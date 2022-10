Neuf personnes confirmées mortes après l’explosion d’une station-service de Donegal alors que les recherches effrénées se poursuivent

Neuf personnes ont été confirmées mortes après qu’une station-service a été détruite dans une explosion d’horreur hier.

Gardai a confirmé hier soir que trois personnes étaient mortes dans la tragédie de la station-service Applegreen à Creeslough, Co Donegal.

L’explosion s’est produite à la station-service Applegreen à Creeslough, Co Donegal

Les secours fouillent les décombres à la recherche de survivants 1 crédit

Plusieurs véhicules des services d’urgence sont présents tandis qu’un hélicoptère des garde-côtes fournissait également un soutien Crédit : PA : Association de la presse

Les services d’urgence ont travaillé toute la nuit pour tenter de retrouver des survivants Crédit : PA : Association de la presse

Six autres décès ont été confirmés ce matin.

Huit personnes ont été transportées à l’hôpital pour soigner leurs blessures.

Gardai a déclaré qu’une opération de recherche et de récupération pour “d’autres décès” se poursuit.

Un porte-parole a déclaré: “An Garda Síochána continue de travailler avec d’autres services d’urgence sur les lieux d’un grave incident en cours qui s’est produit vers 15h20 le vendredi 7 octobre 2022, dans des locaux sur la N56 à Creeslough, comté de Donegal.

“La Gardaí et les services d’urgence restent sur les lieux dans une phase de recherche et de récupération de cette opération.

“An Garda Síochána peut maintenant confirmer neuf décès à la suite de cet incident. La recherche et la récupération d’autres décès se poursuivent.

“Aucun porte-parole des services d’urgence n’est disponible pour le moment.

“An Garda Síochána continue de demander à tous les usagers de la route ayant l’intention de se rendre dans la région de Creeslough pour quelque raison que ce soit d’envisager des itinéraires alternatifs alors que les services d’urgence continuent de faire face à cet incident en cours.

“Les déviations de trafic restent en place pour le moment.”

La recherche effrénée de survivants s’est poursuivie toute la nuit avec du matériel spécialisé et des lumières apportées pour aider les sauveteurs à mener à bien la chasse angoissante.

Des chiens renifleurs sont également utilisés dans l’opération majeure.

Selon Independent.ie, les travailleurs ont arrêté les machines et sifflé pour entendre les survivants dans les décombres vers 22h30.

La mère d’un enfant qui aurait été piégé à l’intérieur a également raconté comment on lui avait dit à l’origine que sa fille adolescente était morte.

Cependant, elle a été informée plus tard que ce n’était pas sa fille et qu’elle est toujours portée disparue.

‘CHOC’

Le président irlandais Michael D Higgins a déclaré ce matin que les gens avaient été choqués et attristés par la nouvelle de l’explosion – et a dit à quel point “toutes nos pensées” vont aux personnes touchées.

Il a déclaré dans un communiqué: «Puis-je, en tant que président, exprimer ce que je sais sera le choc partagé par tous les habitants du pays en apprenant la terrible tragédie qui s’est déroulée à Creeslough, Co Donegal.

“Toutes nos pensées doivent aller à tous ceux qui ont été touchés. Ceux qui ont reçu des nouvelles de la perte d’un être cher, ceux qui sont blessés et, surtout, ceux qui attendent avec anxiété des nouvelles de leurs proches. .

“Cette tragédie est un coup terrible pour une communauté qui est très unie et où chaque perte et blessure sera ressentie par chaque membre de la communauté et bien au-delà.

“Un hommage particulier doit être rendu aux membres de la communauté locale et des services d’urgence de toute l’île qui ont réagi si rapidement sur les lieux de l’explosion et ont continué à travailler toute la nuit.

“Toutes nos meilleures pensées et prières vont à ceux qui ont perdu la vie et leurs familles.

“Ar dheis Dé go raibh a n-anamacha.”

‘JOURNEE TRES SOMBRE’

Le fondateur et directeur général d’Applegreen, Joe Barrett, a déclaré qu’hier était un “jour très sombre” pour l’Irlande.

Il a déclaré: « Hier a été une journée très sombre pour Creeslough, pour Donegal, pour l’Irlande et pour nous tous dans la famille Applegreen au sens large.

« Il s’agit d’un événement extrêmement tragique, et je tiens à offrir nos plus sincères condoléances aux familles et aux amis des personnes décédées, ainsi qu’à toute la communauté de Creeslough.

“Nous sommes complètement choqués et attristés par ce qui s’est passé hier. Je tiens également à remercier les services d’urgence et les premiers intervenants qui font face à l’incident.”

Barrett a déclaré qu’ils fournissaient à leurs partenaires locaux un soutien et une assistance.

Il a ajouté: «Nous travaillons avec nos partenaires locaux à Creeslough depuis 2014. Nous leur fournissons une assistance et un soutien localement en cette période très difficile.

“Le Applegreen à Creeslough est au cœur même du village et contient le bureau de poste local et le supermarché.

« Nos pensées et nos prières accompagnent les habitants de Creeslough. Aujourd’hui, nous pleurons ceux qui ont perdu la vie aux côtés de tout le pays. Nous continuerons d’aider et de soutenir nos partenaires, ainsi que la communauté Creeslough au sens large, dans les jours et les semaines à venir. »

SERVICE DE PRIÈRE

Des prières ont été dites dans l’église locale de Creeslough pour les familles et toutes les personnes touchées par l’explosion.

Le père John Joe Duffy a demandé à la congrégation réunie à l’église St Michael de prier pour tous ceux qui souffrent ce matin.

