Neuf des dix meilleurs films au box-office étaient des suites ou des retombées avec Top Gun de Tom Cruise : Maverick au n°1

NEUF des dix meilleurs films au box-office l’année dernière étaient des suites ou des retombées, selon les chiffres.

Top Gun de Tom Cruise: Maverick était au n ° 1, avec des recettes de 83,7 millions de livres sterling au Royaume-Uni et en Irlande – suffisamment pour figurer dans le top dix de tous les temps.

Getty

Alamy

Au n ° 2 se trouvait Avatar: The Way of Water, qui a coûté 70,9 millions de livres sterling.

Minions: The Rise of Gru était au n ° 3, a déclaré le British Film Institute.

Une suite ou un spin-off a dominé le palmarès du box-office presque chaque année depuis 2010.

L’exception était 2020, lorsque la pandémie a laissé la voie libre à l’épopée de la Première Guerre mondiale de 1917.

Le seul film autonome à figurer dans le dernier top dix est le biopic d’Elvis.

Le film vient tout juste de gratter la 10e place sur la liste.

Le total des entrées au cinéma au Royaume-Uni s’est élevé à 117 millions.

Cela représente une augmentation de 59 % par rapport à 2021, mais 33 % de moins que le total pré-pandémique de 2019.