Neuf records battus en athlétisme ; Mirabai, Bhavani et Elavenil frappent l’or

L’haltérophile médaillé d’argent olympique Mirabai Chanu, l’escrimeur révolutionnaire Bhavani Devi, le lutteur Divya Kakaran et le tireur local Elavenil Valarivan ont été à la hauteur de leurs attentes en remportant des médailles d’or dans leurs épreuves respectives avec une relative facilité lors des 36e Jeux nationaux à Gandhinagar vendredi.

L’arène d’athlétisme de l’IIT, Gandhinagar, était en feu, avec pas moins de neuf records des Jeux tombés au cours de la journée.

Munita Prajapati (Uttar Pradesh), fille d’un ouvrier du bâtiment, et Parvej Khan (Services), 17 ans, ont éclipsé le tout par leurs exploits. Munita a établi le premier record de cette édition au 20 km marche femmes, avec un temps louable de 1 heure 38 minutes 20 secondes.

Parvej Khan a ensuite battu le record des Jeux de 28 ans du célèbre Bahadur Prasad au 1500 m masculin pour le plus grand plaisir de la fraternité. Il a réduit de près de deux secondes son record personnel pour remporter la médaille d’or du mile métrique en 3: 40,89.

Swapna Barman, championne du décathlon aux Jeux asiatiques de 2018, ici aux couleurs du Madhya Pradesh, a remporté le record du saut en hauteur féminin avec un dégagement de 1,83 m tandis que Praveen Chithravel (Tamil Nadu) a fait la lumière sur un champ de triple saut épuisé pour remporter l’or avec un effort record des Jeux. de 16,68m.

Damneet Singh (Punjab) au lancer du marteau masculin et Kiran Baliyan (Uttar Pradesh) au lancer du poids féminin sont également entrés dans le livre des records. En demi-finale du 100 m masculin, Amlan Borgohain (Assam) a également battu le record des Jeux nationaux, établi à 10,45 secondes par Dharambir Singh de l’Haryana à Thiruvananthapuram en 2015.

Amlan Borgohain, qui a été en forme cette saison, a arrêté le chrono à 10,28 secondes, deux centièmes de seconde en dehors du record national détenu par Amiya Kumar Mallick depuis 2016.

Ailleurs, propulsées par Ankita Raina, les femmes du Gujarat ont réservé leur dernière place avec une victoire facile sur le Karnataka. Ils seront les favoris du match pour la médaille d’or contre le Maharashtra au Riverside Sports Complex samedi.

À Gandhinagar, Bhavani Devi (Tamil Nadu) a réalisé un triplé en remportant des médailles d’or individuelles au sabre féminin aux Jeux nationaux. Après avoir à peine dormi après avoir pris l’avion depuis sa base d’entraînement en France et avoir porté le drapeau du Tamil Nadu lors du défilé des athlètes hier, elle a passé une journée productive au Mahatma Mandir Complex, affirmant sa primauté en tant que meilleure escrimeuse au sabre de l’Inde.

Pendant ce temps, Divya Kakaran (Uttar Pradesh) a arrêté un balayage de l’Haryana des six médailles d’or en jeu le jour de l’ouverture de la compétition de lutte. Elle a remporté le titre féminin de la catégorie 76 kg, battant Reetika de Haryana en quarts de finale et Rohini Satya Shivani (Telangana) et Rani (Himachal Pradesh) avec une certaine aisance dans les combats suivants.

Les hommes de l’Haryana et les femmes de l’Odisha ont respectivement remporté les médailles d’or du Rugby 7 avec des victoires sur les équipes du Maharashtra. Les hommes de l’Haryana ont joué une meilleure seconde mi-temps pour sprinter de 7-7 à la pause vers une victoire de 19-7. Les femmes d’Odisha, qui ont stupéfié les champions nationaux du Bihar en demi-finale, ont dominé leur affrontement pour le titre, ouvrant une avance de 15-0 en première mi-temps dans une victoire de 22-0.

Haryana a marqué un doublé d’or au Netball, leur équipe masculine battant Telangana 75-73 dans un thriller qui est allé au fil et leurs femmes réprimant le défi du Pendjab 53-49.

