Neuf sont morts, dont l’agresseur présumé, après une fusillade dans un centre commercial du Texas.

Une fusillade de masse dans un centre commercial d’Allen, au Texas, samedi après-midi, a tué neuf personnes, dont l’agresseur présumé, et en a blessé au moins sept. Jusqu’à présent en 2023, il y a eu au moins 200 fusillades de masse – définies comme des incidents dans où au moins quatre personnes ont été abattues ou tuées – selon les archives de la violence armée.

C’est la deuxième fusillade de masse au Texas en un peu plus d’une semaine ; La police a arrêté mardi Francisco Oropesa, 38 ans, après avoir prétendument abattu cinq personnes, dont un enfant de 9 ans, dans son quartier de Cleveland, au Texas, le 28 avril. Malgré des fusillades de masse répétées, dont une à l’école Robb Elementary de la ville d’Uvalde qui a tué 19 enfants et deux adultes il y a un an, le Texas a assoupli sa politique de contrôle des armes à feu ces dernières années.

Le nom du tireur n’a pas encore été dévoilé, pas plus que les noms des personnes tuées ou blessées, qui auraient entre 5 et 61 ans, selon Reuters. Un policier déjà sur les lieux aurait tué le tireur.

D’autres pays, dont l’Australie, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, ont pris des mesures immédiates pour freiner la prolifération des armes à feu, en particulier des armes hautement meurtrières comme les fusils semi-automatiques, à la suite des fusillades de masse. En Serbie cette semaine, après deux fusillades de masse consécutives, le président populiste Aleksandar Vucic a promis un désarmement presque total, mais il reste à voir si et comment cela sera accompli.

Les États-Unis sont le seul pays riche avec des taux aussi élevés de décès et de blessures dus à la violence armée, comme l’ont déjà écrit Nicole Narea, Li Zhou et Ian Millhiser de Vox. En moyenne, 120 personnes sont tuées par arme à feu chaque jour en Amérique, y compris des homicides et des suicides, totalisant environ 43 375 décès de ce type chaque année.

Malgré ces chiffres horribles, les politiciens américains – au Texas, mais aussi au niveau fédéral – refusent de promulguer des mesures de contrôle des armes à feu qui pourraient réduire sensiblement le nombre de fusillades de masse et de décès par arme à feu dans ce pays. Le Congrès a adopté une législation bipartite sur le contrôle des armes à feu en 2022, qui s’attaquait à certaines causes de la violence armée, y compris l’élargissement des lois sur le drapeau rouge destinées à retirer les armes à feu des personnes jugées dangereuses pour elles-mêmes ou pour les autres, ainsi que la fermeture du soi-disant « petit ami ». échappatoire » pour empêcher les personnes reconnues coupables d’accusations de violence domestique alors qu’elles sont dans une relation amoureuse d’avoir des armes à feu.

Les lois du Texas sur les armes à feu sont « lâches et dangereuses »

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain, a blâmé la maladie mentale pour le problème notoire de la violence armée dans le pays, déclarant à «Fox News Sunday», «Ce que le Texas fait de manière considérable, nous travaillons pour lutter contre cette colère et cette violence, mais aller à sa cause profonde, qui s’attaque aux problèmes de santé mentale qui en sont à l’origine. Abbott a également déclaré qu’il se rendrait à Allen dimanche pour « aider à commencer le processus d’espoir et de guérison ».

« C’est notre réalité au Texas », déclare le sénateur Roland Gutierrez, dont le district comprend Uvalde et San Antonio, tweeté samedi. « Une autre fusillade de masse ici en raison d’Abbott et des lois sur les armes à feu lâches et dangereuses du GOP. »

Abbott a déclaré à Fox News dimanche que les législateurs du Texas travaillaient sur des mesures pour « retirer les armes des mains des criminels dangereux et pour augmenter les peines pour les criminels qui possèdent des armes », sans fournir plus de détails.

Comme le Texas Tribune l’a rapporté en 2022 après la fusillade d’Uvalde, les républicains du Texas ont montré une tendance à envisager une législation plus stricte sur les armes à feu – seulement pour inverser le cours et assouplir les restrictions à la place. Après une fusillade de masse en 2018 à Santa Fe, Abbott a appelé à une loi «drapeau rouge» – jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur Dan Patrick et d’autres défenseurs du contrôle des armes à feu l’éloignent d’une telle mesure. Puis, après plusieurs fusillades de masse en 2019, y compris un incident raciste dans un Walmart à El Paso qui a tué 23 personnes, Patrick et Abbott auraient envisagé une vérification approfondie des antécédents, qui n’a finalement abouti à rien.

Au lieu de cela, la législature du Texas en 2021 a adopté un projet de loi autorisant les Texans de plus de 21 ans à porter une arme à feu sans permis ni formation. Abbott a signé ce projet de loi en juin de cette année. Pas plus tard que cette semaine, la représentante Barbara Gervin-Hawkins, une démocrate de San Antonio, a proposé un projet de loi obligeant les écoles publiques et à charte à offrir une formation aux premiers secours en traumatologie aux enfants à partir de la troisième année. « Les élèves sont déjà très conscients de la prévalence des fusillades dans les écoles ; leur donner les outils nécessaires pour empêcher la mort évitable d’un camarade de classe relève du bon sens », a déclaré Gervin-Hawkins dans un communiqué à CBS Austin.

La session législative du Texas doit se terminer le 29 mai, de sorte qu’aucune nouvelle mesure de contrôle des armes à feu ne sera probablement introduite avant cette date. Gutierrez a déposé une multitude de mesures de contrôle des armes à feu lors de la session de 2023, dont une pour relever l’âge minimum pour acheter une arme semi-automatique et interdire la vente de munitions aux enfants de moins de 18 ans, a rapporté le Texas Tribune le mois dernier.

« Nous avons déjà déposé 24 projets de loi différents après Uvalde, dont un certain nombre auraient pu empêcher cette tragédie, ou d’autres similaires », a déclaré le directeur des communications de Gutierrez, Jorge Vazquez, à Vox. «La balle est vraiment dans, et a vraiment été, dans Dan Patrick, Greg Abbott et [Texas House Speaker] La cour de Dade Phelan.