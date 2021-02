NEUFC à 1 point des demi-finales

Score en direct ISL 2020-21, NorthEast United FC vs Kerala Blasters Dernières mises à jour: NorthEast United FC visage Kerala Blasters FC et n’a besoin que d’un point pour devenir la troisième équipe à se qualifier pour les éliminatoires, dans le match 107 de Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 au stade Tilak Maidan de Vasco. Mumbai City FC et ATK Mohun Bagan ont déjà réservé leur place en demi-finale.

Le NorthEast United FC est invaincu lors de ses huit derniers matchs ISL. Depuis que Khalid Jamil a pris les commandes, les Highlanders ont gagné en confiance et ont produit des résultats étonnants à partir de matchs difficiles. Sous Jamil, les Highlanders ont pris 18 points. Seul ATK Mohun Bagan (20) a plus de points et a joué un match supplémentaire.

Les Highlanders sont invaincus lors de leurs neuf derniers matches. Leur forme sera un regain de confiance avant leur match contre le Kerala Blasters FC. Ils ont cinq victoires et quatre nuls dans ces matchs. NEUFC a marqué 16 buts au cours de cette série sans défaite, contre 13 buts en 10 matchs avant cela et a concédé 15 buts en seconde période contre 10 au cours des 45 premières minutes. Jouant contre une équipe prolifique en seconde période (avec 14 buts), la ligne arrière des Highlanders devra être à son meilleur.

« Ils sont une bonne équipe. Ils ont beaucoup de joueurs talentueux et de bons étrangers aussi. C’est une équipe de qualité, nous devons donc nous préparer en conséquence. Ce sera un match difficile et il ne faut pas prendre ce match à la légère. Nous comprenons l’importance de ce match, nous devons donc tout donner », a déclaré l’entraîneur-chef par intérim des Highlanders, Khalid Jamil, avant la rencontre cruciale.

Le Kerala Blasters FC, quant à lui, a montré une amélioration de son attaque au cours de la saison, mais ce n’est pas le cas de sa défense. Ils ont concédé 34 buts cette saison, dont 22 en seconde période. L’équipe a été tenue à un match nul 1-1 par le Chennaiyin FC lors de son dernier match, et espère une victoire pour mettre fin à sa série de sept matches sans victoire cette saison.

«… Ils doivent gagner et ils ont plus de pression, mais pour nous, c’est une opportunité de quitter la ligue en beauté. Nous ne pensons pas à ce qu’ils doivent faire, nous pensons à nous. Nous avons aussi des blessures, mais nous allons nous concentrer sur leurs faiblesses et nos forces », a déclaré l’entraîneur-chef par intérim du Kerala Blasters FC Ishfaq Ahmed avant le match.

Idrissa Sylla avait marqué un but égalisateur tardif lors du match inversé des Highlanders contre les Kerala Blasters pour gagner un point en novembre. Cependant, avec beaucoup plus d’enjeux pour les Highlanders à l’approche de ce jeu, une victoire sera la seule chose qui leur viendra à l’esprit, même si un match nul leur suffira. Cela dit, le Kerala Blasters FC cherchera à gâcher sa fête.