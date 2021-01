Neuf policiers ont chacun été condamnés à une amende de 200 £ pour avoir enfreint les restrictions de verrouillage de Covid après avoir été surpris en train de manger dans un café pendant leur service.

Les officiers ont été photographiés par un membre du public alors qu’ils dînaient au Chef House Kitchen à Greenwich, dans le sud-est de Londres, le samedi 9 janvier.

Des images montrent plusieurs agents assis ensemble à des tables malgré les règles interdisant de tels rassemblements et restaurants de permettre aux clients de s’asseoir.

Un porte-parole de la police du Met a déclaré: « Neuf agents de la police métropolitaine ont été condamnés à une amende pour avoir enfreint la législation Covid-19 pendant leur service.

« Des photos ont été publiées en ligne au début du mois, montrant un groupe d’officiers en uniforme de l’unité de commandement de base du sud-est en train de dîner dans un café local.

« Suite à une enquête, il a été décidé que les agents impliqués devraient recevoir des avis de pénalité fixe d’une valeur de 200 £ chacun. »

Les agents ont été critiqués par le passant comme « hypocrites » après avoir lu des cas où des membres du public se sont vu infliger des amendes.

Le surintendant principal Rob Atkin a déclaré: «Les policiers sont chargés de faire appliquer la législation qui a été introduite pour arrêter la propagation du virus et le public s’attend à juste titre à montrer l’exemple par leurs propres actions.

«Il est décevant qu’à cette occasion, ces officiers n’aient pas répondu à cette attente.

« Il est juste qu’ils paieront une pénalité financière et qu’on leur demandera de réfléchir à leurs choix. »

Brian Jennings, 44 ans, passe régulièrement devant le café, près de la base de patrouille de Greenwich, à Warspite Road au sud-est de Londres, pour faire de l’exercice et dit avoir vu des officiers assis à l’intérieur plusieurs fois.

Il n’a pas voulu commenter le résultat ce matin, mais a confirmé que le café semble maintenant fermé.

Au moment de l’incident, le responsable informatique de Blackheath, également au sud-est de Londres, a déclaré: « Il y a un grand dépôt de police sur la Tamise près de chez moi. Je passe devant plusieurs fois par semaine car c’est un endroit calme et agréable pour faites de l’exercice.

«Régulièrement, à la première heure du matin, il y aura une demi-douzaine de voitures d’escouade à l’extérieur et chaque table remplie de policiers prenant le petit déjeuner là-bas.

« Ce n’est pas un cas unique, cela dure depuis quelques mois. Vous avez lu des informations sur des gens qui ont été condamnés à une amende dans les journaux et cela semble hypocrite car il n’y a pas de tentative de distanciation sociale dans le café.

«C’est un café public et il est ouvert et son service de table en lock-out – ce n’est pas bon.

«C’est à peu près aussi grave qu’au Royaume-Uni avec un virus et c’est insensible et stupide. Je pense que c’est vraiment mauvais.

Il a ajouté: « Je trouve que le mépris régulier et continu de la distanciation sociale et des règlements de verrouillage par la police est hypocrite et insensé en ce moment où les taux d’infection dans l’arrondissement de Greenwich sont parmi les plus élevés du Royaume-Uni. »