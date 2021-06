Neuf des 11 finalistes du concours américain Spelling Bee sont des Indiens d’Amérique

Neuf des 11 finalistes du concours US Spelling Bee de cette année sont des Indiens d’Amérique, reflétant la domination que les jeunes enfants de la petite communauté ethnique ont eue sur ce test d’endurance prestigieux et à haute pression depuis plus d’une décennie maintenant. Les 11 orthographes, dont neuf sont des Indiens d’Amérique, s’affronteront pour le titre de champion lors des finales nationales des Scripps Spelling Bee 2021 le 8 juillet, a indiqué lundi un communiqué. Lors de la finale en personne, l’abeille aura la possibilité d’activer un sort si nécessaire. Le sort serait activé dans les dernières minutes de la compétition si un champion n’a pas encore été déclaré lors d’un tour traditionnel, une personne, un mot, a-t-il déclaré.

« Nous sommes honorés de présenter nos finalistes nationaux du concours d’orthographe des Scripps 2021. Tour après tour, ce groupe d’orthographes a fait ses preuves, et nous sommes impatients de les voir montrer leurs connaissances et leur travail acharné alors qu’ils affrontent le dictionnaire sur la scène nationale », a déclaré le Dr J Michael Durnil, directeur exécutif du Bee .

« Félicitations à tous les 209 qualifiés nationaux de cette année – ils ont persévéré pendant une année qui a été difficile à bien des égards, et notre équipe est fière d’avoir été témoin de leur parcours », a-t-il déclaré.

Le National Bee est un test d’endurance à haute pression de haut niveau autant qu’un match d’orthographe de nerd et les orthographes passent des mois à s’y préparer.

Les phases finales du concours de cette année seront organisées en personne au complexe ESPN Wide World of Sports du Walt Disney World Resort près d’Orlando, en Floride, et seront diffusées en direct aux heures de grande écoute sur ESPN2.

Les 11 finalistes sont Roy Seligman, 12 ans, de Nassau, aux Bahamas ; Bhavana Madini, 13 ans, de New York ; Sreethan Gajula, 14 ans, de Charlotte, Caroline du Nord ; Ashrita Gandhari, 14 ans, de Leesburg, Virginie ; Avani Joshi, 13 ans, de l’Illinois ; Zaila Avant-garde, 14 ans, de la Nouvelle-Orléans ; Vivinsha Veduru, 10 ans, du Texas ; Dhroov Bharatia, 12 ans, de Dallas ; Vihaan Sibal, 12 ans, du Texas ; Akshainie Kamma, 13 ans, du Texas et Chaitra Thummala, 12 ans, de San Francisco.

Au cours des 20 dernières années, les Indiens d’Amérique ont dominé le concours Spelling Bee, même s’ils ne représentent qu’environ 1% de la population américaine.

L’Abeille a été annulée en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Mais il y avait huit co-champions en 2019, dont sept Indiens-Américains, portant à 26 le nombre total de champions indo-américains depuis 1999.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici