cinq coéquipiers en position offensive.

« Cela fait partie du jeu ‘Tief-Klatsch‘, abandonnant le ballon d’une position profonde, « dit Neuhaus à ESPN. » J’ai vu Hoffi [Jonas Hofman] était sur le point de faire une de ses fameuses descentes profondes [from the right of the pitch]. Il adore faire ça à partir de cette position. »Neuhaus a envoyé un beau ballon traversant en flèche à Hofman à 60 mètres (190 pieds).

« Tout ce que je voulais faire, c’est jouer le ballon dans l’espace derrière les lignes », poursuit Neuhaus. Hofman le ramasse et avec sa deuxième touche le rend 2-1 à Gladbach. «Cela a parfaitement fonctionné», dit Neuhaus en souriant. « Mais ce sont les principes classiques énoncés par [Borussia Monchengladbach manager] Marco Rose. Ils sont extrêmement importants pour notre jeu. «

Bien qu’il fasse des comparaisons avec le milieu de terrain du Real Madrid et de l’Allemagne Toni Kroos pour sa vision passagère et son tempo, le jeune Neuhaus voulait imiter ses héros meneurs de jeu au Werder Brême: Diego, Johan Micoud, Mesut Ozil et Kevin de Bruyne. Ces joueurs ont dicté le jeu de Brême avec leur vision et leurs passes. Ils symbolisaient le succès du football de Brême lorsque les nordistes se disputaient encore des titres et, plus tard, une qualification pour le football européen.

L’oncle de Neuhaus l’avait poussé dans la direction de Brême même s’il avait grandi dans le pays du Bayern Munich, lui achetant un maillot Ailton à l’âge de sept ans. Ayant grandi dans la ville bavaroise de Kaufering, à une heure de route de Munich, le jeune Florian a fait ses premiers pas dans le club local VfL Kaufering, où son père l’a entraîné jusqu’à l’âge de 10 ans. Puis TSV 1860 Munich est venu appeler. Quatre fois par semaine, son père le conduisait à Munich, attendait qu’il s’entraîne, puis rentrait chez lui, complétant le trajet aller-retour de 120 km (75 miles).

«Mon monde tournait autour de ça», dit Neuhaus. « C’était une composante incroyablement importante de ma vie. Cela n’a jamais été un devoir de conduire à Munich. J’avais toujours hâte de conduire à l’entraînement, de pouvoir jouer au football. »

Pendant son temps libre à Kaufering, il ramassait une balle et jouait avec ses amis sur le terrain ou ses frères dans la cour où, parfois, une balle ruinait les fleurs de sa grand-mère. «Elle nous a pardonné», dit Neuhaus. « Mais cela pourrait encore arriver aujourd’hui quand je serai de retour à la maison. Je joue dans le jardin avec mes frères chaque fois que j’en ai l’occasion, et les choses pourraient être détruites. »

Il a gravi les échelons à TSV et en 2016, a marqué le but du mois en demi-finale de la Bundesliga U-19, battant le gardien de Dortmund Dominik Reimann de la ligne médiane pour le porter 2-1. Neuhaus s’était annoncé sur la plus grande scène, mais s’est vu montrer un deuxième jaune pour sa célébration et expulsé. Il a raté le match inverse et 1860 s’est écrasé contre une équipe du BVB dirigée par un jeune Christian Pulisic.

Rose, à gauche, a donné à Neuhaus un rôle de meneur de jeu profond pour Gladbach, où sa vision et son sang-froid en possession ont pu briller. WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP via Getty Images

« On pourrait très bien dire que ce match m’a ouvert la voie vers le football professionnel », déclare Neuhaus. Il a progressé vers l’équipe senior en 2016-17 et a commencé à attirer l’attention d’autres clubs alors qu’il jouait en Bundesliga 2. Il a fait ses débuts pour l’équipe allemande des moins de 20 ans cette saison-là, mais TSV a été relégué et avec son contrat en place, de plus grands clubs ont appelé. Il a choisi le Borussia Monchengladbach. Après une période de prêt, il a été rappelé à 21 ans pour rejoindre la première équipe de Gladbach. Et lorsque le manager Marco Rose est arrivé en 2019, Neuhaus était parfaitement adapté.

Rose était arrivée du RB Salzbourg et avait amené la marque Red Bull de football « gegenpressing » en Allemagne de l’Ouest: presser, attaquer haut et ne pas laisser l’adversaire respirer. Neuhaus a dit à Rose qu’il voulait devenir un « joueur plus complet » et Rose a répondu en le jouant plus profondément que ce à quoi il était habitué, le faisant passer à la sixième place.

« Si vous regardez les 18 mois maintenant [since Rose was appointed], Je dirais que je l’ai réalisé [becoming a more complete player]», Dit Neuhaus.« Il se concentrait sur ma contribution défensive, la façon dont j’entre dans les duels directs. Mais pas seulement ça. L’accent était également mis sur le jeu de transition rapide, où j’ai également fait un pas en avant.

