Neuf ressortissants non iraniens tués dans des explosions dans le sud-est de l’Iran

Neuf ressortissants non iraniens ont été tués dans plusieurs explosions dans la province du Sistan-Baloutchistan, dans le sud-est du pays.

Un responsable iranien de la sécurité a déclaré que plusieurs explosions avaient été entendues dans différentes zones autour de la ville de Saravan, dans le sud-est du pays, dans la province du Sistan-Baloutchistan, près de la frontière avec le Pakistan, tôt jeudi matin.

Le vice-gouverneur de la province, Alireza Marhamati, a déclaré à IRNA que les responsables de la sécurité iranienne enquêtaient sur la question.

Il a ajouté que parmi les victimes figurent deux hommes, trois femmes et quatre enfants.

Le ministre iranien de l’Intérieur, Ahmad Vahidi, a confirmé ces chiffres plus tard dans la journée.

Une source bien informée a déclaré que l’Iran avait demandé au Pakistan une “explication immédiate” sur l’incident.

Dans un communiqué de presse publié jeudi, le ministère pakistanais des Affaires étrangères a confirmé que le pays avait mené « une série de frappes militaires de précision hautement coordonnées et spécifiquement ciblées contre les cachettes des terroristes » dans la province iranienne du Sistan-Baloutchistan.

“L’action de ce matin a été prise à la lumière de renseignements crédibles faisant état d’activités terroristes imminentes à grande échelle”, a-t-il ajouté.

Le ministère a réitéré le plein respect du Pakistan pour la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Iran et a déclaré : “Nous avons toujours mis l’accent sur le dialogue et la coopération pour faire face aux défis communs, notamment la menace du terrorisme, et continuerons à nous efforcer de trouver des solutions communes”.

Il a souligné que cette action démontrait la « détermination sans faille du Pakistan à protéger et à défendre sa sécurité nationale contre toutes les menaces » et s’est engagé à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la sûreté et la sécurité de la population du pays.

“Le seul objectif de l’acte d’aujourd’hui était la poursuite de la sécurité et de l’intérêt national du Pakistan, qui sont primordiaux et ne peuvent être compromis”, souligne le communiqué de presse.

Les explosions se sont produites après que l’Iran a mené mardi des attaques simultanées de drones et de missiles contre deux bases du groupe terroriste dit Jaish al-Adl au Pakistan, à proximité des frontières iraniennes.

S’exprimant mercredi au Forum économique mondial de Davos, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré que les membres du groupe terroriste sont des Iraniens qui ont trouvé refuge au Pakistan et que Téhéran avait averti à plusieurs reprises Islamabad d’empêcher leurs opérations transfrontalières anti-iraniennes.

Jaish al-Adl, créé en 2012, a mené plusieurs attaques sur le sol iranien ces dernières années.

Le groupe a revendiqué la responsabilité d’une attaque en décembre contre un commissariat de police de la ville de Rask, dans le sud-est du pays, qui a tué au moins 11 policiers iraniens.

Le 10 janvier, une autre attaque du groupe contre un commissariat de la ville a tué un policier.