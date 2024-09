Neuf espoirs des Canucks à surveiller à la Classique des jeunes étoiles 2024

Jonathan Lekkerimäki est peut-être le plus grand nom de l’effectif des Young Stars des Canucks, mais il n’est pas le seul espoir à surveiller.

Le hockey des Canucks de Vancouver est de retour ! En quelque sorte.

Vendredi, une équipe qui ressemble beaucoup aux Canucks affrontera une équipe qui ressemble étrangement aux Oilers d’Edmonton dans une pseudo-revanche de leur série de deuxième tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2024.

Bien sûr, vous ne verrez pas JT Miller, Quinn Hughes ou Elias Pettersson — du moins pas que Elias Pettersson — mais vous verrez une équipe portant le maillot des Canucks prendre la glace au Young Stars Classic à Penticton.

Les espoirs des Canucks affronteront les espoirs des Oilers, des Jets de Winnipeg et des Flames de Calgary ce week-end. L’équipe a généralement diffusé ces matchs sur son site Web et/ou ses réseaux sociaux.

Vendredi 13 septembre – 19h30 – Canucks vs Oilers

Dimanche 15 septembre – 14h00 – Canucks vs Jets

Lundi 16 septembre – 14h30 – Canucks vs Flames

Les Canucks apporteront une liste de 25 joueurs L’équipe de Penticton est composée principalement de prospects de leur système, ainsi que de cinq invités non repêchés et non signés. Cette liste n’inclut pas certains de leurs meilleurs espoirs. Melvin Fernström, leur premier choix du repêchage de 2024, est déjà de retour en Suède et joue pour Örebro dans la J20 Nationell, tandis que plusieurs de leurs espoirs, dont le meilleur espoir de défenseur Tom Willander, ne peuvent pas participer à ce type d’événements sans perdre leur éligibilité NCAA.

Alors, quels sont les espoirs que les fans des Canucks devraient surveiller lorsqu’ils regarderont la Classique des jeunes étoiles ce week-end ? Passons en revue quelques noms, certains peut-être plus évidents que d’autres.

1 | Jonathan Lekkerimäki

Le meilleur joueur des Canucks à la Classique des jeunes étoiles devrait être Jonathan Lekkerimäki, ce qui est logique : il est le seul choix de première ronde de l’effectif. C’est ce qui arrive lorsqu’une équipe échange trois choix de première ronde en cinq ans.

Lekkerimäki vient de terminer une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a accumulé 19 buts et 31 points en 46 matchs dans la SHL à l’âge de 19 ans, ce qui le place facilement en tête de tous les joueurs juniors dans les deux catégories et constitue la troisième meilleure saison junior de la SHL au cours des 15 dernières années. Il a également marqué 7 buts en 7 matchs au Championnat du monde junior et a été nommé joueur le plus utile du tournoi.

La question pour Lekkerimäki est de savoir comment son jeu se traduira sur la plus petite surface de glace et au rythme plus rapide de la LNH. Sera-t-il capable de trouver l’espace dont il a besoin pour réussir son tir fantastique? Saura-t-il gérer le côté défensif de la rondelle et développer davantage l’élément nuisible qui a commencé à se faufiler dans son jeu afin qu’il puisse contribuer même lorsqu’il ne marque pas de buts?

Le tournoi Young Stars sera la première occasion pour Lekkerimäki de commencer à répondre à ces questions.

2 | Élias Pettersson

La deuxième venue d’Elias Pettersson ne lui permettra peut-être pas d’accumuler des points à la Classique des jeunes étoiles, mais le robuste défenseur accumulera probablement quelques gros coups sûrs alors qu’il cherche à s’établir avant sa saison recrue en Amérique du Nord.

Pettersson 2.0 mesure 1,93 m et pèse plus de 90 kg. Il adore jouer avec son corps, ce qui devrait rapidement le rendre populaire auprès des partisans d’Abbotsford. Sa capacité à se frayer un chemin jusqu’à la LNH cette saison dépendra probablement davantage de sa capacité à déplacer la rondelle face à l’échec-avant plus rapide de la LAH que celui auquel il a été confronté lors de la HockeyAllsvenskan en Suède.

Outre Willander, Pettersson est le meilleur espoir des Canucks en défense, donc les fans s’attendront à une bonne performance avant sa saison recrue dans la LAH.

3 | Aatu Räty

Pièce maîtresse du retour de Bo Horvat, Aatu Räty, 21 ans, devrait tenter de jouer dans la LNH cette saison. Il est sans doute le meilleur espoir de l’équipe au centre et pourrait avoir une chance si des blessures frappent le milieu à Vancouver.

Räty a subi une petite remise à zéro la saison dernière après avoir été amené précipitamment dans la LNH en 2022-23 par les Islanders de New York avant d’être échangé. Il a joué toute la saison 2023-24 dans la LAH avec les Canucks d’Abbotsford, récoltant 52 points en 72 matchs, dont 15 points lors de ses 13 derniers matchs. En même temps, il a ajusté son coup de patin et amélioré son jeu dans les deux sens de la patinoire, ce qui lui permet d’occuper un rôle parmi les six derniers de la LNH dans un avenir proche.

