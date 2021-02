Liverpool a gagné près de 100 millions de livres sterling pour avoir battu Tottenham Hotspur à Madrid en 2019 pour remporter la Ligue des champions.

Mais ce qu’ils ont fait avec cet argent sur le marché des transferts depuis est une lecture sombre pour les fans des Reds.

Depuis cette date à Madrid, ils ont déboursé environ 85 millions de livres sterling de frais de transfert sur quatre fenêtres, mais n’ont acheté que deux joueurs pour leur onze de départ.

La pandémie de Covid-19 l’été dernier a perturbé leurs plans de transfert et ils ont dépensé des frais minimes pour Thiago Alcantara et Diogo Jota – environ 5 millions de livres sterling pour Thiago et 4,5 millions de livres sterling pour Jota.

La défense du titre de Liverpool en Premier League est en lambeaux après leur démolition par Manchester City à Anfield dimanche.

S’exprimant par la suite, le héros des Reds Jamie Carragher a déclaré que Liverpool devait faire trois signatures de chapiteau afin de galvaniser l’équipe.

Mais au cours des quatre dernières fenêtres de transfert, ils ne l’ont fait qu’avec deux de leurs signatures – Jota et Thiago.

Les deux nouvelles acquisitions – qui coûteront 61 millions de livres sterling lorsque les add-ons et les acomptes seront payés au Bayern Munich et aux Wolves – sont toutes deux entrées directement dans le onze de départ lorsqu’elles étaient disponibles pour le faire.