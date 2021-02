Neuf spoilers d’EastEnders pour la semaine prochaine, y compris la vengeance brutale de Martin contre Kush

MARTIN Fowler attaque violemment Kush la semaine prochaine à EastEnders lorsque Ruby Allen lui dit qu’ils l’ont enfermée dans son bureau et l’ont forcée à passer un test de grossesse.

Voici la vérité sur la place…

1. Stacey se bat contre une conscience coupable

Stacey admet qu’elle se blâme pour l’accident de Ruby la semaine prochaine après leur confrontation désastreuse.

Plus tard, Stacey s’excuse auprès de Martin pour ce qui s’est passé alors qu’il quitte l’hôpital.

2. Martin frappe Kush

Plus tard, Ruby dit à Martin que Kush et Stacey l’ont enfermée dans son bureau et l’ont forcée à faire un test de grossesse.

Kush essaie d’expliquer ce qui s’est passé mais Martin voit du rouge et le frappe.

Stacey regarde avec horreur, se sentant de plus en plus coupable.

3. Ben fait équipe avec les Panesars

Vinny et Kheerat font une offre à Ben à la suite d’un incident au Minute Mart quand Kheerat aperçoit un voleur en train de voler des canettes.

Kheerat met en garde le jeune sur la réputation de la famille Panesar.

Mais quand il est parti, Vinny dit à Kheerat que les Panesars n’ont pas de réputation et ont besoin des Mitchell pour avancer.

Plus tard, Kheerat et Vinny rencontrent Ben pour suggérer de devenir partenaires.

4. Les choses ne se passent pas comme prévu

Kheerat et Ben rencontrent ensuite Stas aux Arches et présentent leur offre, mais Stas admet qu’il ne fait pas confiance à Ben après avoir appris que les Mitchell l’ont insulté – et qu’il veut récupérer son argent.

Vinny, qui est en attente avec l’argent de Stas, court vers les Arches mais est arrêté sur ses traces par le voleur de plus tôt.

Pendant ce temps, Kheerat et Ben attendent Vinny et deviennent de plus en plus anxieux.

5. Denise dit franchement à Jack

Lucas demande à Denise pourquoi elle n’a pas dit à Jack que Chelsea s’était mêlée de trafic de drogue.

Denise hésite mais convient qu’il pourrait peut-être les sortir de ce gâchis.

Denise dit franchement à Jack mais est jeté quand il lui dit qu’elle doit aller à la police.

6. Chelsea tente de séduire Jack

Quand Chelsea découvre que Denise l’a dit à Jack, elle le retrouve alors qu’il se dirige vers le poste de police et le convainc d’aller voir Ruby avec elle pour qu’elle puisse s’expliquer.

Après avoir raconté toute l’histoire à Jack, elle commence à se remémorer quand ils étaient ensemble et suggère qu’ils retournent chez lui.

Jack tombera-t-il amoureux des tours de Chelsea?

7. Gray perd son sang-froid

Les téléspectateurs verront les choses se réchauffer entre Whitney et Kush la semaine prochaine alors qu’elle se souvient qu’elle est censée s’occuper des enfants de Gray et se précipite.

Lorsque Gray revient du travail, Whitney lui dit que les enfants ont une date de jeu avec Raymond – à la grande horreur de Gray.

Gray s’excuse auprès de Whitney d’avoir perdu son sang-froid avec elle et lui demande un verre pour se réconcilier avec elle.

8. Whitney et Kush deviennent publiques

Whitney et Kush décident de rendre publique leur relation et Whitney rend d’abord visite à Kat pour laisser tomber la bombe.

Plus tard, Kush et Whitney prennent un verre au pub et, quand Gray apparaît, il découvre qu’ils sont en couple.

Comment le tueur va-t-il réagir?

9. Dotty menace Keegan

Tiffany suggère l’idée de Dotty de faire du travail d’hôtesse à Keegan, mais il insiste sur le fait qu’il ne fera pas flirter sa femme avec des inconnus.

La maladie secrète d’Isaac Baptiste est enfin révélée lors d’une dispute explosive avec sa mère

Lorsque Tiffany se retire, Dotty est énervé et menace d’augmenter son loyer.

Plus tard au club, Dotty se retrouve dans une situation sombre avec des clients sordides et Tiffany vient à sa rescousse.

Dotty lui demande de reconsidérer son offre, mais que dira-t-elle?