Certains soutiennent cependant que Räty était à son meilleur à Abbotsford lorsqu’il évoluait sur l’aile, ce qui est loin d’être idéal pour un bassin de prospects des Canucks qui manque de talents de premier plan au centre. Avec plus d’expérience à son actif, Räty pourrait être une vedette pour les Canucks lors de la Classique des jeunes étoiles et prouver qu’il a sa place au centre.

4 | Riley Patterson

Choix de quatrième ronde des Canucks au repêchage de cette année, Riley Patterson a une vitesse fulgurante, un excellent tir et des mains soyeuses, comme le démontrent les but entre les jambes Il a réussi son coup lors du camp de développement estival des Canucks. C’est le genre de talent qui a le potentiel de briller dans le chaos semi-organisé d’un tournoi de prospects.

Patterson espère bâtir sur les 62 points qu’il a marqués en 68 matchs lors de sa saison recrue dans la Ligue de l’Ontario et prouver que même si les Canucks manquaient de choix de premier ordre au repêchage, ils ont quand même obtenu un espoir de premier ordre en la personne de Patterson.

5 | Anthony Romani

Anthony Romani a mené l’OHL au chapitre des buts marqués la saison dernière avec 58 buts en 68 matchs. Il devrait donc, en théorie, être en mesure d’accumuler quelques points lors d’un tournoi de perspectives.

Romani est un excellent passeur et il sait trouver de l’espace en zone offensive, mais il manque un peu de vitesse dans son coup de patin. C’est quelque chose dont il est conscient, donc les Young Stars seront la première occasion pour les fans de voir comment il a abordé ce domaine de son jeu.

6 | Max Sasson

Les Canucks misent beaucoup sur Sasson et l’attaquant de 24 ans sera l’un des plus vieux espoirs du tournoi. Cela devrait lui donner l’avantage de se démarquer alors qu’il intensifie son jeu pour le camp d’entraînement principal, où il cherchera à s’établir comme un joueur de choix pour la saison régulière.

Sasson a bien fait la transition entre la LAH et la LNH la saison dernière, enregistrant 42 points en 56 matchs et jouant un jeu solide dans les deux sens de la patinoire. Il cherchera maintenant à faire la transition de la LAH à la LNH.

7 | Sawyer Mynio

Après avoir été sélectionné au troisième tour par les Canucks en 2023, Sawyer Mynio a fait une entrée remarquée, inscrivant 16 buts et 53 points en 63 matchs pour les Thunderbirds de Seattle. Il cherchera maintenant à prouver que ce n’était pas qu’un feu de paille, surtout parce qu’il est sur le radar d’Équipe Canada pour le Championnat mondial junior de 2025.

La carte de visite de Mynio est sa défensive, car il est considéré comme l’un des meilleurs tueurs de pénalités de la WHL, mais son explosion offensive de la saison dernière suggère qu’il y a un peu plus dans son jeu. Sera-t-il capable de faire briller un peu d’offensive à Penticton avec son jeu d’activation et son tir de la pointe en plein essor ? Il faudra attendre pour voir.

8 | Bains d’Arshdeep

Selon les standards des Young Stars, Arshdeep Bains est pratiquement un vétéran. L’ailier de 23 ans a disputé huit matchs dans la LNH la saison dernière, alors que son jeu continuait de progresser dans la LAH.

Il a connu quelques difficultés de croissance au cours de son passage dans la LNH (il n’a récolté aucun point en 8 matchs et a affiché un différentiel de -5), mais les Canucks aiment sa capacité à être entraîné, sans parler de ses 55 points en 59 matchs dans la LAH. Il a été cité en exemple par le personnel de développement de l’équipe, il pourrait donc assumer un rôle de leader chez Young Stars.

Il cherchera également à surpasser quelqu’un comme Sasson pour être une option de choix pour un appel cette saison.

9 | Kirill Kudryavtsev

Il y a tellement de choses à aimer dans le jeu de Kirill Kudryavtsev, qui est beaucoup plus multidimensionnel que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un choix de septième tour.

Le défenseur gaucher de 20 ans s’est concentré la saison dernière sur le développement de son côté défensif, ce qui lui a coûté quelques points (il a tout de même récolté 47 points en 67 matchs), mais lui a donné une meilleure chance de faire le saut dans la LAH avec les Canucks d’Abbotsford cette saison. Au lieu de rivaliser pour le plus grand nombre de points par un défenseur de l’OHL, il est devenu l’un des meilleurs défenseurs défensifs de la ligue.

Kudryavtsev cherche à éviter de retourner dans la OHL pour sa saison de survie et la première étape pour rester dans la AHL est la Classique des jeunes étoiles, ce qui fait définitivement de lui un joueur à surveiller.