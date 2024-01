Neuf maisons avec des ruines qui révèlent des couches du passé

Dans ce lookbook, nous présentons neuf projets résidentiels qui démontrent des façons uniques d’interagir avec l’histoire d’un site en intégrant des ruines existantes dans leurs conceptions.

Jusqu’à récemment, il était courant de cacher les anciennes structures lors de projets de réutilisation adaptative.

Cependant, les architectes de cette liste embrassent le passé en cousant les espaces domestiques avec les vestiges d’anciens bâtiments, créant ainsi des rencontres inventives avec des vestiges architecturaux préservés.

Il s'agit du dernier de notre série de lookbooks, qui s'inspire visuellement des archives de Dezeen.

Appartement Nickzy, Hongrie, par Béres Architects

Des murs en pierre soigneusement conservés sont présentés dans cette maison d’hôtes hongroise rénovée par le studio local Béres Architects.

Les finitions en plâtre du XXe siècle ont été retirées pour exposer la maçonnerie d’origine de l’appartement vieille de 400 ans, rétablissant ainsi sa proéminence visuelle sur les murs modernes enduits de blanc.

El Priorato, Espagne, par Atienza Maure Arquitectos

Les intérieurs de cette maison du clergé espagnol du XVIe siècle ont été restaurés par Atienza Maure Arquitectos pour créer une ambiguïté entre la structure existante et les nouvelles interventions.

Des voûtes en béton, des murs peints en blanc et des luminaires limités côtoient des arches protégées par le patrimoine pour créer une différenciation minimale entre les matériaux et les espaces.

Mediona 13, Espagne, par Nua Arquitectures

Dans le centre historique de Tarragone, en Espagne, Nua Arquitectures a renforcé la structure en pierre et en bois en ruine de cette maison avec des éléments de support en acier aux couleurs vives.

Selon le studio, les insertions en acier ajoutent une autre couche à la « mémoire » visible de la maison et attirent l’attention sur le tissu historique du bâtiment.

Croft Lodge Studio, West Midlands, par David Connor Design et Kate Darby Architects

David Connor Design et Kate Darby Architects ont enfermé les restes en décomposition d’un bâtiment vieux de 300 ans sous une coque à charpente d’acier dans la région des West Midlands en Angleterre.

Le nouveau studio audacieux conserve tous les aspects de la structure classée au patrimoine dans les espaces de vie internes, y compris le bois pourri, le lierre mort et les vieux nids d’oiseaux.

Cascina, Italie, par Jonathan Tuckey Design

Pour cette restauration de ferme en Italie, le studio britannique Jonathan Tuckey Design a donné la priorité au retour des bâtiments du XIXe siècle dans leur état d’origine avec des modifications minimes.

Les poutres et fermes existantes du toit distinctif de la grange avaient perdu leur intégrité structurelle, ce qui a conduit le studio à poser un nouveau toit sur le bois sans perturber l’esthétique interne.

Ardoch House, Écosse, par Moxon Architects

Moxon Architects a exprimé des détails accrocheurs sur les ruines du XIXe siècle dans cette rénovation de dépendance dans les Highlands écossaises.

Parallèlement aux nouvelles finitions de plâtre d’argile uniforme, des morceaux de maçonnerie en ruine ont été conservés dans les murs et les portes rénovés de la maison d’hôtes, constituant ainsi des liens subtils avec le bâtiment antérieur.

Les travaux de parchemin, Northamptonshire, par Will Gamble Architects

Les vestiges d’une usine de papier parchemin et d’une étable du XVIIe siècle ont été mis en valeur dans cette extension résidentielle par Will Gamble Architects.

Les nouvelles interventions devaient être discrètes, exposant les éléments structurels d’origine à l’intérieur, tout en configurant les vitrages pour donner sur les ruines découvertes depuis le rez-de-chaussée.

Grange Redhill, Devon, par TYPE

Cette grange anglaise vieille de 200 ans était dans un état de délabrement avant que TYPE ne la restaure pour en faire une maison familiale moderne.

Dans le but de faire la distinction entre l’ancien et le nouveau, le studio a aligné des finitions murales contemporaines et des boiseries contre les restes de murs en pierre, tout en utilisant les colonnes existantes pour dicter l’agencement de la maison.

Cuddymoss, Écosse, par Ann Nisbet Studio

Le cabinet d’architecture écossais Ann Nisbet Studio a inséré une maison à pans de bois dans une ruine en pierre en Écosse et a défini de nouveaux espaces de vie au sein des formes survivantes.

Pour encourager les rencontres en couches sur le site, les vues sur le paysage ont également été alignées sur les ouvertures de fenêtres existantes depuis les chambres.

