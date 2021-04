Les autorités chargées de la protection de la faune ont déplacé au moins des girafes en danger critique d’extinction vers le continent kényan depuis leur domicile sur une île qui « disparaît » rapidement en raison de la montée des eaux, achevant une opération de 15 mois au cours de laquelle 7 autres animaux ont été transportés en lieu sûr.

La dernière à avoir été sauvée était une grande mère et son petit veau – tous deux flottaient sur une barge spécialement conçue séparément au-dessus du lac Baringo, a montré une vidéo de l’opération complexe. Soixante tambours vides ont été utilisés pour construire la barge et ses côtés ont été renforcés pour empêcher les animaux maigres de tomber par-dessus bord.

La vidéo montrait un certain nombre d’agents de la faune aidant la girafe à entrer dans la barge puis à fermer sa porte. La barge est tirée par un remorqueur sur les eaux boueuses et elle atteint ensuite le parc du continent, à environ un mile de distance. Lorsque la porte s’ouvre, la mère girafe s’en éloigne dans la nature pour être avec d’autres ruminants. Le veau, qui serait né en décembre, est ensuite secouru de la même manière.

Il n’y a plus que 800 girafes de Rothschild au Kenya. Ces animaux en danger critique d’extinction vivaient autrefois dans toute la vallée du Rift occidental au Kenya et en Ouganda, mais la perte d’habitat et le braconnage ont considérablement réduit leur nombre.

Le Northern Rangelands Trust a été le fer de lance des efforts pour sauver des girafes en danger critique d’extinction d’une île en train de couler du lac Baringo, qui fait partie des lacs touchés par la montée des eaux dans les lacs de la vallée du Rift. pic.twitter.com/nr1D6SZ8Xp– Peuple frontalier du nord du Kenya (@Frontierpeople) 15 avril 2021

Le lac Baringo, qui diminue actuellement dans la région en raison de la montée des eaux, joue un rôle important dans le maintien de la population et de l’économie locales en attirant les touristes et en abritant plusieurs espèces sauvages. Mais les précipitations excessives dues au changement climatique ont conduit les lacs de la vallée du Rift à atteindre des niveaux jamais vus depuis 50 ans, endommageant les maisons, les habitats et les parcs. Les défenseurs de l’environnement espèrent peupler le parc de plus de girafes de ce type apportées d’autres régions du Kenya.

La première girafe a flotté au large de l’île en décembre 2020 dans le cadre de cette opération, dirigée par l’association à but non lucratif Save Giraffes Now, qui vise à protéger les girafes de l’extinction afin qu’elles puissent vivre librement dans les forêts et les savanes de leur Afrique natale.

