Neuf voix. Le référendum du district 66 pourrait encore perdre par une faible marge – Shaw Local

Neuf votes pourraient déterminer le sort du projet de référendum sur l’augmentation du taux d’imposition du district scolaire Centre Cass 66, et ces neuf votes pourraient conduire à un échec encore une fois pour les efforts du district.

Un total de 5 708 bulletins de vote ont été déposés sur la question mardi, avec 2 850 voix en faveur du référendum et 2 859 contre, selon des résultats non officiels. Cependant, les bulletins de vote par correspondance arrivent toujours jusqu’à ce que l’élection soit certifiée dans deux semaines.

L’opposition au référendum avait considérablement diminué depuis sa première apparition sur le bulletin de vote en juin, lorsque 60 % des électeurs avaient voté contre le référendum.

Des coupes budgétaires ont déjà eu lieu en réponse à l’échec du référendum de juin, et d’autres sont attendues avec les résultats de ce cycle électoral. Les coupes effectuées à la suite du cycle électoral de juin comprennent des réductions des itinéraires de bus, ce qui a eu un impact sur le temps d’apprentissage des élèves en classe, et des coupes parascolaires.

Certains opposants au référendum ont estimé que la demande était trop similaire à celle du scrutin de juin et ont exprimé des inquiétudes quant à la fiabilité du district. En réponse, entre juin et novembre, le district s’est efforcé d’organiser davantage de réunions éducatives avec la communauté et a formé un comité d’engagement communautaire pour aider les résidents à comprendre les besoins du district et son plan si le référendum devait passer.

Le référendum de novembre a demandé une augmentation limite du taux d’imposition de 0,4%, une réduction de 20% de la demande de juin que le district espérait persuader suffisamment d’électeurs de soutenir l’effort. Avec l’échec du référendum, l’avenir financier du district est remis en question et la possibilité d’une implication de l’État se profile.