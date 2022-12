Neuf secrets des coulisses des spéciaux de Noël de Only Fools and Horses – gaffe royale et star de célébrité “inutile”

PENDANT 20 ans, un épisode de Noël de la comédie préférée des Britanniques, Only Fools and Horses, était aussi présent le jour de Noël que The Queen’s Speech.

Ici, l’écrivain Steve Clark, auteur de Only Fools and Horses: The Official Inside Story, révèle les secrets de Noël de la légendaire sitcom.

Only Fools and Horses était l’émission que la BBC n’a jamais vraiment voulue.

En fait, le Beeb l’a refusé lorsque l’écrivain John Sullivan le leur a proposé pour la première fois – et ses notes décevantes signifiaient qu’il était sur le point d’être supprimé après seulement deux séries.

Mais en 1985, il était fermement établi comme l’une des meilleures émissions de la BBC – et les patrons ont décidé de dépenser 850 000 £ – environ 3 millions de livres sterling en argent d’aujourd’hui – pour son premier long métrage.

La blague est sur toi

Une grande partie a été filmée à bord d’un bateau de 90 pieds au large de la côte du Yorkshire – et avant même que le tournage ne commence, le réalisateur Ray Butt a eu des problèmes.

Dès qu’il est monté à bord du bateau, les stars Nicholas Lyndhurst et Buster Merryfield lui ont annoncé de mauvaises nouvelles – David Jason était dans une cabine et se sentait très mal.

Il était allongé sur une couchette et avait l’air vert et gémissait à chaque fois que le bateau se balançait.

“Il avait l’air terrible”, se souvient Butt. « J’ai dit : ‘Ça va, mec ?’ et il a juste grogné.

« J’ai dit : ‘Est-ce que je peux vous apporter quelque chose ?’ et il gémit encore. Puis il a éclaté de rire – il n’a pas pu continuer. C’était une liquidation et j’étais tombé amoureux de l’hameçon, de la ligne et du plomb.

“J’ai dit : ‘Sortez de cette putain de couchette – ou je vous jette par-dessus bord !'”

12 heures sur un bateau – pour une scène de 30 secondes

Dans un moment célèbre de l’épisode, Del appelle un homme travaillant sur une plate-forme à gaz et lui demande son chemin vers la Hollande. La scène n’a duré que 30 secondes à l’écran mais a pris près d’une journée à filmer.

“C’était à six heures de navigation jusqu’à la plate-forme pétrolière là-bas, puis nous l’avons tourné assez rapidement”, se souvient le producteur Ray Butt, qui s’est rendu à la plate-forme en hélicoptère. « Ensuite, ils ont fait un voyage de six heures jusqu’à Hull.

“Bien qu’ils aient eu le voyage le plus long, ils ont eu le dernier mot sur moi car avant de quitter le port, ils avaient rempli le bateau d’alcool pour une petite fête et se sont fait plâtrer.”

L’épisode du jour de Noël s’est terminé HEURES avant

Le spécial de Noël 1986 A Royal Flush a failli ne pas être prêt pour son créneau du jour de Noël après que David Jason ait perdu la voix pendant trois jours et que Nicholas Lyndhurst ait attrapé la grippe.

Le tournage de l’épisode, dans lequel Rodney tombe amoureux de la chic Victoria, fille du duc de Maylebury, n’a commencé qu’en novembre et a été en proie à des problèmes, notamment une grève des électriciens.

Le producteur Gareth Gwenlan a déclaré: “Le fait qu’il ait jamais été montré est un miracle.”

Les retards de tournage signifiaient qu’il n’y avait pas le temps de montrer l’épisode devant un public de studio afin d’enregistrer une piste de rire, ni d’ajouter de la musique.

Il y avait même un plan d’urgence à un moment donné pour faire la scène finale à l’appartement en direct le jour de Noël.

L’épisode était à peu près terminé à temps, le montage n’étant terminé qu’aux premières heures du jour de Noël, quelques heures seulement avant sa diffusion.

Par nomination royale

Comme si les acteurs n’étaient pas assez occupés à filmer A Royal Flush, David Jason, Nicholas Lyndhurst et Buster Merryfield (Oncle Albert) avaient accepté d’apparaître au Royal Variety Show de cette année-là le 24 novembre.

