Neuf OVNI vus envahir un navire de la marine américaine dans une nouvelle séquence radar publiée par le cinéaste

Plus tôt ce mois-ci, lorsqu’un cinéaste d’investigation Jeremy Corbell a publié des images d’un objet volant non identifié (OVNI) poursuivant un navire de la marine américaine, le département américain de la Défense a confirmé que les images étaient authentiques et qu’un groupe de travail enquêtait sur les observations d’OVNI. Maintenant, Corbell a publié une autre séquence qui, selon lui, provient du même incident qui s’est produit en juillet 2019.

Dans le clip, jusqu’à neuf ovnis peuvent être vus sur l’écran radar. La vitesse des ovnis, comme l’affirme le post Instagram, variait d’environ 70 kilomètres par heure à 250 kilomètres par heure, une vitesse comparable à trois fois plus rapide que l’USS Omaha, le navire de la marine qui aurait été envahi par les ovnis. .

Selon Corbell, la vidéo a été filmée dans le centre de commandement du navire. Dans la publication Instagram, le cinéaste a affirmé que les images n’étaient pas classées. Corbell avait précédemment partagé des images du briefing du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, ce qui a également été confirmé par le Pentagone, le département américain de la défense.

Le 1er mai 2020, un briefing classifié a été généré sur la présence d’OVNI / UAP via l’Office of Naval Intelligence. J’ai pu obtenir des informations concernant ces briefings et d’autres concernant l’UAP – ainsi que – des diapositives non classifiées et des images UAP capturées par l’armée intrigante. pic.twitter.com/F6V9h64Qfs– Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) 8 avril 2021

« L’UAPTF a inclus ces incidents dans ses examens en cours », a déclaré une porte-parole du Pentagone, Susan Gough. La voûte noire en avril. Dans la vidéo que Corbell a partagée le 15 mai, c’était à nouveau confirmé par le Pentagone que l’OVNI « sphérique » semblait disparaître dans l’océan.

Les États-Unis ont formé un groupe de travail pour enquêter sur de tels incidents. Le groupe de travail a été détaillé en juin 2020 lors d’une audience du comité du renseignement du Sénat américain et établi en août 2020. Selon le DoD américain, l’objectif du groupe de travail était « d’améliorer sa compréhension et de mieux comprendre la nature et les origines des PAU ».

En avril 2019, la marine américaine a déclaré dans une déclaration à Politico qu’elle rédigeait des directives pour les pilotes de la marine sur la détection d’ovnis.

