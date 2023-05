Neuf plaident coupables dans l’enlèvement brutal et le meurtre d’un chauffeur de covoiturage de Géorgie dans une cabane rurale

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Neuf personnes ont plaidé coupables pour leur implication dans l’enlèvement et le meurtre brutal en 2021 de la Géorgienne Rossana Delgado, selon des responsables de l’État.

Delgado, une mère de deux enfants du Venezuela, a été kidnappée dans un centre commercial puis transportée entre divers endroits jusqu’à ce qu’elle soit amenée dans une cabane rurale isolée louée sous une identité volée dans le comté de Gilmer, en Géorgie, où elle a été torturée et démembrée, et les autorités a retrouvé plus tard son corps brûlé.

Selon la police, l’homme de 37 ans était « attiré» au centre commercial du comté de Dekalb en avril 2021 « sous le faux prétexte d’une virée shopping ».

« Cette affaire ne concernait pas seulement de nombreuses juridictions locales et étatiques, mais impliquait également l’aide du gouvernement fédéral dans l’extradition des accusés du Mexique », a déclaré la procureure du district judiciaire des Appalaches, B Alison Sosebee, dans un communiqué. déclaration à la Atlanta Journal-Constitution.

« J’espère, même si cette affaire reste ouverte, que les résolutions et les peines prononcées à ce stade aideront la famille et les proches de Rossana Delgado à commencer à obtenir la clôture », a-t-elle ajouté.

En février 2022, un grand jury a inculpé 14 personnes pour leur implication dans l’enlèvement.

Trois des personnes recherchées en lien avec le meurtre sont toujours en liberté, selon le journal.

Le Georgia Bureau of Investigation, qui a mené l’enquête sur l’enlèvement, n’a pas précisé le lien entre toutes les personnes recherchées en relation avec le crime.

Certains de ceux qui ont plaidé coupable ont été arrêtés à divers endroits au Mexique et extradés vers les États-Unis, selon les procureurs.

Delgado, une conductrice de covoiturage, a dit aux membres de sa famille qu’elle allait faire un dernier voyage avant de rentrer chez elle le jour de sa disparition.

Son mari s’est inquiété lorsqu’elle n’est pas rentrée chez elle cette nuit-là et est revenue sur ses pas en utilisant les fonctions de localisation de son téléphone portable.

À l’un des endroits où elle s’était rendue, il a trouvé un masque ensanglanté, l’incitant à appeler la police.

Les enquêteurs ont finalement retrouvé le corps de Delgado dans une cabane à 120 miles de son dernier emplacement.

En plus des accusations individuelles, les neuf ont tous plaidé coupables d’avoir enfreint la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues, qui est utilisée pour poursuivre les crimes organisés et les gangs.