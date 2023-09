Neuf soldats sont morts en Syrie alors que les attaques de militants liés à Al-Qaida se multiplient dans le Nord-Ouest, selon des militants

Des militants liés à Al-Qaida ont attaqué vendredi une position de l’armée dans le nord-ouest de la Syrie, tuant au moins neuf soldats gouvernementaux et en blessant d’autres, ont indiqué des militants de l’opposition. Il n’y a eu aucune nouvelle dans l’immédiat de la part du gouvernement.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme, basé en Grande-Bretagne, a déclaré que neuf soldats étaient morts ainsi que l’un des assaillants, qui appartient au groupe Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, lié à Al-Qaïda, le groupe insurgé le plus puissant du pays. nord-ouest de la Syrie. Selon le communiqué, 12 soldats et un membre du HTS ont été blessés lors de l’attaque.

Taher al-Omar, un militant de l’opposition qui suit de près HTS, a déclaré que l’attaque dans la province de Lattaquié, dans le nord-ouest du pays, a tué 18 soldats et plusieurs autres.

LA NORVÈGE DEVIENDRA LE 3ÈME DONATEUR POUR DONNER À L’UKRAINE DES AVIONS DE CHASSE F-16

L’attaque est survenue moins d’une semaine après que des insurgés du nord-ouest de la Syrie ont attaqué une position de l’armée, tuant et blessant plus de 30 soldats.

La trêve conclue entre la Russie et la Turquie en mars 2020, qui a mis fin à l’offensive gouvernementale soutenue par la Russie dans la province d’Idlib, a été violée à plusieurs reprises, faisant de nombreux morts et blessés.

Dans une autre partie du nord de la Syrie, des hommes armés de l’opposition soutenus par la Turquie ont brièvement capturé le village de Mahsanli, contrôlé par des combattants kurdes. Les forces kurdes ont repris le contrôle du village lors d’une contre-offensive quelques heures plus tard, a indiqué l’Observatoire syrien.

Le Conseil militaire de Manbij, dirigé par les Kurdes et faisant partie des Forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis, a déclaré que la situation à Mahsanli était de nouveau sous contrôle après la mort de plusieurs hommes armés soutenus par la Turquie. Des militants de l’opposition ont signalé une frappe aérienne russe sur le village après qu’il soit tombé aux mains des combattants de l’opposition.

Dans l’est de la Syrie, les combats se sont intensifiés dans certaines zones entre les FDS et les tribus locales. Les affrontements ont éclaté lundi, un jour après qu’un commandant local ait été arrêté puis limogé par les FDS pour corruption présumée.

Le porte-parole des FDS, Farhad Shami, a déclaré à l’Associated Press que deux jours après le début de l’opération des forces soutenues par les États-Unis, des combattants fidèles au gouvernement ont traversé la rive est de l’Euphrate et « ont commencé à semer le trouble ». Il a ajouté que les combattants des FDS s’en prennent désormais aux « éléments du régime » dans trois villages à l’est de l’Euphrate, niant que les combats se déroulent avec des tribus locales.

Shami a ajouté que des cellules dormantes du groupe État islamique participent également aux combats contre les FDS. Shami a déclaré que des pourparlers étaient en cours avec les chefs tribaux locaux pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu afin de mettre fin aux combats qui ont fait 45 morts et des dizaines de blessés depuis lundi.

LES FORCES RUSSES détruisent des bâtiments de stockage agricoles en Ukraine quelques jours après avoir détruit les installations portuaires de la mer Noire

Elham Ahmad, le chef du Conseil démocratique syrien, l’aile politique des FDS, a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que les derniers affrontements dans l’est de la Syrie ne sont pas des « événements isolés ». Elle a ajouté que les troubles sont provoqués par les milices soutenues par l’Iran et le gouvernement syrien, qui veulent créer des troubles et de l’instabilité dans toute la région.

« L’Iran et le régime d’Assad veulent présenter ces troubles comme le résultat d’un conflit ethnique entre Arabes et Kurdes et détourner l’attention des Syriens des mouvements de protestation dans le sud de la Syrie », a-t-elle écrit en faisant référence aux manifestations antigouvernementales en cours dans le sud du pays à cause de cette situation. détérioration des conditions économiques. Les combattants soutenus par l’Iran sont présents dans l’est de la Syrie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a déclaré que l’Iran et le gouvernement syrien tentaient de chasser du pays près de 900 soldats américains basés dans l’est de la Syrie.

Le conflit syrien qui dure depuis 12 ans, qui a débuté par des manifestations antigouvernementales et s’est transformé en guerre civile, a tué un demi-million de personnes et déplacé la moitié des 23 millions d’habitants du pays avant la guerre. Plus de 5 millions de Syriens sont désormais réfugiés, la plupart dans les pays voisins.

La Russie a été l’un des principaux soutiens du président syrien Bashar Assad et a rejoint la guerre en septembre 2015, contribuant ainsi à faire pencher la balance des forces en sa faveur. La Turquie est l’un des principaux soutiens de l’opposition armée.