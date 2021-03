Neuf morts rapportés alors que la police tire sur des manifestants anti-coup d’État au Myanmar (VIDEO)

Les médias locaux affirment que jusqu’à neuf personnes sont mortes au Myanmar dans des affrontements meurtriers entre les forces de sécurité et des manifestants à travers le pays, avec des vidéos montrant des abus de la police.

Mercredi, lors d’une journée de violence à travers le Myanmar, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des manifestants, faisant de nombreux morts et de nombreux blessés, juste un jour après qu’une poussée diplomatique régionale a tenté de mettre fin à la crise d’un mois.

Les affrontements les plus meurtriers ont eu lieu à Monywa. Le Monywa Gazette a rapporté que cinq personnes ont été tuées dans la ville centrale de la Birmanie alors que la police tirait sur des manifestants. L’agence a accompagné les informations de photos des cinq morts, ajoutant que 30 autres avaient été blessés tandis que certains n’avaient toujours pas été retrouvés.

Des vidéos de la ville montrent des policiers traînant les cadavres de manifestants.

À Monywa, des terroristes ont tué les manifestants et ont pris leurs corps Ils tirent sur des civils non armés comme un champ de bataille 🚨🚨🚨 @RapporteurUn @freya_cole @UNHumanRights @YourAnonCentral @TostevinM

Pendant ce temps, deux manifestants auraient été tués dans la deuxième plus grande ville du pays, Mandalay. Un médecin a déclaré qu’une jeune personne avait reçu une balle dans la poitrine tandis qu’une jeune femme de 19 ans avait reçu une balle dans la tête.

Les médias affirment également qu’il y a eu un mort dans l’ancienne capitale de Yangon tandis qu’un autre manifestant a été abattu dans la ville centrale de Myingyan, a déclaré un militant étudiant.

«Ils ont marché vers nous et ont tiré des gaz lacrymogènes, ont de nouveau marché et ont utilisé des grenades assourdissantes,» a déclaré à Reuters un leader de la manifestation à Myingyan. «Ensuite, ils ne nous ont pas aspergés de canons à eau, aucun avertissement pour se disperser, ils ont juste tiré avec leurs fusils.

2 / Les manifestants ont couru dans les rues secondaires pour se mettre à l’abri et échapper à l’arrestation. Environ 10 minutes plus tard, la police s’est retirée et les manifestants se sont rassemblés sur Baho Road. Il n’était pas clair si quelqu’un avait été arrêté. Les manifestants ont maintenant repris position sur Baho Road, comme on le voit ici. pic.twitter.com/o1q1t0b7Nc

– Frontière du Myanmar (@FrontierMM) 3 mars 2021