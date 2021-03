Neuf grands singes reçoivent des vaccins contre le Covid-19 à la suite d’une épidémie de virus au zoo de San Diego

Le zoo de San Diego a vacciné neuf grands singes contre le coronavirus après qu’une troupe de gorilles dans son Safari Park ait été infectée, ont déclaré jeudi des responsables.

Quatre orangs-outans et cinq bonobos ont reçu des injections de COVID-19 en janvier et février. On s’attendait également à ce que trois bonobos et un gorille reçoivent le vaccin, qui est expérimental.

Il a été développé par Zoetis Inc., une entreprise américaine qui produit des médicaments pour les animaux.

Les vaccinations ont fait suite à une épidémie de COVID-19 en janvier au Safari Park du zoo. Huit gorilles des plaines de l’ouest ont contracté le virus, probablement par exposition à un gardien de zoo qui a été testé positif au COVID-19, ont déclaré des responsables, même si les employés travaillent toujours avec des masques autour des gorilles.

«Cela nous a fait comprendre que nos autres singes étaient en danger», a déclaré Nadine Lamberski, responsable de la conservation et de la santé de la faune de la San Diego Zoo Wildlife Alliance, au San Diego Union-Tribune. «Nous voulions faire de notre mieux pour les protéger de ce virus parce que nous ne savons pas vraiment comment il les affectera.»

Les gorilles avaient des symptômes allant du nez qui coule à la toux et à la léthargie. Mais ils se remettent.

Les experts de la faune ont exprimé leur inquiétude quant au coronavirus infectant les gorilles et autres singes en voie de disparition qui partagent une grande partie de leur ADN avec les humains.

D’autres types d’animaux sauvages dans d’autres endroits – des visons aux tigres – ont également contracté le virus.