Selon l’histoire, le trio aurait fait une livraison d’alcool douteux à un ami de Del appelé Chunky Lewis, qui dirigeait une boîte de nuit dans le West End de Londres.

Le plan pour les Trotters était qu’ils prendraient un mauvais virage et finiraient par marcher sur scène au Palladium pendant le spectacle.

David Jason s’inquiétait d’une ligne qu’il devait livrer à la loge royale, qui serait occupée par la reine mère et Fergie, la duchesse d’York.

« J’avais dit à John Sullivan : ‘Mon Dieu, on va se faire enfermer dans la tour pour ça !’ » dit David.

John Sullivan se souvient : « Quand j’ai écrit sur Chunky, je ne savais pas que la duchesse d’York serait là. C’était avant qu’elle ne rejoigne WeightWatchers et à cette époque, elle avait quelques kilos sur elle.

David a rappelé: «Le bâillon royal était très drôle. Rodney lève les yeux vers la Royal Box, tandis que Del regarde ailleurs, et il voit la famille royale et commence à gratter et à s’incliner et je dis: “Qu’est-ce qui ne va pas avec vous?” puis Del lève les yeux vers cette boîte et, ébloui par les lumières, dit : “Chunky, c’est toi ?”

«La ligne a fait tomber la maison – et a provoqué une réaction instantanée de la part de la reine mère comme David l’a rappelé:« Je pouvais réellement voir – et elle a commencé à faire la vague royale », a-t-il ri.

« Je n’arrivais pas à y croire. Tout le monde est tombé. Bénis ses chaussettes de coton ; peut-être qu’elle était bien sur le gin tonic à ce moment-là, mais pour une raison quelconque, elle l’a fait !

Sortir avec un bang

Le spécial de Noël 1989 très apprécié The Jolly Boys ‘Outing a vu le gang Nag’s Head partir pour une journée à Margate.

Un moment inoubliable de l’histoire est survenu lorsqu’un autoradio a enflammé le réservoir de carburant de l’autocar et provoqué une explosion massive qui a fait exploser le véhicule.

L’équipe de production a acheté un entraîneur pour 2 000 £. L’autocar devait avoir passé son MOT et être sûr pour une utilisation sur les routes pour les scènes du groupe se rendant à Margate.

Pour la scène de l’explosion, une équipe d’effets visuels de la BBC s’est mise au travail et a placé des réservoirs contenant des centaines de gallons d’essence tout le long dans les compartiments à bagages.

Les pompiers de la Kent Fire Brigade étaient également prêts à éteindre les flammes. “Nous savions que nous pourrions faire l’explosion deux ou trois fois si les flammes étaient éteintes rapidement”, a déclaré le producteur Gareth Gwenlan.

Rupture avec la ‘Mafia‘

Del Boy et Rodders se sont rendus à Miami en Floride en 1991 pour la seconde moitié d’un spécial de Noël en deux parties Miami Twice, mais malgré une planification minutieuse, l’épisode de 2 millions de livres sterling a failli être détruit.

Dans l’histoire, Del et Rodney ont des ennuis lorsque Del est repéré par un gang mafieux qui se rend compte qu’il est le sosie du chef de famille, Don Occhetti – et si son double est assassiné en public, le criminel pourrait s’échapper de prison.

Le double rôle signifiait que David Jason devait filmer deux fois plus de scènes que d’habitude, mais même cela était plus facile que le cauchemar réel auquel les acteurs et l’équipe étaient confrontés aux mains de bouffonneries de style mafieux d’un puissant syndicat.

Malgré les assurances des autorités de Miami que les puissants syndicats ne causeraient pas de problèmes, quelques jours après le début du tournage, le syndicat des Teamsters menaçait d’arrêter la production.

Le producteur Gareth Gwenlan a été convoqué, façon mafia, à une réunion avec le patron du syndicat local.

“J’ai trouvé ce super gros gars chauve assis à son bureau. Il avait un vrai accent de James Cagney à son pire et il a dit: “Alors, qu’est-ce que tu fais dans ma ville?”

Le producteur a expliqué que la BBC employait beaucoup de personnes locales, mais que cela ne suffisait pas au patron du syndicat.

“Je veux douze de mes chauffeurs sur ce plateau demain, sinon je vous arrête.”

