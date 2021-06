Neuf films et émissions de Ned Beatty à diffuser

Ned Beatty, décédé dimanche à 83 ans, était l’acteur par excellence. Il ressemblait à un gars ordinaire, pas à une star de cinéma, donc il n’a pas joué de rôles principaux – il a joué des personnages de soutien, des meilleurs amis, des personnages de fond et des bureaucrates. Il l’a fait en 165 films et émissions de télévision avant de prendre sa retraite tranquillement en 2013, et il a toujours compris la mission ; certains projets étaient formidables, d’autres moins, mais Beatty a toujours brillé Voici quelques-uns de ses moments forts, et où vous pouvez les regarder.

1972 ‘Délivrance’ Louer ou acheter sur Amazone, Pomme, Youtube, Vudu et jeu de Google.

Beatty, qui a fait ses armes sur scène, a fait ses débuts au cinéma dans l’adaptation par John Boorman du roman du même nom de James Dickey. En tant que l’un des quatre hommes d’affaires d’Atlanta en voyage de camping dans les bois de Géorgie, Beatty exprime habilement le malaise d’un homme profondément hors de son élément avec ses copains de plein air. Il est ensuite pointé du doigt pour l’humiliation la plus atroce de la part des habitants, qui se moquent de harceler et d’agresser les habitants de l’extérieur : il est violé sous la menace d’une arme et forcé de « crier comme un cochon », dans l’une des scènes les plus troublantes de son histoire. ère. C’était un rôle difficile et exigeant, mais Beatty était à la hauteur de la tâche, jouant le traumatisme et les regrets considérables du personnage avec une profondeur déchirante.

La mosaïque de l’Amérique de Robert Altman, acclamée par la critique, juste avant le bicentenaire, a déployé un groupe de personnages empilés – 24 d’entre eux, dont plusieurs artistes de musique country qui exigent l’attention et la concentration de tous ceux qui les entourent. Plutôt que d’essayer de rivaliser, Beatty se penche en arrière. Son personnage, Del Reese, est un courtier en pouvoir – l’avocat d’une star de Nashville et un organisateur d’un candidat présidentiel énigmatique – et Beatty, comme dans nombre de ses meilleures performances, n’a pas peur de minimiser, parlant doucement et brandissant ) n’alimente que lorsque cela est nécessaire. Mais il fait en sorte que chaque instant compte : une brève scène d’interaction tendue avec sa femme et ses enfants nous dit tout ce que nous devons savoir sur la priorité qu’il accorde à son travail plutôt qu’à sa famille. 1976 « Tous les hommes du président » Louer ou acheter sur Amazone, Pomme, Youtube, Vudu et jeu de Google.