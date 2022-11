Neuf ans et 15 emplois – le cycle sans fin de l’économie des concerts ronge ma confiance

Cet article à la première personne est écrit par Merina Shrestha, une travailleuse de l’économie à la demande qui essaie de trouver un emploi permanent à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

Le ciel est encore rose doré quand je prends l’autobus puis le train pour le centre-ville de Calgary — un nouvel emploi, un nouveau départ.

Mais au deuxième arrêt, un panneau familier attire mon attention. C’est sur le bâtiment où j’ai travaillé mon premier emploi dans un poste administratif pour mettre le pied dans la porte en tant que nouvel immigrant au Canada.

C’est aussi un sombre rappel. Il y a eu tellement de nouveaux départs que j’ai parfois l’impression de tourner en rond.

C’est ma neuvième année au Canada — mon pays de rêve — et mon 15e emploi consécutif. J’ai l’impression que je me bats encore pour mettre mon meilleur pied en avant. À chaque contrat qui se termine, mon cœur se serre, ma confiance plonge et mon anxiété grandit. Je n’étais pas préparé à la part du marché du travail au Canada qui repose sur ce travail précaire ou sur l’économie des petits boulots.

Lorsque j’ai déménagé du Népal au Canada pour la première fois, je savais que je devrais commencer par un emploi de base et travailler dur pour me rétablir. De retour chez moi, avec un diplôme en commerce, j’étais officier dans une organisation internationale à but non lucratif. Après mon arrivée à Calgary, j’ai travaillé dans quelques magasins de détail parce que je voyais cela comme une expérience d’apprentissage précieuse et une façon de démarrer.

Merina Shrestha conduit Calgary Transit vers une autre opportunité d’emploi à Calgary. (Soumis par Merina Shrestha)

J’ai suivi une formation en compétences professionnelles canadiennes par le biais d’un organisme sans but lucratif local et j’ai obtenu un stage non rémunéré dans une entreprise informatique locale avec la promesse d’une expérience de travail. Mais à la fin de mon contrat de trois mois, la firme m’a simplement dit que j’avais fait un excellent travail et m’a dit au revoir. Mon manager a dit qu’il n’y avait pas de rôle permanent pour moi et qu’elle était désolée de me laisser partir.

J’étais déçu. Un collègue m’a dit qu’ils étaient sous le coup d’un gel des embauches, mais n’était-ce qu’une excuse ? Dans mon cœur, je sentais que j’avais dû faire du bon travail, mais pas assez pour être embauché.

Travaillant toujours à temps partiel dans le commerce de détail, j’ai frappé à plusieurs portes et décroché une nouvelle affectation en tant qu’assistante comptable au sein d’une grande société pétrolière et gazière. Mon excitation ne connaissait pas de limites. Mon travail consistait à les aider à faire la transition vers un nouveau système comptable, un rôle que j’avais l’impression de saisir rapidement.

Mais après six ou sept mois, le travail a commencé à reculer. Alors que l’industrie pétrolière et gazière traversait un ralentissement, j’ai de nouveau été relâché avec la promesse que s’ils avaient du travail à l’avenir, l’entreprise me contacterait.

J’ai dû faire du bon travail, mais pas assez pour être embauché. -Merina Shrestha

Un autre excellent travail, une autre référence – mais je recommençais à zéro. Les revers et les frustrations ne finissent jamais.

Parfois, je crains de ne pas pouvoir trouver un emploi permanent parce que je suis un immigrant. Lors de plusieurs entretiens, on m’interroge sur ma capacité à parler anglais. Tout au long de l’école et du travail au Népal, l’anglais a été le moyen de communication. Je prenais pour acquis que je communiquais bien. Soudain, je doute de ma capacité à parler la langue.

Cela a un impact sur ma famille et ma confiance.

Pendant les six premières années de notre séjour au Canada, ma famille a vécu dans le sous-sol d’une vieille maison du nord-ouest de Calgary. Je me sentais impuissante, regardant mes enfants regarder le plafond, sans air frais et peu de soleil, jusqu’à ce que finalement la stabilité que mon mari a trouvée dans sa carrière nous permette de nous qualifier pour un prêt hypothécaire.

Les éloges reviennent souvent, mais cela ne semble jamais suffisant pour décrocher ce poste permanent tant convoité, écrit Merina Shrestha. Les signatures et le nom de l’entreprise ont été floutés sur cette carte de reconnaissance pour des raisons de confidentialité. (Merina Shrestha)

Grâce à ma réputation et aux bons mots de mes superviseurs, je n’ai jamais passé plus d’un mois d’arrêt de travail.

Mais parfois je suis exaspéré. Je suis venu ici au milieu de la trentaine et j’ai encore du mal à atteindre la quarantaine. J’ai l’impression d’être dans un cycle sans fin de contrôle qualité dans un entrepôt.

Je sais que je ne suis pas le seul à vivre cela. Presque deux millions de Canadiens travaillaient dans l’économie à la demande en 2019, en acceptant des contrats à court terme ou en travaillant par quarts pour des plateformes comme Uber, selon Statistique Canada. Les immigrés constituent une part importante de ces travailleurs.

Et au-delà de l’économie des petits boulots, encore plus de Canadiens ont un travail «précaire» – des emplois temporaires, à temps partiel ou saisonniers, souvent rémunérés au salaire minimum.

Chaque fois qu’un emploi se termine, j’essaie de me rappeler que je continue de grandir et d’apprendre à m’intégrer ici, donc tout n’est pas perdu. Mais en même temps, je me demande, combien de temps puis-je faire face à cette incertitude ? Ai-je la résilience et la patience nécessaires pour continuer à traverser ces cercles ?

Je me demande si faire plus de devoirs ou avoir accès à plus de formation avant l’immigration m’aurait aidé à mieux m’intégrer, et si le Canada et les organisations qui utilisent cette main-d’œuvre temporaire m’offrent suffisamment de soutien et de sécurité. Sommes-nous des individus sacrifiables à lâcher prise sur un coup de tête ?

Pour l’instant, je le prends un jour à la fois. Si je travaille un jour particulier, si ma famille est installée et si nos besoins fondamentaux sont satisfaits, c’est une bonne journée.

