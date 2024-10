Neuf projets étudiants explorant l’agriculture et les processus écologiques

Spectacles de l’école Dezeen : nous avons sélectionné neuf projets d’étudiants en design et en architecture qui ont été présentés dans les Dezeen School Shows. Tous sont axés sur l’agriculture et l’écologie.





Ces projets de premier cycle et de troisième cycle comprennent des propositions d’architecture durable, des corpus de recherche et des explorations matérielles, qui explorent les systèmes agricoles et écologiques.

Ce tour d’horizon comprend un restaurant de fruits de mer et un centre agricole combinés, une réutilisation adaptative d’un centre commercial et un modèle d’infrastructure conçu de manière environnementale pour un bloc d’habitation.

La sélection des projets provient d’étudiants inscrits à des cours de design d’intérieur, d’architecture et de design interactif dans des institutions internationales et basées au Royaume-Uni, notamment The Bartlett, Savannah College of Art & Design et l’Université des Arts de Zurich.

Centre de recherche Relinquetur par Gabriel Velasco

Gabriel Velasco, étudiant à la maîtrise en architecture, a créé le centre de recherche Relinquetur pour étudier les micro-écosystèmes dans les environnements marécageux.

Velasco avait l’intention d’explorer comment la terre, la végétation et la vie animale coexistent dans un seul habitat, la conception du centre étant destinée à accueillir ces aspects et à leur permettre de se développer.

« L’emplacement du projet agit comme un tissu palpitant, prenant de longues respirations profondes à mesure que les marées changent avec le temps », a déclaré Velasco.

« Le mouvement de l’eau offre à la végétation et aux animaux la possibilité d’étendre leur habitat, les ruisseaux de marée et les vasières deviennent le théâtre de multiples interactions. »

Étudiant: Gabriel Velasco

École: Collège d’art et de design de Savannah (SCAD)

Cours: Maîtres d’Architecture

Voir l’émission complète de l’école ›

Nourrissez votre ville : Nourrissez le Carême par Hannah Zalusky

Hannah Zaluksy, étudiante en architecture, a conçu Feed Your City: Nourish Lents, un centre alimentaire durable destiné à éduquer le public sur le cycle alimentaire.

Le centre comprend des espaces pour l’agriculture et le jardinage communautaire, ainsi qu’une épicerie, une place et un garde-manger, tout en promouvant le recyclage et en suggérant des alternatives à la viande.

« L’agriculture verticale aéroponique et l’élevage d’insectes sur place deviendront des sources de nourriture résilientes pour l’économie de restauration locale et de nouvelles entreprises alimentaires pourront se développer dans la cuisine et les espaces de transformation louables », a partagé Zaluksy.

Étudiant: Hannah Zalusky

École: Université de l’Oregon

Cours: Davis, ARCH 586, Foodspace : alimentation, architecture et ville à l’ère post-covid 19

Voir l’émission complète de l’école ›

HousINC : Future infrastructure de vie urbaine domestique par Kaibo Wang, Kaiwen Yang et Ziwei Hou

Pendant leurs études d’architecture, un groupe d’étudiants a produit HousINC, une proposition d’infrastructure de vie urbaine intégrant l’énergie, l’eau, le logement, l’agriculture et les systèmes de circulation.

Décrit comme « quelque chose entre » un bâtiment, un bloc et un quartier, HousINC présente une utilisation cyclique des ressources naturelles en veillant à « redonner » à l’environnement.

« HousINC est un agent modèle mécanique évoluant à partir du concept de ville intelligente à travers lequel nous explorons davantage les possibilités de la manière dont l’architecture gère les ressources et répond aux défis urbains actuels », a déclaré le groupe.

Étudiant: Morgane Kaibo Wang, Kaiwen Yang et Ziwei Hou

École: Architecture et design urbain de l’UCLA

Cours: Épisode 5 : (R)Évolutions domestiques

Voir l’émission complète de l’école ›

Centres commerciaux : revisités par Jake Taylor et Justin Gill

Les étudiants en architecture Jake Taylor et Justin Gill ont produit Shopping Malls: Revisited après avoir observé la destruction des terres agricoles en Amérique.

Les étudiants ont proposé une réutilisation adaptative d’un centre commercial pour devenir un campus d’ingénierie agricole, doté d’installations d’apprentissage permettant de connecter directement les agriculteurs et les chercheurs.

« À l’intérieur des murs se trouvent plus de vingt-cinq structures agricoles verticales qui maximisent le rendement des cultures et minimisent la superficie des terres agricoles, le campus comprenant des salles de classe, des laboratoires scientifiques, une bibliothèque et un centre de loisirs », ont déclaré Taylor et Gill.

« Il y a aussi des amphithéâtres, des bureaux de professeurs, un toit vert et un parking intérieur, entourés d’une forêt de chênes verts. »

Étudiant: Jake Taylor et Justin Gill

École: Université A&M du Texas

Cours: BS Architecture (Année 3)

Voir l’émission complète de l’école ›

More Moor – Un environnement d’apprentissage interactif pour l’exploration multisensorielle de l’écosystème des landes par Riva Pinto

More Moor est le résultat des recherches de Riva Pinto, étudiante en design d’interaction, sur les landes.

