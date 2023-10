Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le nombre de Britanniques tués dans l’attaque terroriste du Hamas contre Israël s’élève à neuf, a confirmé Downing Street.

Sept autres Britanniques en Israël restent portés disparus suite à l’attaque qui a fait plus de 1 400 morts, dont certains pourraient figurer parmi les morts.

Rishi Sunak, qui était en Israël jeudi pour dire au Premier ministre Benjamin Netanyahu qu’il a le droit de « faire plus fort » au Hamas, a déclaré plus tôt cette semaine que sept ressortissants britanniques avaient été tués et neuf disparus.

« Nous pouvons désormais confirmer qu’au moins neuf ressortissants britanniques ont été tragiquement tués », a déclaré le porte-parole du Premier ministre. « Sept autres ressortissants britanniques sont portés disparus, dont certains pourraient figurer parmi les morts ou kidnappés. »

Le citoyen anglo-israélien Yonatan Rapoport, connu sous le nom de Yoni, serait l’une des personnes tuées lors de l’attaque du kibboutz Beeri le 7 octobre.

Il avait deux enfants, Yosefi et Aluma, et, en tant que fan de Manchester United, avait prévu d’emmener son fils à Old Trafford le mois prochain pour son premier match, a rapporté la société.

On craint que certaines des personnes portées disparues soient déjà mortes, tandis que d’autres pourraient figurer parmi les otages ramenés dans la bande de Gaza par le Hamas.

Mardi, l’adolescent britannique Yahel Sharabi, 13 ans, a été confirmé comme l’une des personnes assassinées lors de l’attaque du Hamas. Elle est décédée avec sa mère, Lianne, tandis que sa sœur aînée, Noiya, 16 ans, et son père, Eli, sont toujours portés disparus.

Parmi les personnes décédées figure également Nathanel Young, 20 ans, qui servait dans l’armée israélienne lorsqu’il a été tué lors de l’attaque du Hamas.

Bernard Cowan, qui a grandi près de Glasgow, a également été tué lors de l’attaque, a confirmé sa famille. La famille a déclaré qu’elle pleurait « la perte de notre fils et de notre frère qui ont été horriblement assassinés samedi lors de l’attaque terroriste surprise contre Israël par le Hamas ».

Jake Marlowe, 26 ans, qui a fréquenté la même école de Londres que M. Young, a été initialement enregistré comme porté disparu mais a ensuite été confirmé mort par l’ambassade d’Israël à Londres.

Il assurait la sécurité du festival de musique Supernova, dans le désert près du kibboutz Re’im, lorsque la zone a été envahie par des hommes armés du Hamas.

Le photographe Dan Darlington serait également mort. Un message de la sœur de M. Darlington, Shelley, sur les réseaux sociaux, a déclaré qu’il avait été « assassiné » à Nir Oz, un kibboutz du sud d’Israël. Mais sa mort n’a pas été officiellement confirmée.

M. Sunak a déclaré qu’Israël avait à la fois le « droit et le devoir » de « s’en prendre » au Hamas après son arrivée à Tel Aviv pour une visite de deux jours au Moyen-Orient. Le Premier ministre a qualifié le groupe terroriste de « mal pur » et a offert un ferme soutien à l’action militaire israélienne.

Dans une rhétorique rappelant Winston Churchill, le Premier ministre a déclaré qu’il était « fier d’être ici avec vous dans les heures les plus sombres d’Israël en tant qu’ami ». Il a ajouté : « Nous serons solidaires avec vous… Et nous voulons aussi que vous gagniez ».

Bien qu’il ait apporté un fort soutien à une action militaire, M. Sunak a également déclaré que la réponse devrait être « conforme au droit international », et a exhorté les dirigeants israéliens à « davantage de progrès » en autorisant l’aide humanitaire à Gaza.

Apparaissant aux côtés de M. Netanyahu, M. Sunak a déclaré : « Je sais que vous prenez toutes les précautions pour éviter de nuire aux civils, contrairement aux terroristes du Hamas. »