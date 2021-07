Neuf énormes spoilers de Coronation Street pour la semaine prochaine, y compris l’horreur du feu et le scandale de l’affaire

ALINA Pop est transportée d’urgence à l’hôpital la semaine prochaine à Coronation Street après qu’un incendie se soit déclaré dans son appartement.

Voici le bilan de la semaine prochaine depuis les pavés…

1. Hope fait irruption dans l’appartement d’Alina

Tyrone essaie de faire en sorte que Hope se sente incluse dans les plans pour le bébé, mais elle devient de plus en plus jalouse et finit par voler les clés d’Alina pour se venger.

Plus tard, Alina insiste sur le fait qu’elle est trop fatiguée pour assister aux boissons que Tyrone a organisées à l’hôtel avec ses amis, mais insiste pour qu’il y aille.

Pendant ce temps, Fiz envoie Hope au lit lorsqu’elle annonce qu’elle espère que le nouveau bébé ne naîtra jamais.

L’enfant à problèmes se faufile par la porte de derrière et entre dans l’appartement du salon pour récupérer son dinosaure, en supposant qu’Alina est sortie boire un verre.

2. Alina est presque brûlée vive

Les téléspectateurs verront Hope se faufiler dans sa chambre alors que la fumée commence à s’infiltrer sous le sol de la chambre d’Alina.

Tyrone reçoit un appel inquiétant et arrive à la maison pour trouver Alina en train d’être chargée dans une ambulance.

Hope regarde depuis la fenêtre de sa chambre pendant que Tyrone monte dans l’ambulance avec Alina.

Hope est-elle responsable de l’incendie ?

3. Evelyn soupçonne Hope d’être coupable

Plus tard dans la semaine, quand Alina s’est complètement rétablie, Fiz, Evelyn et Tyrone discutent de la cause de l’incendie.

Lorsque l’officier enquêteur sur les incendies dit à Tyrone que le feu a été allumé par une bougie d’aromathérapie, Alina est horrifiée.

Evelyn se méfie lorsque Hope demande si la personne qui a allumé l’incendie aura des ennuis et dit à Fiz que le jeune en sait peut-être plus qu’elle ne le laisse entendre.

Fiz saute immédiatement à la défense de Hope, mais le jeune est-il coupable ?

4. Alina blâme Fiz pour l’incendie

Plus tard dans la semaine, la police révèle qu’un accélérateur a été utilisé pour déclencher l’incendie et qu’il fait l’objet d’une enquête pour incendie criminel.

Alina est bouleversée lorsqu’elle se rend compte que ses clés ont disparu et que quelqu’un a pu entrer par effraction dans l’appartement.

Tout commence lorsque Tyrone trouve Alina en train de dire à Craig qu’elle pense que Fiz a allumé le feu.

5. James affronte Craig

Le sergent Mitchell appelle et révèle qu’ils ont examiné la plainte mais qu’ils n’iront pas plus loin.

James est ébranlé et affronte plus tard Craig pour avoir défendu son collègue raciste.

Craig devient rapidement troublé lorsque James lui dit que tout ce qu’il avait à faire était de dire la vérité.

6. PC Brody montre ses vraies couleurs

De retour au poste de police, Craig interroge PC Brody sur sa gestion de l’arrestation de James.

Lorsque PC Brody insiste sur le fait que les Noirs sont toujours trop sensibles, Craig est choqué.

Craig verra-t-il que justice est rendue ?

7. Nina spirales

Nina s’effondre à l’idée de devoir revivre sa terrible épreuve au procès.

Lorsque Billy mentionne une parcelle de légumes commémorative laissée par l’un de ses paroissiens, Nina aime l’idée et suggère à Roy qu’ils pourraient faire de même pour Seb.

Cependant, lorsque Nina montre à Abi ses créations pour le jardin commémoratif, Abi feint l’enthousiasme.

8. Steve prend le mauvais bout du bâton

Tracy et Dev décident de cacher la relation d’Aadi et Amy à Steve.

Mais quand il tombe sur des textes entre les deux, il saute rapidement à la mauvaise conclusion.

Lorsque Steve accuse Tracy d’avoir une liaison, elle est obligée de lui parler d’Amy et d’Aadi.

9. Todd emménage avec George









Todd gémit à George qu’il ne peut pas se permettre de louer n’importe où étant donné qu’il rembourse toujours Billy pour la pompe à chaleur volée la semaine prochaine à Corrie.

George est sympathique et exhorte Eileen à laisser Todd un peu mou.

Quand Eileen refuse, George dit à Todd qu’il est le bienvenu pour vivre avec lui jusqu’à ce qu’il se remette sur pied.