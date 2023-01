Neuf Palestiniens tués après un raid israélien | Nouvelles du monde

Neuf Palestiniens ont été tués et d’autres blessés après un raid des forces spéciales israéliennes dans la ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie.

L’armée israélienne affirme avoir tué trois membres de l’organisation militante du Jihad islamique, soupçonnés d’avoir planifié “de multiples attentats terroristes majeurs” ainsi que d’autres hommes armés dans le camp.

Une femme âgée aurait également été tuée et des responsables palestiniens ont accusé les forces israéliennes d’utiliser des gaz lacrymogènes à l’intérieur d’un service pour enfants.

Image:

Des enfants palestiniens devant une voiture endommagée à Jénine



Les Forces de défense israéliennes (FDI) n’ont pas commenté ces allégations, mais ont déclaré qu’elles enquêtaient sur la mort de la femme. Aucune victime des FDI n’a été signalée.

“Au cours de l’opération visant à appréhender les terroristes, d’autres suspects armés ont ouvert le feu en direction des forces de sécurité, qui ont riposté par des tirs réels”, a déclaré Tsahal.

Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité palestinienne, a appelé à trois jours de deuil pour marquer les morts.

Tor Wennesland, le coordinateur spécial de l’ONU à Jérusalem, s’est dit “profondément alarmé et attristé par la poursuite du cycle de violence”. Il a exhorté les deux parties à “réduire immédiatement les tensions”.

Les forces de sécurité israéliennes seraient en alerte pour une réponse de la bande de Gaza après le raid de Jénine jeudi matin.

Jénine a été un point d’éclair régulier pendant des mois de violence croissante en Cisjordanie. 29 Palestiniens ont été tués ce mois-ci, dont cinq enfants.

Le nouveau gouvernement israélien, qui n’a que quelques semaines, est l’un des plus à droite de l’histoire du pays et a déjà durci sa politique envers les Palestiniens, notamment en supprimant certaines recettes fiscales et en s’engageant à accroître la construction de colonies dans les territoires occupés.

Image:

Des Palestiniens inspectent des véhicules endommagés



Le gouvernement a également été défié par de grandes manifestations à Tel-Aviv et à Jérusalem contre les changements proposés au système judiciaire qui, s’ils devaient aller de l’avant, verraient le pouvoir passer des juges aux politiciens élus.

Antony Blinken, le secrétaire d’État américain, doit se rendre en Israël et en Cisjordanie la semaine prochaine, et la Maison Blanche n’a exhorté aucune des parties à prendre des mesures susceptibles d’envenimer la situation fragile.