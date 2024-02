Neuf travailleurs portés disparus après un glissement de terrain dans une mine d’or en Turquie

(Bloomberg) — Un glissement de terrain dans une mine d’or dans l’est de la Turquie a laissé neuf travailleurs portés disparus et a suscité des inquiétudes quant à la contamination au cyanure du plus long fleuve d’Asie occidentale.

L’incident survenu à la mine Copler a délogé 10 millions de mètres cubes de terre sur une pente de 200 mètres, les travailleurs disparus étant toujours coincés sous le sol, a déclaré aux journalistes le ministre de l’Intérieur Ali Yerlikaya.

L’entreprise, qui a suspendu ses opérations pour une durée indéterminée, a déclaré mercredi que plus de 400 membres de l’agence nationale turque de secours en cas de catastrophe étaient sur place pour aider aux efforts de sauvetage.

Le bureau du président Recep Tayyip Erdogan a rejeté les craintes selon lesquelles des terres contaminées au cyanure auraient pollué l’Euphrate, le fleuve de 2 800 kilomètres qui traverse la Turquie, la Syrie et l’Irak.

“Aucune contamination n’a été détectée pour l’instant”, a indiqué mercredi le ministère de l’Environnement dans un communiqué.

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles n’a pas répondu à une question de Bloomberg sur la révocation du permis d’exploitation de Copler.

La mine, située à environ 500 km à l’est de la capitale Ankara, est exploitée par Anagold Madencilik, détenue à 80 % par SSR Mining Inc. Les actions du producteur de métaux basé à Denver ont prolongé leur baisse mercredi, chutant jusqu’à 5,6 % à New York. à ajouter à la baisse de 54% de mardi. Le titre se négocie à son plus bas prix depuis janvier 2016.

Les partis d’opposition et les associations industrielles accusent le gouvernement de fermer les yeux sur les opérations de Copler, même après un déversement de déchets de cyanure sur le même site en 2022. Les autorités ont imposé une amende de moins d’un million de dollars à Anagold pour cet incident.

“Le gouvernement a préféré se ranger du côté des propriétaires de mines, pas du côté des citoyens”, a déclaré mercredi à Ankara Meral Aksener, chef du parti d’opposition IYI. « Je les ai spécifiquement prévenus en 2022 du danger que représente cette mine, mais ils ont choisi de faire la sourde oreille. »

Gamzé Tascier, chef adjoint du Parti républicain du peuple qui s’est rendu sur place avec une délégation d’opposition, a évoqué « un manque de supervision et de contrôle ». L’analyse visant à déterminer si le cyanure a pollué les ressources en eaux souterraines se poursuit, a-t-elle déclaré par téléphone à Bloomberg.

L’Union des chambres des ingénieurs et architectes turcs a déclaré que la mine devrait être fermée définitivement. “Nous sommes confrontés à un possible désastre environnemental”, a déclaré par téléphone le secrétaire général Dersim Gul.

“Ce type d’exploitation minière dans le bassin de l’Euphrate n’aurait jamais dû être autorisé”, a déclaré Deniz Atac, présidente de la fondation de conservation TEMA. “Tout le monde respire du cyanure pendant que je parle.”

SSR s’attendait à produire jusqu’à 220 000 onces d’or à Copler cette année, soit environ la moitié de sa production mondiale prévue.

“Nos efforts continuent actuellement de se concentrer sur la localisation de nos collègues portés disparus et sur la garantie que tous nos collaborateurs sont retrouvés et en sécurité”, a déclaré SSR dans un communiqué publié mercredi. “Toutes les opérations à la mine restent suspendues.”

La société a déclaré que son protocole d’intervention d’urgence était axé sur le confinement et l’échantillonnage environnemental avec le soutien d’experts externes. Un échantillonnage préliminaire des eaux de surface a été effectué et jusqu’à présent, tous les échantillons se situent dans les valeurs normales.

–Avec l’aide de Jacob Lorinc.