Il a dit: “De tout notre cœur, de tout notre cœur et de toute notre âme, nous prions pour ceux qui sont morts, nous prions pour ceux qui ont été blessés, nous prions pour tous ceux qui ont été impliqués… nous prions pour ceux qui sont là continuer à aider et ont aidé depuis hier.

“Nous prions également pour les membres de la famille qui sont endeuillés et nous prions pour ceux qui attendent encore des nouvelles.

“Nous les gardons tous très bien dans nos cœurs.”

Il a ajouté: “Prions la paix de Dieu dans tous nos cœurs et toutes nos âmes et pour ceux qui souffrent le plus ce matin.”

L’explosion, vers 15 heures vendredi, a secoué les bâtiments voisins et provoqué l’effondrement des murs et des plafonds.

SCÈNES CHAOTIQUES

Et dans les scènes chaotiques qui ont suivi, des personnes coincées à l’intérieur de leurs maisons ont tenté de contacter des proches qui craignaient le pire.

Les services d’urgence ont commencé à recevoir des appels urgents peu après 15 heures et se sont précipités vers la prise Applegreen.

Peu de temps après, trois hélicoptères ont volé pour aider les gardai et les ambulanciers paramédicaux dans la bataille pour sauver les personnes prises dans l’explosion de gaz présumée.

Alors que l’explosion de l’aide humanitaire blessée était transportée par avion, l’hôpital universitaire de Letterkenny a lancé des procédures de «mise en attente d’urgence majeure».

Il a déclaré être confronté à “un incident grave impliquant plusieurs blessés nécessitant une attention immédiate”.

Sur demande, les garde-côtes ont dégagé une zone d’atterrissage d’hélicoptères à Phoenix Park, à Dublin, dans le cadre de l’opération d’urgence.

Alors que la nouvelle de l’explosion balayait la région, les habitants sont arrivés pour aider à creuser les décombres.

Certains morceaux de maçonnerie se sont écrasés sur des voitures tandis que les fenêtres des bâtiments ont été réduites en miettes.

ENTRÉE VILLAGE

La station-service était située à l’entrée du village dans un complexe comprenant plusieurs autres commerces, dont un salon de coiffure.

Plusieurs familles sont logées dans des appartements au-dessus du commerce.

De grandes parties de la façade du complexe ont été arrachées avec des toitures et des couvertures solaires aux victimes des panneaux tombant dans les décombres.

À l’intérieur, les passants pouvaient voir des lits et des photos sur les murs.

Le moment de l’explosion d’horreur a coïncidé avec le retour à la maison des écoliers, dont beaucoup finissent tôt un vendredi après-midi.

Un homme qui habite à un kilomètre de la scène a déclaré avoir été éjecté de son siège alors qu’il travaillait à son bureau.

Il a déclaré: “Je n’en croyais pas la puissance et je ne savais pas ce qui s’était passé. Nous sommes allés en ville et ce n’était qu’un carnage.

“Il n’y avait pas d’ambulances ou de gardai sur les lieux car cela venait littéralement de se produire. J’ai vu une personne par terre et elle avait l’air d’être morte.

« Miraculeusement, nous avons vu un autre homme dans l’appartement du dessus et il n’a en fait pas été blessé du tout et il est tombé sur une échelle.

‘DÉVASTATEUR’

Nina Gabel, 35 ans, a raconté avoir vu “une femme qui ne savait pas où était sa fille et qui était très bouleversée”.

Elle a ajouté: “Il y a des services d’urgence partout, il y avait tellement de gardai et de camions de pompiers. Ce qui ressemblait à des tracteurs d’agriculteurs locaux aidait à creuser les décombres.”

Donegal Sinn Fein TD Pearse Doherty a déclaré que certaines personnes avaient été piégées à l’intérieur de leurs appartements après l’explosion “dévastatrice”.

Il a dit que c’était comme “votre pire cauchemar”.

Il a déclaré: “C’est très sombre, il y a des prières silencieuses, il y a encore des gens piégés dans le bâtiment et les services d’urgence font tout ce qu’ils peuvent pour enlever les décombres.

“C’est un nuage sombre et sombre pour toute la communauté.”

Pour soutenir les efforts de sauvetage, l’hôtel Shandon de Marblehill, à proximité, a cessé de prendre des réservations pour la nuit afin de garder des chambres gratuites pour les membres des services d’urgence.

Le conseiller indépendant local John O’Donnell a déclaré que des hélicoptères de l’armée, de la RNLI et de sauvetage en montagne étaient sur les lieux tandis que les garde-côtes irlandais étaient également impliqués. Il a dit que les gens “sont très grièvement blessés”.

Décrivant la zone comme étant “le chaos à la minute”, il a ajouté : “Tout le monde est très surpris et dévasté.

“Il y a une opération de sauvetage à grande échelle en cours et c’est quelque chose que nous n’avons pas vu dans la région de mon vivant.”

L’ancien ministre de l’Éducation et député du Fine Gael, Joe McHugh, qui vit à Carrigart à proximité et s’est rendu sur le site de l’explosion, a déclaré: “Il y a un engourdissement ici et les gens sont simplement en état de choc. C’est un jeu d’attente maintenant. ”

Les services d’urgence travaillent sur les lieux à Donegal Crédit : PA : Association de la presse

Des couvertures sont apportées sur les lieux d’une explosion dans une station-service à Creeslough Crédit : Joe Dunne

Une vue aérienne de la dévastation à Creeslough Crédit : NW Newspix