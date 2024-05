Neuf membres d’une famille infectés par un parasite après avoir mangé de la viande d’ours : CDC

SIOUX FALLS, SD (KÉLO) — Des membres de la famille de trois États différents ont été infectés par des vers cérébraux après avoir consommé des brochettes de viande d’ours, un rapport des Centers for Disease and Prevention explique.

Au total, neuf membres de la famille de trois États (Arizona, Minnesota ou Dakota du Sud) ont assisté à une réunion de famille en 2022 dans le Dakota du Sud, indique le rapport du 23 mai.





L’un des membres de la famille avait capturé l’ours dans le nord de la Saskatchewan. La viande a été conservée au congélateur pendant plus d’un mois avant d’être préparée et utilisée pour les brochettes. Selon le rapport, un pourvoyeur de chasse avait demandé au membre de la famille de congeler la viande afin de tuer les parasites.

Le rapport du CDC note cependant que les larves et les vers détectés plus tard dans la viande et dans les membres de la famille sont résistants au gel.

Lors de la réunion de famille, la viande était grillée avec des légumes mais était accidentellement servie insuffisamment cuite. Après que quelques participants aient mangé la viande, celle-ci a été recuite et servie à nouveau.

Trois des membres de la famille concernés ont déclaré qu’ils n’avaient consommé que des légumes lors du repas, mais les responsables de la santé affirment que la viande pourrait déjà avoir contaminé les autres aliments servis.

Quelques semaines plus tard, en juillet 2022, l’un des membres de la famille a été hospitalisé pour de la fièvre, de graves douleurs musculaires et un gonflement autour des yeux, explique le CDC. Les médecins lui ont diagnostiqué une trichinellose.

La trichinellose est une infection par les ascaris généralement causée par la consommation de viande crue ou non cuite contaminée par le parasite. trichinelle. Ses larves peuvent provenir d’animaux carnivores comme les ours, ainsi que de sangliers et de morses, selon le CDC.

Sept autres membres de la famille, dont une fillette de 12 ans, ont finalement reçu un diagnostic de vers. Trois des sept personnes ont été hospitalisées et traitées avec un médicament appelé albendazole, qui tue les vers, indique le CDC. Seuls six étaient symptomatiques et ils se sont tous rétablis, selon les responsables de la santé.

Les restes de viande d’ours ont été testés et des larves de Trichinellose ont été détectées.

Alors que la trichinellose était souvent causée par la consommation de porc insuffisamment cuit ou cru aux États-Unis, le CDC souligne les réglementations modernes qui ont contribué à réduire le risque d’infection.

Seulement une quinzaine de cas sont confirmés chaque année dans tout le pays. De 2011 à 2021, les données du Système national de notification des épidémies dit qu’il y a eu 15 épidémies liées à Trichinella. Parmi eux, sept se trouvaient en Alaska, tandis que les autres se trouvaient en Californie, en Oregon, en Idaho, au Minnesota, au Wisconsin, en Illinois, au Maryland et en Virginie.

Lorsque les humains en contractent, cela provient généralement de la consommation de gibier sauvage insuffisamment cuit. Une fois que les larves pénètrent dans le corps, elles peuvent se déplacer vers les tissus et organes musculaires, notamment le cerveau, le cœur, les poumons et la moelle épinière, selon le Clinique Mayo. Les complications liées à l’infection sont cependant rares.

Les symptômes les plus courants de la trichinellose peuvent inclure des nausées, des vomissements, des maux de tête et des convulsions. Certaines personnes qui contractent les vers ne présentent aucun symptôme car leur système immunitaire les tue.

Le CDC a déclaré que jusqu’à un quart des ours noirs du Canada et de l’Alaska pourraient être infectés. Ils conseillent de cuire la viande à une température interne de 165 degrés ou plus pour tuer les parasites à l’origine de la trichinellose. Les responsables de la santé préviennent également que la viande crue peut contaminer d’autres aliments, comme la viande d’ours semble le faire avec les légumes.

Le candidat à la présidentielle, Robert F. Kennedy Jr., a révélé plus tôt qu’il souffrait de problèmes cognitifs après un ver parasite a mangé une partie de son cerveau. Kennedy avait précédemment déclaré au New York Times qu’il ne savait pas exactement où il avait contracté le parasite, mais il soupçonnait que cela avait pu se produire lors d’un voyage.

Alix Martichoux a contribué à ce reportage.