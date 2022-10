Neuf secrets surprenants sur le plateau d’Emmerdale d’ITV – du vrai cimetière aux maisons vides

Bien-aimé par beaucoup, Emmerdale est devenu un feuilleton télévisé britannique de base après avoir été diffusé pendant cinq décennies.

Les téléspectateurs savent peut-être tout sur les Dales, mais seuls les fans inconditionnels de la série ITV sauraient tout ce qui se passe dans les coulisses.

Emmerdale fêtera ses 50 ans en 2022[/caption]

L’ensemble recèle de nombreux secrets[/caption]

1. Obtenir le bon moule

Situé dans la périphérie de Leeds, l’ensemble Emmerdale est le rêve de tous les staycationers – si vous éliminez les explosions, les meurtres et les drames qui changent la vie.

Cependant, et très heureusement pour les visiteurs, la vie au milieu des champs verdoyants du Yorkshire est plus sans drame qu’autre chose, peut-être même un peu trop fluide.

Il en va de même pour les maisons, toutes en bois associées à un revêtement en pierre… et un peu trop fraîches et propres.

En 1998, la production était loin d’être satisfaite des nouvelles maisons présentées sur les écrans et a décidé de faire passer chaque maison au niveau supérieur au cours de l’année suivante.

Cela impliquait étonnamment d’encourager la moisissure à se développer sur les murs des maisons en étalant du yaourt (oui, vous avez bien lu) sur les briques, partout où la production le pouvait.

Cependant, certains des dommages aux bâtiments sont principalement peints à la bombe.

Certains visiteurs ont peur du cimetière d’Emmerdale[/caption]

2. Cimetière sérieux des morts

La quête d’authenticité d’Emmerdale ne s’arrête pas là.

Lors d’une visite sur le plateau du feuilleton (qui a rouvert entièrement au public le samedi 19 mars 2022) des guides-accompagnateurs pourront vous accueillir dans le cimetière en vous informant que certains fans préféreraient s’en éloigner.

Les invités sur le plateau tournent parfois le dos au point de repère par peur.

Cela est dû au fait que le cimetière comprend de véritables pierres tombales.

Une promenade dans le cimetière d’Emmerdale vous dévoilera non seulement les pierres de nombreux personnages connus et aimés (ou non), comme Val Pollard, Tricia Dingle et Jacob Sugden, mais aussi celles de personnes réelles.





mais comment est-ce arrivé?

Tout revient à l’année 1998, encore une fois, lorsqu’un cimetière de Londres était en train d’être défriché pour le développement et que les pierres tombales avaient été envoyées jusqu’au Yorkshire depuis la capitale.

Selon le guide touristique dédié et passionné de savon Michael, il est hautement improbable que les corps aient été exhumés et ramenés pour être enterrés à nouveau dans le décor d’Emmerdale.

Mais il reste à déterminer si les familles du défunt sont au courant de la présence des pierres tombales de leur défunt dans l’émission ITV.

De plus, Emmerdale est le seul savon avec son propre cimetière.

Le spectacle a fait forte impression auprès de fans dévoués vivant à l’étranger[/caption]

3. Fans de super savons hollandais

Alors que de nombreux fans britanniques – fans de feuilletons, débutants ou non – se retrouvent parfois sur le plateau d’Emmerdale, l’émission a attiré beaucoup d’attention à l’étranger.

Étonnamment, certaines personnes sont tellement dévouées au programme qu’elles sont prêtes à voyager très loin.

Cela inclut les fans des Pays-Bas qui sont prêts à faire un long chemin vers les Dales pour explorer l’ensemble de leur feuilleton préféré.

Par coïncidence, de nombreux personnages ont quitté le village pour repartir à zéro à Amsterdam.

L’Emmerdale cache parfois de petits spoilers[/caption]

4. Spoilers cachés

Alors que les fans du drame de longue date regardent les événements du programme avec impatience devant leurs écrans, la vie continue vite dans le village réel.

Le guide touristique Michael mentionne que le tournage a lieu «six semaines avant» le programme télévisé.

Cela signifie que tandis que les téléspectateurs cherchent désespérément des réponses au milieu d’histoires dramatiques ou signalent des erreurs, les acteurs et la production sont déjà passés à un nouveau sujet.

Cependant, cela a également entraîné des dérapages lors des visites, comme Michael l’a timidement admis.

Les guides touristiques font de leur mieux pour rester discrets mais sont parfois trahis par des détails mineurs laissés sur le plateau qui peuvent faire allusion à la sortie, à l’arrivée ou même à la mort d’un personnage.

5. Le no man’s house

Home Farm, Wishing Well, Tenant House, Butlers Farm – les noms de maison à Emmerdale sont devenus aussi célèbres que leurs habitants.

Mais les fans ne savent peut-être pas qu’une maison en particulier n’a jamais été habitée et n’a jamais été montrée sur les écrans.

Situé à l’entrée du village éponyme et juste à côté de Mulberry Cottage, les visiteurs de l’ensemble peuvent trouver une maison appelée Oakley qui est “la seule maison de l’histoire d’Emmerdale dans laquelle personne n’a jamais vécu”.

Un scénario oublié ou abandonné aurait-il pu conduire Oakley à être complètement abandonné?

La réponse est bien plus simple : Oakley est une petite maison dédiée uniquement aux accessoires.

Cependant, tout est fait pour que l’illusion reste réelle à Emmerdale.

Alors que certaines maisons ont l’ensemble à l’intérieur (comme Brook Cottage et The Grange, qui n’ont que deux chambres), sont et restent “complètement vides”.

Cela signifie que certaines scènes, en particulier celles de la boutique de David et du Woolpack, doivent être filmées dans des studios à Leeds, où l’espace permet aux caméras et aux stars du savon de se déplacer librement.

6. Il y a DEUX Emmerdale

Le feuilleton emblématique d’ITV est en fait filmé sur deux sites.

Les scènes intérieures et extérieures sont filmées séparément – de sorte que les canapés confortables de The Woolpack sont en fait séparés de la façade usée par les intempéries.

Les intérieurs sont filmés dans un studio à Leeds tandis que les scènes extérieures sont tournées au Harewood Estate.

La salle des fêtes d’Emmerdale est le seul bâtiment à disposer de son propre ensemble extérieur[/caption]

7. Les villageois

Brisant le moule, la salle des fêtes d’Emmerdale dispose en fait d’un décor intérieur.

Cela signifie que les visages des Dales passés et présents figurent sur les murs, y compris la famille Sudgen, avec une douce sélection de clichés.

Il y a aussi un vitrail orné qui est une caractéristique originale.

Certaines des friandises sucrées du Cafe Main Street sont en fait en plastique[/caption]

8. Une gâterie pas si sucrée

Beaucoup d’habitants d’Emmerdale se sont retirés au Cafe Main Street pour une bière et un petit pain.

Pourtant, la panoplie de friandises dans la vitrine, tentant les personnages, n’est pas tout ce qu’elle semble.

La gamme de produits de boulangerie est en fait en plastique, il n’y a donc pas de bouffe gaspillée pendant le tournage.

Le panneau d’affichage de l’église St Mary ajoute une touche réaliste à l’ensemble[/caption]

9. Hub de la communauté

L’église St Mary’s du savon s’assure de se tenir au courant des événements du village.

Il y a toujours une multitude d’affiches à l’extérieur, ce qui donne l’impression d’un emploi du temps mouvementé de l’église.

Il offre encore un autre moyen de rendre les scènes ITV plus convaincantes.

Emmerdale est diffusé sur ITV tous les soirs de semaine à partir de 19h30.