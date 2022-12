Neuf blessés dans l’explosion d’une bombe en bordure de route en Turquie

L’incident s’est produit alors qu’une fourgonnette de police passait devant une voiture truquée d’explosifs

Huit policiers et un civil ont été blessés dans le sud-est de la Turquie tôt vendredi matin, lorsqu’une bombe cachée dans une voiture en stationnement a explosé au passage d’un minibus de la police, ont indiqué des responsables turcs.

L’incident s’est produit près d’un marché aux bestiaux dans la partie sud de Diyarbakir, la capitale provinciale de la province turque éponyme, a déclaré le gouverneur Ali Ihsan Su aux journalistes. Il a décrit l’explosion comme une attaque terroriste.

Le véhicule blindé de la police transportait des agents anti-émeute via l’autoroute reliant la ville à Mardin dans la province voisine du même nom, ont rapporté les médias turcs. Le civil blessé se trouvait également à l’intérieur du minibus.

Il est entendu que la vie des victimes n’est pas en danger, mais toutes les neuf ont été transportées à l’hôpital par précaution. Sept ont depuis été libérés, a déclaré le gouverneur.

Le ministre turc de l’Intérieur, Suleyman Soylu, a indiqué que les forces de l’ordre avaient arrêté deux suspects en lien avec l’attaque.

Aucun groupe n’a immédiatement revendiqué la responsabilité de l’attentat à la bombe en bordure de route et les responsables turcs n’ont pas identifié les suspects.

Le mois dernier, une bombe a tué six personnes et blessé des dizaines d’autres à Istanbul. Ankara a accusé une milice kurde basée dans le nord-est de la Syrie d’avoir orchestré le complot et a répondu par une campagne de frappes aériennes transfrontalières. La milice des Unités de défense du peuple (YPG) basée en Syrie et dirigée par les Kurdes a nié toute implication, tout comme le PKK ou le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui a été désigné par les responsables turcs comme le coupable.

Le PKK, qui est répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’UE, a nié toute implication dans l’explosion d’Istanbul. Le groupe a mené une guérilla de plusieurs décennies contre le gouvernement turc. Ankara affirme que les milices kurdes en Syrie sont affiliées au PKK.