Le lendemain, le syndicat a fait du piquetage sur le plateau et a arrêté la production car aucun membre de l’équipe américaine ne franchirait une ligne de piquetage.

En fin de compte, le différend a été réglé, la BBC devant embaucher trois membres des Teamsters comme chauffeurs, même s’ils n’avaient pas de travail à faire.

Finalement, l’un des chauffeurs a été désigné comme chauffeur pour John Sullivan, au lieu de lui faire payer de grosses factures de taxi. “C’était un homme très gentil et poli”, a déclaré John.

Ce n’est que bien plus tard que John a découvert que son chauffeur aux manières douces venait de sortir de prison après 16 ans de prison pour meurtre et vol à main armée.

Presque le déjeuner pour les alligators

Nicholas et David ont filmé une scène dans les Everglades de Floride, assis sur une bûche avec un alligator de six pieds à moins de huit pieds derrière eux.

“Certaines personnes pensent que nous l’avons tourné derrière un écran de verre, mais nous ne l’avons pas fait, nous étions vraiment à quelques mètres de quelques grosses vieilles mâchoires”, se souvient Nicholas.

“Nous savions qu’il était proche parce que nous pouvions l’entendre respirer, mais quand il a commencé à filmer, il n’a rien fait. Il s’est juste assis là, puis quand ils ont eu besoin qu’il réagisse et bouge un peu, ils ont eu un ranger avec un long bâton pour le piquer dans ses parties intimes et bien sûr, il a grondé !

«Nous avions un gars à ma gauche avec un fusil pointé vers la tête de l’alligator, puis entre nous, juste à côté de la caméra, il y avait un ranger avec un .44 magnum pointant juste devant nous, encore une fois sur sa tête.

“J’ai dit:” Très honnêtement, je préférerais avoir l’alligator plutôt qu’un pistolet à cinq pieds de distance agitant ma tête. “”

Le script demandait également à Del de tomber dans un marais. “Nous avons été pressés par le temps et David a fini par le filmer dans une eau infestée d’alligators”, se souvient John Sullivan.

“C’était l’une des choses les plus courageuses que j’aie jamais vues parce que nous n’avions aucune idée de ce qu’il y avait sous la surface et éclabousser comme il l’a fait alerterait tous les alligators autour. Cela a pris du courage.

Vierge sur le ridicule

Les derniers instants du premier épisode de Miami Twice ont vu les frères Trotter s’envoler de l’aéroport de Gatwick et ont présenté une apparition du patron de Virgin, Richard Branson, mais le plan a dû être refilmé plusieurs fois.

Gareth Gwenlan a expliqué : « Richard est un homme gentil mais il ne peut pas agir pour lui sauver la vie.

“Pendant les dix premières minutes de tournage, il n’a pas pu garder un visage impassible, puis il a dû le prendre au sérieux car il retenait son propre avion, qui attendait de partir.”

Les croisés coiffés

Filmer la scène mémorable de Batman et Robin dans le premier des trois spéciaux de Noël de 1996, Heroes and Villains, a obligé David Jason et Nicholas Lyndhurst à se ridiculiser.

« Vous ne pouvez pas vous prendre trop au sérieux et faire des choses comme ça », sourit David. “Il faut être un peu con dans la tête pour le faire.”

Le tournage a eu lieu aux premières heures d’un froid matin de novembre. David se souvient : « Nick et moi avons dû filmer environ six fois parce que nous ne pouvions pas le faire pour rire.

«Je le regardais dans tout son équipement et il essayait de dire des lignes sérieuses et je trouvais ça très drôle. Il disait : ‘Qu’est-ce qui te fait rire ?’ et je disais: “Eh bien, vous devez vous voir d’où je vous vois.”

L’équipe de production voulait garder la scène Batman et Robin secrète jusqu’à ce que les téléspectateurs la voient le jour de Noël, alors les acteurs ont été gardés dans leur caravane jusqu’à la toute dernière minute.

Les photographes essayant d’obtenir des clichés de tournage ont été éblouis par des lumières de film supplémentaires et encouragés à quitter la zone par un agent de sécurité avec un Rottweiler.

L’épisode a été un énorme succès et a été regardé par 21,3 millions de personnes et la dernière partie de la trilogie a été regardée par 24,3 millions de personnes – et reste la plus grande audience télévisée britannique jamais vue pour une comédie.