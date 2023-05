Neuf livres sur la place Tiananmen retirés des bibliothèques de Hong Kong

Mais alors que Pékin a décidé d’écraser le propre mouvement pro-démocratie de Hong Kong et d’imposer une loi radicale sur la sécurité nationale à la ville, le souvenir public annuel de la répression du 4 juin a été réduit au silence, et même les médias documentant les événements disparaissent des étagères des bibliothèques.

Depuis que la loi sur la sécurité nationale est entrée en vigueur en 2020 – criminalisant toute activité semblant remettre en question l’autorité de Pékin et envoyant des dizaines de personnes en prison pour des actions telles que la tenue de feuilles de papier vierges en public – plus de 40% des documentaires, magazines et livres traitant de «thèmes politiques» ont disparu des bibliothèques de Hong Kong, selon le journal hongkongais Ming Pao.