Score en direct ISL 2020-21, NorthEast United FC vs Jamshedpur FC Dernières mises à jour: NorthEast United FC visage Jamshedpur FC dans le 500e Super Ligue indienne match au stade Tilak Maidan de Vasco. Les Highlanders, qui sont invaincus lors de leurs six matches jusqu’à présent dans l’ISL 2020-21 avec deux victoires et quatre nuls. Une victoire ce soir les mettra à égalité de points avec le FC Mumbai City et le deuxième ATK Mohun Bagan.

Voici les XI de départ –

NorthEast United FC –

Gurmeet (GK), Gurjinder Kumar, Ashutosh Mehta, Dylan Fox, Benjamin Lambot (C), Khassa Camara, Lalengmawia, Rochharzela, Ninthoinganba Meetei, Kwesi Appiah, Idrissa Sylla.

Jamshedpur FC –

NEUFC s’est retrouvé dans une position similaire la saison précédente, restant invaincu après six matchs. Mais deux défaites consécutives ont vu leur élan ralentir alors qu’ils ont enduré une décevante neuvième place.

Cependant, s’ils parviennent à éviter une défaite contre Jamshedpur, l’équipe basée à Guwahati réalisera sa meilleure série d’invaincus de l’histoire.

NorthEast United entre en jeu après un match nul et vierge lors de son dernier match contre le Chennaiyin FC. Jamshedpur a également remporté un match nul lors de ses deux matchs précédents et une victoire des hommes d’Owen Coyle, septièmes, pourrait augmenter leurs chances de faire partie des quatre premiers.

Sur six matches entre ces deux équipes dans le passé, cinq se sont soldés par des nuls tandis que Jamshedpur en a remporté un. Gerard Nus espère que son équipe pourra enregistrer sa toute première victoire contre Jamshedpur.

NorthEast devra se méfier de l’attaquant de Jamshedpur Nerijus Valskis, qui est actuellement le meilleur buteur aux côtés d’Igor Angulo du FC Goa. Les Red Miners ont été dépendants de l’avance lituanienne, et il a marqué six des sept buts de son équipe jusqu’à présent.

Jamshedpur manquera la présence du milieu de terrain suspendu Aitor Monroy, qui avait décroché un carton rouge lors du match précédent contre Mumbai. Ils devront s’assurer qu’ils contrôlent le milieu de terrain et empêcher les attaquants de NorthEast United d’obtenir le service qu’ils souhaitent.

La défense, dirigée par Stephen Eze et Peter Hartley, devra également jouer un grand rôle pour maintenir la force offensive de NorthEast silencieuse. Jusqu’à présent, seul Mumbai a marqué plus de buts que les Highlanders cette saison.