Le projet sert de ressource éducative sur la crise du climat et des espèces, ainsi que de sensibilisation à la conservation des landes.

« Ce travail explore comment les expériences interactives peuvent contribuer à l’apprentissage émotionnel de l’écosystème des landes et promouvoir l’engagement dans la conservation des landes », a expliqué Pinto.

« Des aspects d’écologie, de psychologie et de pédagogie sont combinés dans la conception pour montrer comment des éléments multisensoriels dans un environnement interactif peuvent créer des liens émotionnels avec les landes et renforcer durablement les stratégies éducatives pour la protection de l’environnement. »

Étudiant: Riva Pinto

École: Haute école des arts de Zurich

Cours: Maîtriser la conception d’interactions

Voir l’émission complète de l’école ›

Recherche intelligente sur l’agriculture intérieure par Asma Abdullah Hussain Alhermoodi

Asma Abdullah Hussain Alhermoodi, étudiante en design d’intérieur, a conçu un centre d’agriculture en intérieur aux Émirats arabes unis.

Le centre utilise des technologies et une conception durable pour améliorer l’agriculture locale et une bonne sécurité.

« Le cadre intérieur intelligent accueillera différentes technologies d’ingénierie agricole et végétale, et servira de lieu d’accueil pour des experts et des ingénieurs du monde entier pour discuter et explorer l’avenir de l’agriculture dans des laboratoires de différents centres de recherche », a expliqué Alhermoodi.

« Il propose également des ateliers éducatifs et des expositions pour connecter les gens au domaine agricole et à un marché qui servira la production locale fraîche. »

Étudiant: Asma Abdullah Hussain Alhermoodi

École: Université d’Ajman

Cours: Projet de fin d’études II

Voir l’émission complète de l’école ›

C-Food par Esther Yeboah

Esther Yeboah a conçu C-Food, un restaurant de fruits de mer et un centre agricole à Tilbury, dans l’Essex, un point d’atterrissage de l’Empire Windrush.

C-Food intègre la culture caribéenne aux côtés de l’agriculture à travers ses initiatives et sa conception architecturale.

« Le projet examine notre relation avec les paysages dégradés, les déchets et les espèces envahissantes, célébrant la culture et la nourriture des Caraïbes et créant une nouvelle destination dans cette partie unique de l’Essex », a expliqué Yeboah.

« Le projet utilise du chaume fabriqué à partir de roseaux cultivés pour biorestaurer le paysage avec du béton à faible teneur en carbone composé de déchets et de cendres volantes pour créer des pontons flottants. »

Étudiant: Esther Yeboah

École: Université de Sheffield

Cours: Architecture et architecture de paysage

Voir l’émission complète de l’école ›

Gardiens du foin par Juana Mom

Juana Mom a créé Guardians of Hay alors qu’elle étudiait le design, pour explorer l’impact du travail humain et des techniques préindustrielles sur l’agriculture, le patrimoine culturel et la culture matérielle.

Guardians of Hay se concentre sur la meule de foin dans l’agriculture, une « étape fondamentale » du processus et son importance dans le paysage et l’alimentation.

« Compte tenu des circonstances actuelles, le défi persiste de transmettre et de documenter à la génération actuelle et à venir la connaissance et la beauté d’une coexistence authentique entre les humains et la nature », a expliqué Mom.

« Ce projet tente de valoriser la tradition, en maintenant l’existence des meules de foin, en réintégrant les perspectives passées et en remodelant l’image rurale par la fête et la coopération. »

Étudiant: Maman Juana

École: Université IE

Cours: Baccalauréat en design

Voir l’émission complète de l’école ›

Ministère des catastrophes rurales par Tiger Campbell-Yates

Tiger Campbell-Yates, étudiant en ingénierie et en conception architecturale, a produit Ministry of Rural Catastrophe, une proposition de site de recherche dans la Catalogne rurale qui étudie les moyens d’atténuer les catastrophes naturelles.

L’emplacement du site présente de nombreux défis agricoles à surmonter, qui peuvent à leur tour éclairer la recherche.

« Les défis typiques de la Catalogne rurale comprennent les incendies de forêt, les fléaux, les épidémies, le manque d’eau de surface, les inondations et l’activité sismique, tout en restant relativement proche du centre politique de la région, Barcelone », a expliqué Campbell-Yates.

« La communauté utilise les connaissances traditionnelles et les simulations modernes pour créer un cadre de reprise après sinistre qui peut être reproduit dans toute la région, tout en formant les premiers intervenants sur des bancs d’essai à grande échelle en cas de catastrophe. »

Étudiant: Tigre Campbell-Yates

École: L’école d’architecture Bartlett

Cours: Ingénierie et conception architecturale MEng (ARB/RIBA Partie 1 CIBSE JBM), Unité 5

Voir l’émission complète de l’école ›

Contenu du partenariat

Ces projets sont présentés dans des spectacles scolaires d’institutions partenaires de Dezeen. Découvrez-en plus sur le contenu du partenariat Dezeen ici.