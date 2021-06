Neuf ‘needlephobes’ sur 10 craignent de se faire vacciner contre le Covid

Les personnes qui ont peur des aiguilles mettent leurs peurs de côté pour se faire vacciner contre le coronavirus, ont révélé de nouvelles recherches.

Des millions de Britanniques ont maintenant reçu une première et une deuxième dose de leur vaccin et même ceux qui ont peur du vaccin se sont présentés pour se faire vacciner.

Les gens ont fait face à leur peur des aiguilles pour avoir le vaccin Covid pour se protéger et protéger les autres

Une enquête menée auprès de 2 000 adultes britanniques a révélé que 36% d’entre eux avaient souffert d’une forme de trypanophobie.

C’est le terme médical pour les personnes qui ont peur des procédures médicales ou qui ont peur des aiguilles.

Malgré leurs inquiétudes, 91% l’ont bravé et se sont fait vacciner ou se préparent à recevoir le vaccin pour lutter contre la maladie.

La recherche a été menée par la société privée de test Covid Medicspot alors que des milliers de jeunes ont répondu aux appels pour se faire vacciner au stade de rugby de Twickenham le lundi jour férié.

Un certain nombre d' »anti-vaccins » ont essayé de les repousser du jab Pfizer, mais leurs appels ont été accueillis avec un court écart par la foule enthousiaste.

Aujourd’hui, il a été révélé que 75% des Britanniques ont maintenant reçu une première dose de leur jab.

Au total, 39 585 665 premières doses ont été délivrées depuis le début du déploiement de la vaccination il y a près de six mois.

C’est l’équivalent de 75,2 pour cent de toutes les personnes âgées de 18 ans et plus.

Les Britanniques de Twickenham ont été encouragés à obtenir leur jab le lundi férié

CIEL HAUT

Dans un discours prononcé aujourd’hui, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la confiance dans les vaccins au Royaume-Uni était « au sommet ».

L’enquête de Medicspot a révélé que 76% ont eu leur premier jab, 15% ne l’ont pas fait mais le feront lorsqu’ils seront invités. Seulement sept pour cent ont dit qu’ils ne voulaient pas du vaccin.

Cependant, 77% sont préoccupés par la désinformation diffusée en ligne sur le vaccin.

Un porte-parole de Medicspot, qui fournit des tests Covid privés pour les voyages, a déclaré : « La lutte contre Covid est un combat mondial et il est encourageant de voir si peu d’hésitation vaccinale parmi le public britannique.

«Ce n’est pas amusant d’avoir peur des aiguilles, mais tant de gens ont mis de côté leurs soucis pour se faire vacciner et leur courage doit être applaudi.

« C’était fantastique de voir des milliers de jeunes faire la queue par temps chaud un jour férié pour se faire vacciner. La campagne de vaccination de premier plan au Royaume-Uni et son adoption sont quelque chose dont on peut être très fier. »

L’étude a également révélé que 88% des personnes interrogées pensent que le déploiement de la vaccination a été un succès, 93% se disant satisfaits d’avoir eu le vaccin.

Et les trois quarts (78%) ont hâte de profiter de l’été lorsque les restrictions devraient être assouplies.

Cependant, il y a des tensions potentielles qui pourraient être sur leur chemin.

L’enquête, réalisée par OnePoll pour Medicspot, a révélé que 74% craignent que les personnes qui n’ont pas reçu le vaccin obligent le gouvernement à introduire plus de restrictions.

Les deux tiers (63%) craignent que les membres du public vaccinés ne soient frustrés par ceux qui ont refusé le vaccin si le gouvernement introduit de nouvelles restrictions.

Et sept sur dix disent que ceux qui sont éligibles pour être vaccinés mais ne l’ont pas été, ne devraient pas être autorisés au Royaume-Uni.

Pour encourager l’adoption parmi les membres les plus sceptiques du public, 41 pour cent pensent que le gouvernement devrait faire vacciner dans les pubs, tandis que 20 pour cent pensent que les personnes inquiètes devraient être payées pour se faire vacciner.

Un porte-parole de Medicspot a ajouté : « Les vaccins sont sûrs et la grande majorité des gens pensent qu’ils sont le chemin du retour à une vie normale.

« On dirait que c’est une course entre les vaccins et les variantes, il est donc vital que nous continuions à suivre les conseils officiels et à obtenir le jab lorsque l’occasion se présente. »