Les résultats (finales):

Athlétisme

Hommes

1500m : 1. Parvej Khan (Services) 3:40.89 (Nouveau record des Jeux nationaux. Ancien : 3:43.57, Bahadur Prasad, Pune, 1994) ; 2. Ajay Kumar Saroj (Uttar Pradesh) 3:41.58 ; 3. Arjun Waskale (Madhya Pradesh) 3:42.31.

Triple saut: 1. Praveen Chithravel (Tamil Nadu) 16,68 m (Nouveau record des Jeux nationaux. Ancien : 16,66 m, Renjit Maheshwary, Thiruvananthapuram, 2015) ; 2. AB Arjun (Kerala) 16.08 ; 3. Arpinder Singh (Punjab) 15.97.

Lancer de marteau: 1. Damneet Singh (Punjab) 67,62 m (Nouveau record des Jeux nationaux. Ancien : 66,79, Harvinder Singh, Ranchi, 2011) ; 2. Nitesh Poonia (Rajasthan) 67,27 ; 3. Niraj Kumar (services) 65,25.

Marche 20km : 1. Devender Singh (services) 1:26:25.00 ; 2. Suraj Panwar (Uttarakhand) 1:26:25.00; 3. Akshdeep Singh (Services) 1:28:15.00

Femmes

1500m : 1. KM Chanda (Delhi) 4:19.59; 2. Ankita Dhyani (Uttarakhand) 4:19.86 ; 3. KM Deeksha (Madhya Pradesh) 4:20.94.

Grand saut: 1. Swapna Barman (Madhya Pradesh) 1,83 m (Nouveau record des Jeux nationaux. Ancien : 1,82, Bobby Aloysius, Ludhiana, 2001) ; 2. Abhinaya S Shetty (Karnataka) 1,81 ; 3. Grace Glistus Merley (Tamil Nadu) 1.81.

Lancer du poids : 1. Kiran Baliyan (Uttar Pradesh) 17,14 m (Nouveau record national des Jeux. Ancien : 16,54 m, Harbans Kaur, Imphal, 1999) ; 2. Manpreet Kaur (Punjab) 16,77 ; 3. Manpreet Kaur (Haryana) 16.76.

Lancer de marteau: 1. Sarita Romit Singh (Uttar Pradesh) 61,03 m ; 2. Rekha Singh (Uttarakhand) 59,51 ; 3. Reni (Haryana) 58,74.

Marche 20km : 1. Munita Prajapati (Uttar Pradesh) 1:38:20.00 (Nouveau record des Jeux nationaux. Ancien : 1:40:35.00, Sapna, Thiruvananthapuram, 2015) ; 2. Mansi Negi (Uttarakhand) 1:41:28.00 ; 3. Reshma Patel (Uttarakhand) 1:42:10.00.

Escrime

Fleuret masculin : Bibish Kathiresan (Services) a battu Arjun (Services) 15-11. Médailles de bronze : Veluatham Vinoth Kumar (Tamil Nadu) et Bikcy Thokchom (Services).

Sabre féminin: Bhavani Devi (Tamil Nadu) a battu Jagmeet Kaur (Punjab) 15-3 ; Médailles de bronze : Christy Jose Josna (Kerala) et Laishram Abi Devi (Manipur).

Gymnastique

Equipe masculine : Services (Abhijeet Kumar, Bhaskar Das, Debang Dey, Dip Roy Chowdhury, Gaurav Kumar et Saif Tamboli) 297,95 ; 2. Uttar Pradesh 294,30 ; 3. Bengale occidental 281,60.

Netball

Hommes: Haryana a battu Telangana 75-73 (27-28) ; Barrage pour la médaille de bronze : Delhi a fait match nul avec le Gujarat 65-65 (28-28).

Femmes: L’Haryana a battu le Pendjab 53-49 (30-20) ; Barrage pour la médaille de bronze : Karnataka a fait match nul avec le Bihar 57-57 (24-20).