« Notre idée du football me sert vraiment. Il y a beaucoup de ce que j’imagine le football. Parfois, nous sommes très dominants, nous avons la possession. Mais c’est aussi le jeu de transition quand l’adversaire n’est pas en position. Je suis content de mon développement. »

Rose a été impressionnée par Neuhaus. « C’est un rôle très complexe qu’il joue », a déclaré le manager de Gladbach dans une interview accordée au 11 Freunde. « Parce qu’il apporte une contribution vitale au rythme de jeu dans les deux sens. Contre le ballon et avec le ballon. ‘Flo’ fonctionne à un bon niveau, mais il y a encore beaucoup plus en lui. »

Ceux qui jouent un rôle de milieu de terrain profond comme Neuhaus sont constamment menacés en possession; les adversaires les envahissent pour gagner le ballon en position haute. C’est une compétence de casser cette presse avec le temps pour seulement une ou deux touches, mais pour ce faire, un joueur doit «pré-orienter» (scanner ce qui se passe autour de lui) tout en se concentrant sur le ballon et en préparant son prochain coup. C’est quelque chose qui vient naturellement à Neuhaus.

« Vous pouvez sentir à partir de quelle direction l’adversaire va attaquer par derrière, et vous allez ensuite dans l’autre direction », dit Neuhaus. « Vous ne pouvez pas vraiment l’entraîner. Soit vous avez cette intuition ou non. Vous devez savoir quand il est logique de créer un avantage numérique dans une situation individuelle et quand il est logique de renvoyer le ballon pour maintenir possession. En général: il est si important de créer un avantage numérique dans le football moderne. J’essaie de le faire depuis ma position. «

Ceux qui travaillent avec lui au quotidien, disent que c’est « un peu effrayant » comment il peut toujours trouver une passe, et l’équipe est ravie de sa progression.

Neuhaus, au centre, a fait partie intégrante de la progression de Gladbach à travers la Ligue des champions jusqu’aux 16 derniers. Christian Verheyen / Borussia Moenchengladbach via Getty Images

Le match qui s’est vraiment démarqué a été sa performance contre le Bayern début janvier. À la 19e minute, Alphonso Davies du Bayern a tenté de lancer le ballon à Robert Lewandowski dans la surface de réparation de Gladbach et Neuhaus l’a arrêté avec sa main; c’était une sorte de mouvement maladroit, mais Lewandowski a converti le penalty et le Bayern a rapidement ajouté un deuxième but de Goretzka. Malgré les erreurs, Gladbach a respecté son plan de match et l’a parfaitement exécuté, marquant deux fois avant la mi-temps.

Les deux fois, Hofmann a été installé à deux reprises par Lars Stindl, qui est assis à côté de Neuhaus dans le vestiaire. Neuhaus choisit fréquemment le cerveau de Stindl du côté de la prise de décision, mais c’est Neuhaus qui finirait le vainqueur du match avec son but merveilleusement marqué à la 49e minute guidant Gladbach à la maison avec une victoire 3-2.

« Je ne me permettrais pas de rester coincé avec ce handball », dit-il. « J’ai regardé devant moi et je voulais faire mien le jeu, tirer le meilleur parti de la situation. Ce but, je crois, était la récompense que j’ai obtenue. »

Reste à savoir s’il est toujours à Gladbach à la fin des championnats. En janvier, il a été lié à un déménagement estival au Bayern, au Real Madrid, à Tottenham ainsi qu’au Borussia Dortmund, où son entraîneur actuel Rose est actuellement en pole position pour prendre la relève. Cependant, étant donné la situation financière et sportive de Dortmund, les Schwarzgelben n’envisagent actuellement pas d’essayer de déclencher la clause de libération de 40 millions d’euros, ont déclaré des sources à ESPN.

« Ces rumeurs … elles ne sont pas un problème pour le moment », dit Neuhaus. « Je me sens bien ici au Borussia Monchengladbach. Nous avons de grands objectifs. Et c’est pourquoi ce n’est pas un problème et cela ne m’affecte pas du tout. Je suis ravi d’être ici. Je veux réussir ici. » Des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’y aura pas de décision précipitée sur son avenir et que rester à Gladbach est une option réaliste. À sa troisième saison maintenant, il est depuis longtemps devenu un acteur clé du club.

Avec Gladbach en bonne position dans trois compétitions, Neuhaus est à la recherche de l’argenterie. La ligue semble se diriger vers le Bayern Munich, mais le DFB-Pokal est grand ouvert. Le Bayern est déjà sorti après sa défaite choc à Kiel et Gladbach construit sa confiance après avoir battu le Bayern, le RB Leipzig et Dortmund à leur domicile de Gladbach Park. Ensuite, il y a la Ligue des champions, où Manchester City attend. C’est tout nouveau pour Neuhaus, mais il ne précipite pas les choses et ne craindra pas non plus le défi.

«Ce sont des jeux spéciaux», dit-il. « Nous avons montré dans le match du Bayern que nous n’avons pas besoin de nous cacher des grandes équipes. »