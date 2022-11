Neuf énormes spoilers de Casualty alors que le savon revient enfin à la BBC après cinq semaines hors des écrans

APRÈS une pause surprise de cinq semaines, les téléspectateurs de BBC One seront replongés dans la vie à l’ED.

Casualty revient sur nos écrans samedi. Découvrez à quoi vous attendre.

Casualty revient sur nos écrans samedi (19 novembre)[/caption] Bbc

Il y a un conflit à venir dans la salle[/caption] Bbc

Paige Allcott fera partie du scénario principal de cette semaine[/caption]

1. Paige est témoin d’un événement brutal

Cette semaine de Casualty commence par un événement déchirant pour Paige Allcott (jouée par Shalisha James-Davis).

La tragédie fera accélérer le drame dans les services hospitaliers.

À venir sur BBC One, Paige chante dans sa chorale lorsque son collègue Saul s’effondre.

Une foule se rassemble autour de lui mais est ensuite percutée par un véhicule venant en sens inverse.

Paige prend immédiatement son rôle en F1 au sérieux et se précipite pour soigner les blessés.

Elle les accompagne à l’hôpital, balayant l’inquiétude de Rash pour elle.

2. Stevie devient ambitieux

Des mois après sa mort, la reine des glaces de Holby City, Jac Naylor, recevra un petit hommage alors que Stevie Nash (interprété par Elinor Lawless) cherche désespérément à évoluer dans sa carrière.

Sentant qu’elle ne progresse pas assez dans son ambition de devenir responsable clinique, elle est ravie d’avoir l’opportunité de gravir les échelons.





Le consultant en médecine d’urgence demande à Dylan Keogh (William Beck) de la nommer pour une chance de développement clinique – le prix Jac Naylor.

Cependant, selon le consultant, Stevie aurait besoin de plus de compétences interpersonnelles pour être même pris en considération.

Stevie traite Saul[/caption]

3. Mais elle fait une erreur…

Stevie est profondément bouleversé par la déclaration de Dylan et tient à changer d’avis.

Cela l’incite à soigner Saul, qui refuse de soulager la douleur de son épaule disloquée en raison de ses antécédents de toxicomanie.

Elle est bouleversée par sa toux et les symptômes qui l’accompagnent, lui demandant s’il a déjà partagé des aiguilles lorsqu’il prenait de la drogue.

Saul est bouleversé par sa suggestion qu’il pourrait avoir contracté le VIH et avoir des symptômes qui se manifestent tardivement – il la refuse catégoriquement.

Pourtant, pour être sûr, Saul accepte de passer un test, seulement pour découvrir qu’il est séropositif.

Dévasté, Saul supplie Stevie et Paige de ne rien dire à sa femme Mercy.

Stevie reçoit un avertissement sévère de Charlie Fairhead ( Derek Thompson ) concernant la confidentialité des patients, mais elle décide de l’enfreindre en annonçant la nouvelle à Mercy.

Dylan n’est pas impressionné par sa décision, disant à Stevie qu’elle a encore aggravé une situation difficile.

On demande à Stevie et Paige de garder un secret – mais le premier agit sans tact[/caption]

4. … et prépare sa sortie

Sous le choc des paroles de Dylan, Stevie est inquiète mais Marcus Fidel la rassure et lui dit qu’elle ne sera probablement pas dénoncée au GMC.

Incapable de se débarrasser du sentiment qu’elle pourrait faire face à de lourdes conséquences pour ses actes, Stevie décide de s’enfuir.

Elle révèle qu’elle envisage de changer d’emploi de toute façon car elle croit fermement que Dylan a quelque chose contre elle.

Leur conversation est interrompue par un enfant qui s’étouffe et Stevie se précipite aux urgences, redémarrant la respiration de la jeune fille et calmant sa mère en détresse.

Cela suffit à Stevie pour se rapprocher de ce qu’elle veut vraiment – ​​Marcus la félicite et lui propose de la nommer pour le prix Jac Naylor.

Pour couronner le tout, et dans un clin d’œil émotionnel à Jac elle-même, il souligne que le regretté chirurgien n’était pas non plus très sociable.

Est-ce que cela convaincra Stevie de rester ?

Un patient fait sursauter Rash[/caption]

5. Rash fait une découverte choc…

Pendant ce temps, Rash Masum (Neet Mohan) traite le conducteur responsable de l’accident, Carl Simpson.

Il est choqué au-delà de toute croyance de voir ses tatouages, en supposant qu’ils sont les symboles d’un groupe d’extrême droite.

Carl reprend conscience et est mortifié lorsqu’il découvre qu’il a causé un accident.

Il dit à l’officier de police Ffion Morgan (Stirling Gallacher) qu’il ne se souvient de rien.

Mais dit-il la vérité ?

Rash jette Paige sous le bus[/caption]

6. Et fait un mouvement “Rash”

Méfiant après ses découvertes, Rash se rend compte qu’il n’a aucun moyen de prouver la véracité des affirmations de Carl.

Mais il prend les choses à un autre niveau en mentant à Ffion, ajoutant que sa petite amie Paige a vu le lecteur et serait en mesure de donner des preuves supplémentaires.

Cela laisse Paige furieuse alors qu’elle est mise dans une position inconfortable.

Carl propose alors une explication apparemment raisonnable pour ses tatouages ​​- et subit une crise sur place.

Les médecins pensent que cela pourrait avoir causé l’accident.

Rash croit qu’il a fait une erreur et va s’excuser auprès de Carl.

Malheureusement, il avait raison car Carl répond par des insultes racistes avant d’essayer de le blesser.

Paige pourrait-elle décider de quitter Rash ?[/caption]

7. Paige a des doutes

Dans des scènes ultérieures, Paige dit à Marty Kirkby (Shaheen Jafargholi) qu’elle prévoit de rencontrer le père de Rash le même soir.

Après un quart de travail difficile, elle nettoie Rash dans la salle du personnel après l’agression de Carl.

Elle le félicite pour son intuition antérieure, mais lance également une bombe – elle a besoin qu’il arrête de l’étouffer.

Rash est plus tard bouleversé lorsqu’il récupère Paige au travail, découvrant qu’elle a décidé d’aller boire un verre avec Marty au lieu de rencontrer son père.

Paige va un peu plus loin, lui disant qu’elle n’est pas sûre de vouloir un jour rencontrer son père.

Est-ce la fin de la ligne pour Paige et Rash ?

Marty est toujours sous le choc de sa rupture[/caption]

8. Marty se débat

Il ne sait pas que Paige essaie d’être une bonne amie.

Marty a pris la décision difficile de mettre fin aux choses avec l’intérêt amoureux d’Adi.

Cette semaine, la rupture est encore une plaie ouverte pour lui.

Il essaie de convaincre Paige de le rencontrer après le travail et, comme mentionné ci-dessus, elle accepte au lieu de rencontrer le père de Rash.

Mais comment Marty s’en sortira-t-il ?

Jan a des nouvelles d’un vieil ami[/caption]

9. Jan reçoit une triste nouvelle

Ailleurs à l’hôpital, Jan Jenning (Di Botcher) a le cœur brisé lorsqu’elle apprend de mauvaises nouvelles concernant un vieil ami.

L’ambulancier prend un appel pendant son quart de travail.

Elle raconte plus tard à Iain Dean qu’un de ses anciens collègues est décédé des suites d’une crise cardiaque mortelle.

Bientôt, la nouvelle tragique amène Jan à remettre en question sa vie et ses objectifs pour son avenir.

Qu’est-ce qu’elle a en tête ?

Casualty diffuse ces scènes le samedi 19 novembre à partir de 21h.