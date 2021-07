Neuf blessés alors que le conducteur « zigzague » à travers une foule de buveurs au bar de Marbella

NEUF personnes ont été blessées après qu’un homme est monté sur un trottoir et a « zigzagué » à travers des buveurs dans un bar-terrasse de Marbella « avec ses parents dans la voiture », disent les habitants horrifiés.

Un chef d’un snack-bar qui a été témoin de l’horreur a déclaré: « Il a fait carrière dans les gens assis sur plusieurs tables sur le trottoir. »

Cinq personnes sont hospitalisées après qu’une voiture a percuté un bar espagnol Crédit : jq406099/Twitter

La police a depuis bouclé la zone alors que le conducteur présumé a été arrêté Crédit : Raúl Morote Gil/Twitter

Les images macabres d’en haut montrent la scène laissée par l’horrible incident Crédit : MJFdz/Twitter

Tous les blessés ont été transférés à l’hôpital Costa del Sol de Marbella. L’un d’eux a été décrit comme étant dans un état grave.

La police de la ville du sud de l’Espagne a déclaré qu’une voiture avait percuté une zone piétonne remplie de cafés et de restaurants en plein air.

L’accident s’est produit en milieu d’après-midi alors que le quartier regorgeait de clients en train de déjeuner, a déclaré Raul Morote, dont la famille possède plusieurs restaurants sur l’avenue populaire.

« La voiture zigzaguait et balayait tout », a déclaré Morote.

Il a décrit avoir vu une douzaine de personnes se faire aider sur place par des équipes d’urgence – dont beaucoup avaient du sang qui coulait le long de leurs jambes.

Un chef d’un snack-bar a déclaré que le chauffeur « avait fait carrière sur des personnes assises sur plusieurs tables sur le trottoir.

« Quatre femmes arabes qui étaient en vacances à Marbella faisaient partie des blessés. »

Le conducteur était un citoyen espagnol de 30 ans qui voyageait dans le véhicule avec ses parents, selon les rapports.

Des images affligeantes ont émergé montrant des victimes sinistrées soignées par des vacanciers et des travailleurs alors que la police encerclait les lieux.

Le bar-terrasse se trouve dans une rue appelée Avenida Miguel Cano, près de laquelle les vacanciers commencent des visites de Marbella en calèches.

Jorge Martin, directeur du bar Casa Blanca, où la plupart des victimes prenaient des boissons et de la nourriture sur la terrasse, a déclaré : « J’ai aidé certains des blessés.

« Je dirais qu’entre six et dix personnes ont été blessées.

« Je ne pourrais pas vraiment vous dire d’où ils venaient. Nous parlons de coupures, d’os cassés et probablement de blessures à la tête.

« C’était une situation très pénible. Je sais que quelqu’un a été arrêté.

« Mais je ne suis pas en mesure à ce stade de dire ce qui s’est exactement passé et si le conducteur voulait faucher des gens ou s’il s’agissait d’un accident. »

PILOTE ESPAGNOL ARRÊTÉ

On pense que la voiture s’est écrasée vers midi alors que les gens étaient assis devant les bars et restaurants animés de la rue.

Outlet SUR a confirmé que le conducteur a maintenant été arrêté alors que la police poursuit son enquête.

Il aurait souffert de problèmes de santé mentale.

Une employée d’un café-bar, qui a refusé de donner son nom, a ajouté : « La police et l’ambulance sont arrivées sur les lieux très rapidement.

« Le premier véhicule d’urgence arrivait alors que je posais le téléphone après avoir composé le 999.

« Les gens criaient et criaient et il y avait beaucoup de passants qui couraient dans toutes les directions parce qu’au début, personne ne savait vraiment ce qui se passait et s’il s’agissait d’une attaque terroriste. »

Elle a ajouté: «D’autres ont sauté sur le conducteur avant que la police ne l’atteigne et l’ont retenu pendant l’arrivée des renforts.

« J’ai vu un homme et une femme plus âgés sortir de la voiture dans laquelle il se trouvait.

« C’est arrivé vers 15h15. Le véhicule impliqué était une Suzuki blanche, je pense que c’était une Suzuki SX4.

COSTA DEL HORREUR

L’accident a eu lieu vers 15h30 heure locale (14h30 GMT).

Plusieurs ambulances et au moins un camion de pompiers ont été montrés sur des images de la scène, où la voiture avait semblé s’écraser contre une devanture de magasin.

Un porte-parole de la police nationale espagnole a confirmé : « Les agents enquêtent sur les lieux avec des agents locaux employés par la mairie pour tenter de clarifier les causes. »

Ce soir, dans une mise à jour, ils ont ajouté : « En ce qui concerne l’incident de cet après-midi sur l’avenue Miguel Cano à Marbella, nous pouvons confirmer l’arrestation du conducteur du véhicule.

« C’est un Espagnol âgé de 30 ans. Un mobile terroriste a été exclu comme cause de l’incident.

« Des enquêtes sont en cours pour clarifier pleinement la cause.

« À ce jour, une dizaine de personnes ont été recensées comme blessées. Tous sont soignés dans un hôpital de Marbella.

« Deux des blessés ont été transportés dans un autre hôpital de Malaga. L’un a des blessures considérables.

L’homme au volant de la voiture aurait été testé négatif aux tests d’alcool et de drogue après avoir été retiré des lieux.

Des sources bien placées ont déclaré que les flics enquêtaient pour savoir s’il souffrait de problèmes psychiatriques.

Les services d’urgence sur les lieux du crash aujourd’hui à Marbella Crédit : MJFdz/Twitter

Les gens ont été fauchés comme ils l’étaient dans l’avenue Miguel Cano Crédit : jq406099/Twitter

La police a arrêté un Espagnol de 30 ans Crédit : Mark32863161/Twitter

La voiture est entrée en collision avec des tables et des chaises alors qu’elle « zigzaguait » dans la rue Avenida Miguel Cano Crédit : Raúl Morote Gil/Twitter