Rugby à 7

Hommes: Haryana a battu Maharashtra 19-7 (mi-temps 7-7); Barrage pour la médaille de bronze : Delhi a battu le Bengale occidental 29-24 (17-0). Demi-finales : Haryana a battu Delhi 31-5 (mi-temps 19-0) ; Le Maharashtra a battu le Bengale 22-12 (12-5).

Femmes: Odisha a battu Maharashtra 22-0 (15-0); Barrage pour la médaille de bronze : Bihar a battu Delhi 14-5 (14-0). Demi-finales : le Maharashtra a battu Delhi 12-10 (12-0) ; Odisha a battu le Bihar 12-10 (7-10).

Tournage

Carabine à air comprimé 10 m hommes : Rudrankksh Balasaheb Patil (Maharashtra) a battu Arjun Babuta (Punjab) 17-7 ; Bronze : Aishwary Pratap Singh Tomar (Madhya Pradesh).

Match pour la médaille du pistolet à tir rapide 25 m hommes : Anish Bhanwala (Haryana) 30 ; Ankur Goel (Uttarakhand) 22 ans ; Gurmeet Singh (services) 18 ; Rajkanwar Singh Sandhu (Punjab) 12.

Carabine à air comprimé 10 m femmes : Elavenil Valarivan (Gujarat) a battu Tilottama Sen (Karnataka) 16-10 ; Médaille de bronze : Mehuli Ghosh (Bengale occidental).

Musculation

Hommes – Catégorie 61 kg : 1. Charu Pesi (Arunachal Pradesh) Arraché 114 kg, Épaulé-jeté 145 kg, Total 259 kg ; Muna Nayak (Maharashtra) 108, 147, 255 ; 3. Zakhuma (Mizoram) 113, 141, 254.

Femmes – Classe 49 kg : 1. Mirabai Chanu (Manipur) Snatch 84 kg, Clean & Jerk 107 kg, Total 191 kg ; 2. Sanjita Chanu (Manipur) 82, 105, 187 ; 3. Sneha Soren (Odisha) 73, 96, 169

Classe 55kg : 1. Ranibala Devi (Manipur) 84, 104, 188 ; 2. Veerjeet Kaur (Chandigarh) 82, 98, 180 ; 3. Pramila Krisani (Odisha) 70, 97, 167.

Lutte

Freestyle Hommes : Catégorie 57 kg : Aman (Haryana) ; 2. Oudit (Haryana); 3. Rohit Patel (Madhya Pradesh) et Abhishek Dhaka (Delhi).

Classe 97kg : 1. Deepak Nehra (Haryana); 2. Sahil (Punjab); 3. Sahil (Delhi) et Pareven Kumar (Haryana).

Lutte gréco-romaine masculine

Classe 67 kg : 1. Ashu (Haryana); 2. Karanjeet Singh (Punjab); 3. Neeraj (Delhi) et Moirangthem Taibanganba (Manipur).

Classe 87kg : 1. Sunil Kumar (Haryane); 2. Harpreet Singh (Punjab); 3. Ravinder Kumar (Services) et Chhagan Meena (Rajasthan).

Lutte féminine

Classe 62 kg : 1. Manisha (Haryana); 2. Liberté Yadav (Uttar Pradesh); 3. Tannu Mallik (Uttarakhand) et Poonam (Chandigarh).

Classe 76 kg : Divya Kakaran (Uttar Pradesh) a battu Rani (Himachal Pradesh) 4-0 ; Médailles de bronze : Reetika (Haryana) et Bipasha (Delhi).

Bols de pelouse

Simple dames : Groupe A : Nayanmoni Saikia (Assam) a battu Chingakham Surajbala Devi (Manipur) 21-7 ; Beena Shah (Bengale occidental) a battu Vaishali Makvana (Gujarat) 21-4. Groupe B : Shaista Sharma (Delhi) bat Sarita Tirkey (Jharkhand) 20-13 ; Anamika Kumari (Bihar) a battu Saina Naika (Odisha) 21-16.

Tennis

Demi-finales par équipes masculines : Les services ont battu Delhi 2-0 ;

Demi-finales par équipes féminines : Le Gujarat a battu le Karnataka 2-0 ; Le Maharashtra a battu le Tamil Nadu 2-0.

